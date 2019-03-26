親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
產學合作新模式
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

失婚女老師閃嫁非洲男　3年8孩淚訴夫家「恐怖陰謀」

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

影／重溫童年回憶！真人版《阿拉丁》即將登上大銀幕

2019-03-26 15:52希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

搓搓神燈，一邊想好要許哪三個願望，等等精靈出現才能請它實現...咦？怎麼是威爾史密斯？！繼《美女與野獸》真人版後，迪士尼這次推出經典動畫《阿拉丁》的真人版，更請到知名演員威爾史密斯來詮釋人見人愛的神燈精靈。5 月 24 號記得上電影院重溫童年美好回憶！

在《阿拉丁》的故事裡，召喚神燈精靈能幫你實現三個願望。現實中，我們或許沒有精靈能幫我們實現心願，但每個人心中或多或少都存在著一些夢想或願望。有些夢想可以靠努力去達成，有些卻太過異想天開、不切實際。這些不現實的願望或夢想，英文可以怎麼表達呢？今天就跟著希平方一起探索一下吧！

分享

◎ fantasy

這個字有「幻想、想像」的意思，英英字典的解釋是「a pleasant situation that you imagine but that is unlikely to happen」，也就是「腦中幻想出但不太可能發生的美好情境」。例如：

You can’t always hide your head in the sand, retreating into a world of fantasy where none of these problems exist.（你不能總是鴕鳥心態，逃到沒有任何這些問題存在的幻想國度。）

◎ pipe dream

這裡的 pipe 是 opium pipe（鴉片煙槍），而所謂 pipe dream 原來是指「因吸食鴉片產生的美好幻想」，後來常用來表示「白日夢、妄想、不切實際或行不通的計畫」。例如：

A universal language for all people is just a pipe dream.（適用全人類的通用語言只是個行不通的妄想罷了。）

◎ pie in the sky

這個表達法源自 1991 年 Joe Hill 創作的一首歌〈The Preacher and the Slave〉，原意是為了抨擊當時只關心靈魂救贖而不顧飢民溫飽的宗教慈善活動，其中有段歌詞是：

Work and pray, live on hay（工作、祈禱，靠乾草度日）

You’ll get pie in the sky when you die（死後將在天上吃到派）

這裡的 pie in the sky 原來是代指「死後獲得食物的承諾、保證」，後來延伸出「不切實際的期待、空想」的含意。例如：

Don’t throw away such a rare opportunity in pursuit of pie in the sky.（不要拋棄這樣一個難得的機會，只為了追求一個不切實際的空想。）

◎ wishful thinking

字面意思是「願望的思想」，延伸出「癡心妄想、一廂情願」的意思。例如：

How can I make him realize it’s nothing but wishful thinking?（我要怎麼讓他明白這不過是癡心妄想？）

◎ chase rainbows

字面意思是「追逐彩虹」，但這個表達法不是指「追尋美好事物」，而是「追求美好幻想、追逐不現實的美夢、做白日夢」的意思。例如：

I don’t think it’s possible to bring him down to earth since he’s been chasing rainbows all his life.（我不認為能讓他認清現實，因為他窮極一生都在追逐不現實的美夢。）

