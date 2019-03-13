親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三語的未來小學
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

黃光芹夫被嗆妻比周玉蔻老 怒攻韓粉：團體命運由卑劣人決定

台鐵驗票閘門故障 大批上班族塞爆月台！台鐵：已修復

金馬獎最佳動畫短片得主 黃勻弦讓捏麵人技藝躍上大螢幕

2019-03-13 09:30聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
圖／遠見提供
分享

我是彰化高商廣告設計科、朝陽科技大學視覺傳達設計系畢業，去年和伙伴蔡易錦共同製作的偶動畫短片《當一個人》，拿到金馬獎最佳動畫短片。其實玩「偶」這件事，是從我三歲就開始玩了。

我們家是做捏麵人的小販，從小我就對動手捏出想像的人物或東西，充滿熟悉。只是對我們家來說，捏偶就是一門掙錢生意，並不是藝術。

年幼時利益導向 只做通俗作品

捏麵人小販的生活，充滿了不確定和漂泊，小販必須追逐人潮，哪裡有節慶或市集，爸媽就帶著我們趕往。但就算如此，生意還是很不穩定。

記得小時候有一次過年時，兄妹一起拿到一顆糖，我和哥哥非常珍惜地互相交換，每個人含幾秒鐘，直到那顆糖最後化在我的嘴裡。現在回想有點噁心，但我們家那時就是這麼窮。

捏人偶是用來賺錢的營生，作品能不能被客人喜歡、賣不賣得掉，就變成攸關下一頓飯有沒有著落的關鍵。在這裡面，就算你有很多自己對捏偶的想像，也沒有什麼個人創作的餘裕。

還記得，我幼稚園時陪著爸媽一起擺攤，也幫著捏了好幾個作品一起賣。小孩的手沒那麼靈巧，捏出來的東西歪七扭八，也不精細，和爸媽哥哥的作品完全不能比。

或許小孩子有自己那個年齡的審美眼光，有好幾次，和我差不多大的小小孩在攤位上盯了許久，最後選了我的作品。但小小孩的爸媽卻皺著眉頭，心底也許想：「同樣價格為什麼要買這麼醜的東西？」比較有禮貌的大人，會指著其他比較漂亮的捏麵人說：「這個也很好看啊！我們買這個好不好？」說話直接的家長，則當面說：「這醜死了，不要買。」拉著小孩就走了。

被客人批評這件事，就算到我長大成人、自己開始捏自己想像的自創人物，一直都沒變。之前去創意市集擺攤或在百貨公司設櫃時，不時也會聽到：「這什麼鬼？好醜！」「捏這什麼？你腦袋裝大便嗎？」「手工做的了不起哦？」

我很小就知道，能賣出去的東西才是好作品；直到我進到朝陽科大，才知道，原來捏偶也可以是一門藝術。

學習「創作」 不再害怕批評意見

朝陽科大視覺傳達設計系的徐洵蔚教授，對我的影響非常大。那是第一次有人告訴我，原來我可以「創作」。

過去在廣設科，學習是被老師勒令「要畫得很工整」「要畫得很像」。到了大學，徐老師鼓勵我，「你自己想要做什麼？」做的不像沒關係、看起來奇怪也很好。更重要的是，我想要透過我捏出來的人偶，傳達什麼故事。從小到大，捏麵人對我來說就是一個人偶而已，或許角色有其背景故事，但捏麵人就只是捏麵人。

徐老師打破我的設限，不只要我創作，更要從創作中說自己的故事，我發現自己熟悉的捏麵人偶可以透過不同的媒材呈現，從單一尊人像，變成多元互動的場景、串接成一部動畫，我的人偶世界開始變立體。

我的畢業製作，就是透過人偶做成「停格動畫」，透過我最熟悉的捏偶，搭配場景創作，讓不同的偶在一個空間中，透過一秒24格的漸進式動作畫面，串連成想說的故事。

例如這次得到金馬獎的《當一個人》，就是透過人偶，說一個「人年老後的生活」。一個蝸居的老人，回想自己參與過的台灣經濟起飛年代的打拚，以及對逝去家人的思念，然後在與媽祖的對話中，重新獲得溫暖。

