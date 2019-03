影/重溫童年回憶!真人版《阿拉丁》即將登上大銀幕

搓搓神燈,一邊想好要許哪三個願望,等等精靈出現才能請它實現...咦?怎麼是威爾史密斯?!繼《美女與野獸》真人版後,迪士尼這次推出經典動畫《阿拉丁》的真人版,更請到知名演員威爾史密斯來詮釋人見人愛的神燈精靈。5 月 24 號記得上電影院重溫童年美好回憶!

在《阿拉丁》的故事裡,召喚神燈精靈能幫你實現三個願望。現實中,我們或許沒有精靈能幫我們實現心願,但每個人心中或多或少都存在著一些夢想或願望。有些夢想可以靠努力去達成,有些卻太過異想天開、不切實際。這些不現實的願望或夢想,英文可以怎麼表達呢?今天就跟著希平方一起探索一下吧!

◎ fantasy

這個字有「幻想、想像」的意思, 英英字典 的解釋是「a pleasant situation that you imagine but that is unlikely to happen」,也就是「腦中幻想出但不太可能發生的美好情境」。例如:

You can’t always hide your head in the sand, retreating into a world of fantasy where none of these problems exist.(你不能總是鴕鳥心態,逃到沒有任何這些問題存在的幻想國度。)

◎ pipe dream

這裡的 pipe 是 opium pipe(鴉片煙槍),而所謂 pipe dream 原來是指「因吸食鴉片產生的美好幻想」,後來常用來表示「白日夢、妄想、不切實際或行不通的計畫」。例如:

A universal language for all people is just a pipe dream.(適用全人類的通用語言只是個行不通的妄想罷了。)

◎ pie in the sky

這個表達法源自 1991 年 Joe Hill 創作的一首歌〈The Preacher and the Slave〉,原意是為了抨擊當時只關心靈魂救贖而不顧飢民溫飽的宗教慈善活動,其中有段歌詞是:

Work and pray, live on hay(工作、祈禱,靠乾草度日)

You’ll get pie in the sky when you die(死後將在天上吃到派)

這裡的 pie in the sky 原來是代指「死後獲得食物的承諾、保證」,後來延伸出「不切實際的期待、空想」的含意。例如:

Don’t throw away such a rare opportunity in pursuit of pie in the sky.(不要拋棄這樣一個難得的機會,只為了追求一個不切實際的空想。)

◎ wishful thinking

字面意思是「願望的思想」,延伸出「癡心妄想、一廂情願」的意思。例如:

How can I make him realize it’s nothing but wishful thinking?(我要怎麼讓他明白這不過是癡心妄想?)

◎ chase rainbows

字面意思是「追逐彩虹」,但這個表達法不是指「追尋美好事物」,而是「追求美好幻想、追逐不現實的美夢、做白日夢」的意思。例如:

I don’t think it’s possible to bring him down to earth since he’s been chasing rainbows all his life.(我不認為能讓他認清現實,因為他窮極一生都在追逐不現實的美夢。)

這些「幻想、願望」的相關表達法是不是很有趣呢?學會之後,也別忘了找機會實際用用看喔!

