影／上睫毛膏英文怎麼說？ 美妝必備：化妝品單字

2019-03-27 16:25 聯合新聞網 希平方



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各位美眉或是美眉的另一半，是不是也曾遇過在國外美妝店採買化妝品，卻不知道怎麼跟櫃姐說明或者詢問的窘境！到底這些化妝品要怎麼講？快來看影片學學！

知道化妝品名稱後，要怎麼「使用」，也是一大學問啊！一起來學學這些化妝必備的動作英文要怎麼說吧：

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◎ moisturize

化妝最重要的第一步，就是要先幫美美的臉蛋保濕，才不會壞了妝容。moisturize 有「使保濕」的意思在，而它的名詞形式為 moisture，意思是「水份」。

It is important to moisturize before applying makeup. （上妝前先保濕肌膚是很重要的。）

◎ apply

保濕完之後，就可以開始上適合自己膚質的化妝品囉！「上」這個動作可以用 apply 這個動詞來敘述，雖然一般在字典上查到的意思大多會是「申請」或是「適用」意思，但在美妝的天下可以用來表達「塗抹、敷」。任何化妝品，舉凡底妝、粉底液、腮紅、睫毛膏、口紅等等，都可以用 apply 來表達這樣的動作哦！

My sister learned how to apply mascara perfectly from a makeup tutorial on YouTube.

（我姊姊從 YouTube上的美妝教學影片學會完美地上睫毛膏。）

◎ contour

化妝達人們一定都知道把該畫的都畫完後，還要修容！這時候可以用 contour 這個字。一般在字典上會看到的意思大多是「輪廓」，但是到了美妝世界，就被衍伸成「修容」，作為動詞來使用。

Contouring is the latest beauty trend that lots of girls are going crazy about.

（修容是很多女孩為之瘋狂的最新化妝趨勢。）

◎ blend

在所有彩妝都上好就定位時，有些人會用海綿、有些人會用刷子，把全部的化妝品都融為一體，這時候，就可以用 blend 這個動詞，表達「融合、暈染」的意思喔！

Blend all the makeup you apply with the sponge that looks like an egg.

（用一個看起來像雞蛋的海綿把所有的化妝品暈染開。）

◎ dab

化過妝的人都知道，有時候光是知道要用海綿是不夠的，還要有技巧！什麼技巧？那就是要輕輕地按或是用指尖輕拍，才能把化妝品完美在臉上呈現，讓妝容服貼不浮妝，而這種「輕拍」的動作就可以用 dab。

Gently dab your face with the sponge to make sure your makeup stays in place.

（用海綿輕拍臉部，確保妝容乖乖服貼。）

◎ remove

當然了，化完妝一整天美美的，心情滿是愉悅，但是回到家後也一定要確實卸妝，讓肌膚休息哦！要「卸妝」這樣的動作，我們可以用 remove，這個字一般在字典上原本就有「移除」的意思，所以 remove makeup「移除化妝」意思其實就是卸妝啦！

I always make sure I have removed all the makeup before going to bed.

（我每次都會確定有完全卸完妝後才睡覺。）

學了這些用法，下次有機會到國外美妝店消費時，就可以勇敢大聲地跟櫃姐諮詢相關問題囉！

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