動畫中的偶，是我最熟悉的捏麵人，場景包括我從小熟悉的廟宇與市街，故事擷取周遭生活經驗與觀察，這是我第三部創作的動畫作品。

我一直知道自己做的東西不錯，但直到得獎時，我才終於感受到，自己找到自己的路，而且是一條可以持續下去的路。我高興的是，我不是因為很會畫或很像誰而獲得認可。

不管是台灣的教育、或大眾的批評，常常會讓一些想創作的人，遇到很多挫折。目前我也在大學擔任業師，我請學生捏偶，學生竟然反問，「要怎麼開始做？」「用手壓下去就好。」但學生很怕做錯做壞，居然連壓都不敢。

我彷彿看到過去的我，台灣的教育環境讓人很怕「失敗」，明明學了多年、技術很好的大學生，竟然連壓都不會壓。我去市集辦親子活動，幼稚園小朋友都比他們大膽！

創作，沒有對或錯，被批評也是一定的。感謝當年朝陽科大的徐老師，打破我給自己的框架，讓我走出創作的路。

動畫廣告填志願學測

相關新聞

影／打破夢想鴻溝 你能成為任何模樣

2019-03-12 15:40

會考生活英語／【生活篇】 情人節

2019-03-12 10:50

李昌鈺CSI鑑證科學營 尋找小神探

2019-03-11 23:42

好讀周報／小姊妹受困荒野44小時 靠燕麥棒機智保命

2019-03-11 13:25

好讀周報／遊太空近了！飛龍二號試飛 計畫在月球打造基地

2019-03-11 13:25

寫作教室／暖冬，那一次的失約

2019-03-11 13:13

國際小學堂／英脫歐在即… 跨國企業掀逃難潮

2019-03-07 23:38

影／「太over」台式英文老外聽不懂 道地英文怎麼說？

2019-03-07 10:04

公民時事題／火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-03-06 16:23

影／追憶永遠的時尚傳奇：「老佛爺」卡爾．拉格斐

2019-03-06 16:11

紐時賞析／空襲查德勾起老問題 法國離得開非洲嗎？

2019-03-06 15:48

公民時事題／美中貿易戰正酣 伊凡卡五商標再獲陸批准

2019-03-06 15:16

紐時賞析／名聞全球的德國高速公路要限速？ 大腳油門反對

2019-03-06 10:44

「鋼鐵人3」幕後推手 鼓勵學子多發問

2019-03-05 23:26

會考生活英語／【餐飲篇】 晚自習後吃什麼？

2019-03-05 08:41

數感實驗室╱年終慶95折、滿五千送五百 連續折扣技怎算？

2019-03-04 16:39

好讀周報／7年用掉6千罐氣瓶為護海洋 他讓世人看到海底之美

2019-03-04 15:53

好讀周報／募款養小熊 設IG開直播近2萬人訂閱

2019-03-03 11:53

好讀周報／給錢助脫貧？芬蘭實驗2年 失業者仍沒找到工作

2019-03-03 08:57

影／台灣人最愛說的 「英文厭世語錄」

2019-02-28 16:26

紐時賞析／海洋愈來愈吵 危及海洋生態系

2019-02-27 16:32

影／情侶看見彼此九十歲的樣子 會有什麼反應呢？

2019-02-27 15:50

紐時賞析／我們為何要傷害機器人？

2019-02-27 15:37

寫作教室／寫作現場實錄 「冬至，回不去的團圓」（上）

2019-02-27 08:49

紐時賞析／為什麼醫院應該讓你好眠？

2019-02-26 15:44

會考生活英語／【校園篇】 學校生活

2019-02-26 09:58

數感實驗室／從《證明．無解》歌詞 看數學感性的一面

2019-02-26 09:00

寫作教室／把握對象事物本質 微觀與宏觀的映襯

2019-02-25 09:14

紐時賞析／「造成破壞性影響」北韓告誡人民 提防智慧手機

2019-02-22 16:40

紐時賞析／人類可以用更少的土地 生產更多糧食嗎？

2019-02-22 16:03

國際小學堂／國名一字之差 希臘、馬其頓吵了27年

2019-02-21 23:43

韓國歐巴告白 為什麼說「台灣腔」中文很重要

2019-02-21 15:53

好讀周報／與智慧手機、平板為伍 科技無所不在的α世代

