影/上睫毛膏英文怎麼說? 美妝必備:化妝品單字

2019-03-27



各位美眉或是美眉的另一半,是不是也曾遇過在國外美妝店採買化妝品,卻不知道怎麼跟櫃姐說明或者詢問的窘境!到底這些化妝品要怎麼講?快來看影片學學!

知道化妝品名稱後,要怎麼「使用」,也是一大學問啊!一起來學學這些化妝必備的動作英文要怎麼說吧:

◎ moisturize

化妝最重要的第一步,就是要先幫美美的臉蛋保濕,才不會壞了妝容。moisturize 有「使保濕」的意思在,而它的名詞形式為 moisture,意思是「水份」。

It is important to moisturize before applying makeup. (上妝前先保濕肌膚是很重要的。)

◎ apply

保濕完之後,就可以開始上適合自己膚質的化妝品囉!「上」這個動作可以用 apply 這個動詞來敘述,雖然一般在字典上查到的意思大多會是「申請」或是「適用」意思,但在美妝的天下可以用來表達「塗抹、敷」。任何化妝品,舉凡底妝、粉底液、腮紅、睫毛膏、口紅等等,都可以用 apply 來表達這樣的動作哦!

My sister learned how to apply mascara perfectly from a makeup tutorial on YouTube.

(我姊姊從 YouTube上的美妝教學影片學會完美地上睫毛膏。)

◎ contour

化妝達人們一定都知道把該畫的都畫完後,還要修容!這時候可以用 contour 這個字。一般在字典上會看到的意思大多是「輪廓」,但是到了美妝世界,就被衍伸成「修容」,作為動詞來使用。

Contouring is the latest beauty trend that lots of girls are going crazy about.

(修容是很多女孩為之瘋狂的最新化妝趨勢。)

◎ blend

在所有彩妝都上好就定位時,有些人會用海綿、有些人會用刷子,把全部的化妝品都融為一體,這時候,就可以用 blend 這個動詞,表達「融合、暈染」的意思喔!

Blend all the makeup you apply with the sponge that looks like an egg.

(用一個看起來像雞蛋的海綿把所有的化妝品暈染開。)

◎ dab

化過妝的人都知道,有時候光是知道要用海綿是不夠的,還要有技巧!什麼技巧?那就是要輕輕地按或是用指尖輕拍,才能把化妝品完美在臉上呈現,讓妝容服貼不浮妝,而這種「輕拍」的動作就可以用 dab。

Gently dab your face with the sponge to make sure your makeup stays in place.

(用海綿輕拍臉部,確保妝容乖乖服貼。)

◎ remove

當然了,化完妝一整天美美的,心情滿是愉悅,但是回到家後也一定要確實卸妝,讓肌膚休息哦!要「卸妝」這樣的動作,我們可以用 remove,這個字一般在字典上原本就有「移除」的意思,所以 remove makeup「移除化妝」意思其實就是卸妝啦!

I always make sure I have removed all the makeup before going to bed.

(我每次都會確定有完全卸完妝後才睡覺。)

學了這些用法,下次有機會到國外美妝店消費時,就可以勇敢大聲地跟櫃姐諮詢相關問題囉!

