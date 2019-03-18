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好讀周報／9歲女孩參與柯瑞新球鞋設計 助青少女上大學

2019-03-18 13:32好讀周報

萊莉．莫里森與自己設計的柯瑞六代籃球鞋鞋墊合影。 （圖／萊莉．莫里森父親IG）
萊莉．莫里森與自己設計的柯瑞六代籃球鞋鞋墊合影。 （圖／萊莉．莫里森父親IG）
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文／陳韻涵

美國9歲的萊莉．莫里森（Riley Morrison）可能像其他9歲孩童一樣沒有履歷表，但她未來可以誠實地在履歷表上寫道，她協助設計Under Armour（安德瑪，簡稱UA）與美國職籃明星柯瑞（Stephen Curry）的新款聯名鞋。

UA在國際婦女節（8日）推出新款紫、白配色的「柯瑞六代-團結，我們會贏」（Curry 6 United We Win）籃球鞋，更重要的是，採用莫里森設計的鞋墊。

莫里森是柯瑞及他所屬「金州勇士隊」（Golden State Warriors）的粉絲，希望球季來臨前能穿上新鞋。她去年11月寫信給柯瑞，哀嘆UA網站上沒有女版「柯瑞五代」（Curry 5）球鞋。莫里森的父親在Instagram貼出女兒的信，信中寫道「我希望你能與UA合作改變，因為女孩也想穿『柯瑞五代』。」

柯瑞的女兒恰巧也叫萊莉，他曾為女性平權和同工同酬發聲，並支持年輕女運動員。這封信引起他的注意後，他推文表示會與UA合作解決此問題，「遺憾網站上將小尺寸的球鞋標註『男孩』。」

UA發言人形容這是「簡單卻關鍵的錯誤」，但澄清男女童鞋並無差異，只是沒把鞋款加進女童欄目。

柯瑞日前推文寫道感謝萊莉「協助我們變得更好」，邀她一起歡慶國際婦女節，並在金州勇士隊於美國奧克蘭市中心比賽時，快閃現身致贈新鞋給莫里森。

UA替莫里森發表聲明說：「我有些震驚，衷心感謝史蒂芬（柯瑞的名字）給我透過鞋墊藝術分享並鼓勵其他女孩等機會，這是難以置信的經驗。」

柯瑞說：「當初看到莫里森的信讓我印象深刻，一位9歲小女孩竟有這麼大的勇氣讓自己的聲音被聽見，她為所有的女性發聲，不只是為了自己而已。她是促成轉變的催化劑，不只影響了我的產品，還有整個UA品牌；她給人的啟發無遠弗屆。」

「柯瑞六代」的販售收入將作為柯瑞夫婦基金會資金，此基金會幫助舊金山灣區不為逆境所困且勇於改變的青少女上大學，每年提供每人3萬美元（約台幣93萬元）獎學金。

柯瑞送簽名球給萊莉．莫里森。 圖／柯瑞IG
柯瑞送簽名球給萊莉．莫里森。 圖／柯瑞IG
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履歷表婦女節

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