會考生活英語/【旅遊篇】 如何訂房?

2019-03-26 11:40 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫



★單字

book [bʊk] v. 預訂(國中基本1200字) available [əˋveləbl] adj. 可用的(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. book a room 訂房 2. single room 單人房;double room 雙人房;suite 套房

Zoe wants to book a room at a hotel for the next weekend.

柔伊想要向某旅館預訂下週末的房間。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Hi,/I need to book a single room/for 2 nights/next weekend.

嗨,/我需要訂一間單人房/兩個晚上/在下週末。

動手做做看:將長句分成短字詞

We don’t have any single room available.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When does Zoe need a room?

(A) Next weekend

(B) This weekend

(C) Last weekend

2. What does she need?

(A) A single room

(B) A double room

(C) A suite

3. What does the clerk offer her?

(A) A cheap single room

(B) A nice suite

(C) A double room

動手做做看:將長句分成短字詞

We don’t have/any single room/available.

我們沒有/任何的單人房/可供預訂的。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (A) 2. (A) 3. (B)