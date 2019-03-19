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影／大家都玩過的「老師說」、「鬼抓人」 用英文怎麼玩？

2019-03-19 15:10希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

老師說...起立！老師說...坐下！相信大家都有玩過「老師說」的遊戲吧，英文稱作 Simon Says，而影片裡將 Simon 改成 Lucy，讓 Lucy 當主角和大家一起玩這個可愛的遊戲吧。

影片中，我們看到了英文版「老師說」玩法，其實不只「老師說」，國外也有許多跟我們小時候玩的遊戲很像的小遊戲喔！只是名稱、玩法、遊戲時會說的經典台詞可能不太一樣罷了！今天就跟著希平方一起探索英文世界中有哪些經典的遊戲台詞，而這些台詞又屬於哪些小遊戲吧！

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英文版經典遊戲台詞

◎ Simon says,

Simon says（Simon 說）是英文版「老師說」的台詞，其中，Simon 也可以替換成不同人名或稱呼，例如 Teacher says（老師說）或是影片中的 Lucy says（Lucy 說）。而常見指令有像是：

● Put your hands on your head.（把手放在頭上。）

● Take your hands off your head.（ 把手從頭上拿下來。）

● Put your hands on your hips.（手插腰。）

● Turn around.（轉過去。）

● Jump up and down.（上下跳。）

● Lift up your right foot.（抬起你的右腳。）

● Hop on your left foot.（用左腳單腳跳。）

◎ Ready or not, here I come.

字面意思是「不管你準備好了沒，我來了。」其實這是玩捉迷藏（hide-and-seek）很常見的遊戲台詞喔！被選作鬼（it）的小孩數完數之後，就會說出這句話，告訴大家他要來抓人了。

A: One, two, three... Ready or not, here I come.（1、2、3...。不管準備好了沒，我來了。）

...

A: Got you. Now you’re it.（抓到你了。現在你是鬼。）

◎ Tag, you’re it.

我們小時候常玩的「鬼抓人」，英文叫做 Tag。而在這遊戲中，「鬼」是 it，「用手觸碰去抓到某人的動作」叫 tag。所以 Tag, you’re it. 的字面意思就是「抓，你是鬼了」，也是遊戲中鬼抓到人時常說的經典台詞喔！

A: Tag, you're it!（抓，你是鬼了！）

B: I'm gonna get you!（我會抓到你的！〉

◎ Red light!

這是 Red Light, Green Light 的遊戲台詞。遊戲玩法是：選出一人當「紅綠燈」（stoplight），其他人站在離他一定的距離。他背對大家時會說 Green light!（綠燈！），這時大家可以移動，但當他轉過身說 Red light!（紅燈！）時，大家就要靜止不動，否則要退回原點。這種玩法跟我們的「木頭人」是不是很像呢？

Red light! Jack, I saw you move. Get back to the starting line!（紅燈！Jack，我看到你動了。退回原點！）

◎ Heads up, seven up!

這是遊戲台詞也是遊戲名稱（遊戲也叫做 Seven Up 或 Thumbs Up, Seven Up），字面意思是「抬頭，起來七個人！」遊戲玩法是：在一間教室中，老師選出七人當鬼（it）並請他們來到台前，接著老師說：

● Heads down, thumbs up, it’s time to play seven up!（低頭，伸出大拇指，玩 Seven up 的時間到了！）

這時，沒有當鬼的人都要低下頭，伸出大拇指，接著鬼會走下去，各選一人觸碰他的大拇指，被選到的人要把大拇指縮回去。選完了之後，鬼回到台前。接著老師說：

● Heads up, seven up!（抬頭，起來七個人！）

剛才被鬼選到的人就要起立，並有一次機會猜是哪個鬼碰到他，猜對的話就可以跟那個鬼交換位置，變成下一輪的鬼。

◎ Red rover, red rover, send … right over.

這是 Red Rover 這個遊戲的經典台詞。遊戲玩法是：分成 A、B 兩隊，隊員手牽手，接著，兩隊輪流指定敵隊的一人，而這個人會跑過來試圖衝斷敵隊牽著的手。如果成功迫使牽著的手分開，就可以回去原來隊伍，失敗的話，就要加入敵隊，而要指定誰衝過來時，就會說出這段經典台詞，像是：

● Red rover, red rover, send Brian right over.（Red rover、red rover，讓 Brian 過來吧。）

◎ Eeny, meeny, miny, moe

我們中文在選人當鬼或決定誰不用當鬼時，經常會有像是「點點豆豆看誰不必做...」、「國王下山來點名...」等順口溜，英文也有喔！Eeny, meeny, miny, moe, ...就是其中之一，也是相當朗朗上口呢！

A: Do you want to play tag with us?（你想要跟我們玩鬼抓人嗎？）

B: Sure. Who’s going to be it?（當然。誰要當鬼？）

A: Let’s do eeny, meeny, miny, moe to decide.（我們來用 eeny, meeny, miny, mo 決定吧。）

學會這些經典遊戲台詞後，下次有機會跟小朋友大朋友玩遊戲時，不妨也試試用英文版玩看看，可能會別有一番趣味喔！

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