這些「幻想、願望」的相關表達法是不是很有趣呢？學會之後，也別忘了找機會實際用用看喔！

延伸閱讀

童話故事公式大破解－－奇幻角色篇

『夢遊』、『白日夢』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

夢想希平方思想

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

相關新聞

未來明星產業…生物科學到底在念什麼 出路有哪些？

2019-03-26 10:16

會考生活英語／【旅遊篇】 如何訂房？

2019-03-26 11:40

寫作教室／作文「不會寫」？ 換個著眼點試試吧

2019-03-25 14:12

好讀周報／改善學生長期缺課 美中小學妙招助貧

2019-03-25 13:02

好讀周報／破紀錄！圓周率大挑戰 算到小數點後31.4兆位數

2019-03-25 13:01

有口音就學不好英文？語言是學來溝通的

2019-03-22 15:11

國際小學堂／偌大印度竟是單一時區 還害得窮孩子難畢業

2019-03-22 00:54

影／少女時代 Tiffany 帶你去吃洛杉磯最好吃的冰淇淋！

2019-03-21 09:13

紐時賞析／槍擊事件不斷 美國重刑犯為何仍能擁槍？

2019-03-20 15:46

紐時賞析／德荷聯手 打造歐洲自己的部隊

2019-03-20 15:16

影／大家都玩過的「老師說」、「鬼抓人」 用英文怎麼玩？

2019-03-19 15:10

工作太多讓你焦頭爛額？ 子彈筆記讓你保持專注力

2019-03-19 15:00

會考生活英語／【運動篇】 躲避球賽

2019-03-19 10:22

公民時事題／蔡英文受訪CNN：台灣最大的挑戰是能否維持獨立存在

2019-03-18 15:32

公民時事題／喪夫要被兒監護 沙國女權永遠未成年

2019-03-18 15:29

寫作教室／用桌遊翻轉教學 讓想像力自由馳騁

2019-03-18 14:43

好讀周報／9歲女孩參與柯瑞新球鞋設計 助青少女上大學

2019-03-18 13:32

好讀周報／帶便便演講…比爾蓋茲驚人之舉 力推免沖水馬桶

2019-03-18 13:31

數感實驗室／數學愛好者慶祝 3月14日國際圓周率日

2019-03-16 08:25

紐時賞析／惡老闆會是好的領導者嗎？

2019-03-14 09:50

紐時賞析／全球出名指揮家之一 指揮大師巴倫波被指霸凌

2019-03-14 08:38

影／迪士尼樂園員工薪水不夢幻 怎麼跟老闆提加薪？

2019-03-13 10:00

金馬獎最佳動畫短片得主 黃勻弦讓捏麵人技藝躍上大螢幕

2019-03-13 09:30

影／打破夢想鴻溝 你能成為任何模樣

2019-03-12 15:40

會考生活英語／【生活篇】 情人節

2019-03-12 10:50

李昌鈺CSI鑑證科學營 尋找小神探

2019-03-11 23:42

好讀周報／小姊妹受困荒野44小時 靠燕麥棒機智保命

2019-03-11 13:25

好讀周報／遊太空近了！飛龍二號試飛 計畫在月球打造基地

2019-03-11 13:25

寫作教室／暖冬，那一次的失約

2019-03-11 13:13

國際小學堂／英脫歐在即… 跨國企業掀逃難潮

2019-03-07 23:38

影／「太over」台式英文老外聽不懂 道地英文怎麼說？

2019-03-07 10:04

公民時事題／火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-03-06 16:23

影／追憶永遠的時尚傳奇：「老佛爺」卡爾．拉格斐

2019-03-06 16:11

紐時賞析／空襲查德勾起老問題 法國離得開非洲嗎？

2019-03-06 15:48

公民時事題／美中貿易戰正酣 伊凡卡五商標再獲陸批准

2019-03-06 15:16

紐時賞析／名聞全球的德國高速公路要限速？ 大腳油門反對

2019-03-06 10:44

「鋼鐵人3」幕後推手 鼓勵學子多發問

2019-03-05 23:26

會考生活英語／【餐飲篇】 晚自習後吃什麼？

2019-03-05 08:41

數感實驗室╱年終慶95折、滿五千送五百 連續折扣技怎算？

2019-03-04 16:39
看更多

熱門文章

台大生發起「校內餐廳禁播中天新聞」 逾3600名同學表態支持

2019-03-25 21:46

個人申請5選4後 二階甄試競爭者將倍增？招聯會回應了

2019-03-25 21:49

虎尾科大耗資5億蓋新宿舍 110學年度啟用提供900床

2019-03-26 11:42

公投禁同志教育 教部改增「性傾向教育」等7項

2019-03-26 07:59

大學甄選面試該怎麼準備 看高中校長中肯的建議

2019-03-26 07:30

大學甄選五選四 懲罰高分群？

2019-03-25 23:55

教授涉違法兼職 李存修將送教評會

2019-03-25 23:55

未來明星產業…生物科學到底在念什麼 出路有哪些？

2019-03-26 10:16

郭松棻與李渝近萬冊藏書 贈台大供瀏覽研究

2019-03-25 20:16

學校餐廳電視被硬轉中天 政大生籲搶遙控器轉台

2019-03-26 15:12

管校長遴選爭議 台大昨送檢討報告

2019-03-25 23:58

台南應用科大美術系「畫語者」畢展 多樣化創作吸睛

2019-03-25 18:44

台大校長遴選案檢討報告 教育部至今尚未收到

2019-03-25 18:55

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32

中山、高醫攜手 研究AI醫療照護

2019-03-26 00:02

中醫師、營養師等專技考試 今下午放榜

2019-03-25 17:35

會考生活英語／【旅遊篇】 如何訂房？

2019-03-26 11:40

逢甲水湳校地 隈研吾設計大樓

2019-03-25 23:26

9歲童李昀逸英文棒 英檢媲美外文系大學生

2019-03-25 21:07

中山、高醫大攻頂聯盟宣示 今年朝AI智慧醫療領域發展

2019-03-25 21:25

管中閔校長遴選爭議 台大檢討報告：有改進空間

2019-03-26 12:13

逢甲大學水湳新校地 隈研吾打造共善樓

2019-03-25 19:15

全國學生美展329在高雄登場 南部特優作品占1/3

2019-03-26 14:50

校園按個讚／永豐國小部落教室 傳承場域

2019-03-25 23:57

弘光科大成果展 快閃街頭秀

2019-03-25 23:30

垃圾太多可監控 屏科大木設系成果展很科技

2019-03-26 15:46

台大校長遴選檢討報告出爐 建議修正遴選規範

2019-03-26 15:08

頭份國中學區學生爆量 縣府補助規劃新建校舍

2019-03-25 19:16

打造書法用具收納組合 台科大學生獲創業補助金

2019-03-26 15:09

台大校長遴選檢討報告 教育部邀學者專家審視

2019-03-26 15:08

影／重溫童年回憶！真人版《阿拉丁》即將登上大銀幕

2019-03-26 15:52

科普列車4月底啟航 探索生活開心玩科學

2019-03-26 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top