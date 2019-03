會考生活英語/【運動篇】 躲避球賽

★單字

dodge ball [ˋdɑdʒ bɔl] phr. 躲避球(國中基本1200字) final [ˋfaɪnl] adj. 最後的(國中基本1200字)

★實用字詞

1. final game 決賽;semi-final game 半決賽 2. scheduled for. . . 時間被安排在…

A school is promoting the final game of its annual dodge ball competition.

一家學校正在宣傳他們年度躲避球賽的決賽。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

The final game/is scheduled for/tomorrow at noon.

決賽/被安排在/明天中午。

動手做做看:將長句分成短字詞

The players must report to the judge by 12:00PM.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When is the game?

(A) Sunday

(B) Monday

(C) Tuesday

2. When does it start?

(A) 12:00PM

(B) 12:10PM

(C) 12:10AM

3. Who can come to cheer for the game?

(A) The players’ parents

(B) The judge

(C) All students

動手做做看:將長句分成短字詞

The players/must report to/the judge/by 12:00PM.

球員們/必須報到/向裁判/中午12點以前。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (C)