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影／少女時代 Tiffany 帶你去吃洛杉磯最好吃的冰淇淋！

2019-03-21 09:13希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

眼看著夏天即將來臨，在炎炎夏日絕對少不了冰淇淋的陪伴！今天的影片由韓國知名偶像團體－－少女時代的 Tiffany Young，帶著大家吃遍洛杉磯最美味的冰淇淋，趕快來看看影片，讓我們一起在當吃貨的同時，也不忘秉持著認真學英文的精神喔！

影片之後，想必大家已經飢腸轆轆，準備馬上到超商買支冰淇淋來吃！別急別急，先跟著希平方來了解一下與冰淇淋相關的各種英文用法及名稱吧！

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進到冰淇淋店，如果想說「一球」冰淇淋，該怎麼說呢？如果只想要搭配甜筒餅乾或是杯子就好，可以怎麼表達？

◎ a scoop of 一球的...

scoop 通常指的是把手較短，且帶有比較深的勺子，所以 a scoop of 從字面意思來看，其實就是「一匙的」。另外，這個字在口語英文裡，也可以指「獨家新聞、消息」喔！

A: What flavor did you get? （你選什麼口味的？）

B: Oh, I got two scoops of vanilla, one scoop of matcha, and three scoops of mango. I absolutely love mango. It’s so yum!（噢，我點了兩球的香草口味、一球抹茶，跟三球的芒果。我超愛芒果。超好吃！）

◎ ice cream in a cone / in a cup 搭配甜筒 / 紙杯

cone 一般指「圓錐」。因為甜筒的樣子就是圓錐狀，所以在冰淇淋世界，又衍伸為「甜筒」的意思。

A: I don’t like cones. I like to have my ice cream in a cup（我不喜歡甜筒。我喜歡直接在紙杯裡吃。）

B: Not me—I always have mine in a cone.（我可不一樣－－我每次都要搭配甜筒吃。）

接下來和大家分享哈根達斯榜上有名的冰淇淋口味！

◎ vanilla 香草

香草口味可以說是最常見的了！而一般我們做烘培用的香草食用香精，也是這個字，稱為 vanilla extract，其中 extract 有萃取、精華的意思 。

◎ mango 芒果

芒果真的是水果界的台灣之光啊！台北永康街最受歡迎的芒果冰沙，因為冰是一層一層削下來的，所以叫做 mango shaved ice，shaved 有「被刮下來」的意思。

◎ matcha 抹茶

抹茶口味也可以說成 green tea 綠茶口味喔！

◎ dulce de leche 焦糖牛奶

這個字是西班牙文，源自於拉丁美洲，dulce 是「甜的」， leche 則是「牛奶」，甜甜的牛奶指的其實就是煉乳，放進烤箱烤過就會變成焦糖牛奶囉！

◎ caramel cone 焦糖甜筒

看到這裡的焦糖，想必大家有點分不清楚它跟剛才焦糖牛奶的焦糖，差在哪裡呢？其實差別就在於，caramel 是水和糖做成的，而 dulce de leche 則是煉乳製成的喔。

現在，相信你也可以有自信的到影片中提到的冰淇淋店向店員表達你內心渴望的口味了吧！

延伸閱讀

點餐英文怎麼說？學會用英文點餐，再也不用比手畫腳！

不只是 delicious ！這些英文也能形容美食

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

冰淇淋芒果紙杯希平方

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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