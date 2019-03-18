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好讀周報／帶便便演講…比爾蓋茲驚人之舉 力推免沖水馬桶

2019-03-18 13:31好讀周報

比爾蓋茲在北京拿出黃金糞罐演說，推廣無水馬桶。 美聯社
比爾蓋茲在北京拿出黃金糞罐演說，推廣無水馬桶。 美聯社
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文／陳韻涵

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受「美國麻省理工學院（MIT）技術評論」訪談，闡述他今年致力推動的十大突破性科技目標，其中不需水沖的環保馬桶計畫備受矚目。

身價高達960億美元（約台幣2.98兆元）的蓋茲對慈善事業不遺餘力，他接受專訪時表示，今年有三大目標旨在減少地球對化石燃料的依賴並減少碳排放，而毋需連接下水道即可使用的免沖水馬桶更是促進開發中國家發展的關鍵。

全球有8.44億人無足夠潔淨飲用水，遑論用這些珍貴的水資源來沖馬桶。為解決開發中國家的衛生問題，「蓋茲夫婦基金會」與各國名校合作，研發20款無水馬桶；這些馬桶分離液態和固態排泄物，處理後再循環利用，毋須龐大經費就能改善居民的健康與生活品質。

蓋茲多次公開討論馬桶問題，他去年11月赴北京出席「新世代廁所展覽會」，演講時拿出一個裝有人類排泄物的透明罐放在講台上，讓台下觀眾為之震驚。他利用這種方式，引起人們關注全球開發中國家廁所不足的問題。

蓋茲指出，這罐「黃金」玻璃罐裡可能有200兆個霉菌、200億個細菌和10萬個寄生蟲卵。他說：「在沒有衛生設備之處，人們解放的辦法不只那樣，但那正是孩童玩樂時，老是得接觸到的東西。這不只跟生活品質有關，也攸關疾病、死亡和營養不良等社會問題。」

比爾蓋基金會贊助研發的「奈米薄膜馬桶」，如廁完蓋上馬桶蓋即會打開便盆，排泄物向下掉，刮刀清理殘留物再關上便盆，阻絕臭味並恢復美觀。排泄物依固液態分開儲存，固態物體會壓縮成為小球掉進乾燥室，再進到燃燒室燒成粉，7天後可取出作肥料。液體經薄膜滲透過濾出水，以蒸氣排出再凝結成水，存在水槽內供日後使用。

開發中國家廁所北京好讀周報精選

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