寫作教室／作文「不會寫」？ 換個著眼點試試吧

2019-03-25 14:12 聯合報 聯合報寫作教室講師／許格佳撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

萬事起頭難，作文尤其如此。在寫作教室裡，每當稿紙發至學生面前，經常便會有許多學生呆愣愣的盯著題目看，如果走下去向他們詢問，這些孩子的回答幾乎清一色都是「我不會寫」。其實，他們並不是「不會寫」－不會遣詞用字、抒情表意，他們只是不曉得「可以寫什麼」──不曉得如何觀察題目和深入思考而已。

為了培養孩子們觀察和思考的能力，我經常在課堂上帶他們玩偵探遊戲，讓他們從圖片和文章中找出特別的部分，然後全班一起討論可能的緣由、代表的意義等。起初，同學們只能在不斷的暗示下講出一兩項，不過當這一兩項獲得認可和鼓勵之後，討論便會漸漸熱絡起來，各種不同的著眼點也跟著紛紛出爐。

比如我曾展示一張幾位大學生在湖中乘船遊玩的相片，一開始，他們關注的焦點始終離不開人物的外觀，我便詢問他們「自己在什麼情況下會有這些表情和動作？」於是他們開始推測起人物間的關係、環境的影響，想到了「跟朋友吵架」、「被垃圾燻到」和「懷疑出門時瓦斯有沒有關好」等各種狀況，過程雖然嬉鬧，卻討論出了友誼、環保和謹慎等延伸議題。學生們雖不自知，但其實已經具備多元的視角和敏銳的思維了。

當我實際讓他們練習寫作時，這些能力紛紛開出了豐碩的果實，印象最深刻的，是在練習會考的考古題「捨不得」時，那些剛開學時總是空著一張稿紙抱怨「我不會」、「老師我不知道寫什麼」的同學們，各個都熱烈的提出自己的想法參與討論。最後，這個班有從成長的角度，寫捨不得「幻想朋友」，頗有魔幻寫實風格的作品；也有從親情的角度，寫捨不得母親「粗糙的手」，帶出了美髮業辛勞一面的文章，各個都立意獨特，令人驚奇。

每位孩子都有非凡的創造力，但是創造並非無中生有，素材的掌握不可或缺。然而寫作畢竟是孤獨的，老師除了為學生發掘素材、提供引導，更是要訓練孩子擁有觀察和深入思考的能力，讓每個人都可以找到專屬自己的寫作素材。