2019-02-21 11:55

紐時賞析／鯨魚不只發出聲音 座頭鯨為什麼歌唱？

2019-02-21 10:15

紐時賞析／義大利民粹主義者 為達文西跳腳

2019-02-21 09:59

影／如何整理房間？ 怦然心動的人生整理魔法

2019-02-21 08:38

影／世界各地新年都吃什麼？小朋友先來幫你試吃！

2019-02-20 11:44

數感實驗室／大多數學生覺得難？ 看待數學的正確心態

2019-02-19 12:49

會考生活英語／【節慶篇】 歡慶元宵節

2019-02-19 08:56
看更多

熱門文章

未限期升等老師可合法資遣 私大教授嘆：比勞工還不如

2019-03-12 10:01

「翟神」加入規畫 逢甲設立全國第一所「創能學院」

2019-03-12 19:11

全國最威600坪學生社團空間 興大「居學園」超讚

2019-03-12 16:21

私校教師憂資遣要件濫用 教部：會給非常緊縮的定義

2019-03-12 10:15

私校教師苦 得罪高層難升等 淪「萬年助理教授」

2019-03-12 18:20

中原「知行領航館」亞洲．矽谷產學基地 助企業轉型

2019-03-12 15:37

私校師憂教師法修法變災難 家長團體這麼看

2019-03-12 10:17

性向vs.落點？ 校長解惑：落點結果不等於未來

2019-03-12 09:56

原來大學生作業密碼是2359？屏大文創系畢展穿睡衣出席

2019-03-12 15:42

高中以下學生都要學習新興科技 專家認為還有這些困難

2019-03-12 18:28

搶救南榮科大 顏純左與宗教社區團體展開連署

2019-03-12 14:20

影／美術課播玫瑰少年 家長訴：怎讓小五生看彩虹旗？

2019-03-12 17:01

資工系採計APCS 高三生報考多

2019-03-12 23:54

教師法修法 未限期升等可資遣 私校教師恐慌

2019-03-12 14:05

限期升等納資遣要件 私校師憂

2019-03-12 23:45

這支電競校隊每天練功4小時 電競實務班學更多本事

2019-03-12 17:53

限期升等惹議 教部：會給非常緊縮的定義

2019-03-12 14:05

教部推校園數位建設 國中小網路光纖化已達54.46％

2019-03-12 18:03

斥資8000多萬元重建 海寶國小明年底展新貌

2019-03-12 16:23

會考生活英語／【生活篇】 情人節

2019-03-12 10:50

小學生太魯閣樂舞展力與美 全國第一還要到對岸演出

2019-03-13 08:24

校園我最棒／知行領航館啟用 中原進軍工業4.0

2019-03-12 23:34

田野蕨類成特色教材 廣興國小推食農教育

2019-03-13 08:18

南二中AI教室啟用 全台第2個

2019-03-13 00:00

雙管齊發！嘉市博愛國小管樂雙料冠軍

2019-03-13 08:21

邀「翟神」規劃課程 逢甲創能學院 「畢業能銜接職場」

2019-03-12 23:56

興大活動中心「居學園」 學生超滿意

2019-03-12 23:41

高雄3校老榕樹 獲選最美校樹

2019-03-12 14:28

新北17校模擬聯合國 小外交官討論核廢料

2019-03-13 00:26

金馬獎最佳動畫短片得主 黃勻弦讓捏麵人技藝躍上大螢幕

2019-03-13 09:30

宜蘭光復國小120周年 新種苦楝樹象徵傳承歷史

2019-03-12 18:19

影／打破夢想鴻溝 你能成為任何模樣

2019-03-12 15:40

南華大學生陳昱寧獲獎學金 開啟2+2雙學位留學路

2019-03-12 15:43

屏大文創系畢展 猶如「睡衣趴」

2019-03-12 23:05

青年的新聞自己寫 青年署擴大招募「超牆記者」

2019-03-12 14:40

深化台日學術交流 文化大學成立日本研究中心

2019-03-12 17:31

聽不見世界玩遍世界 石子健章魚人生

2019-03-12 18:26

屏東排灣民族學校 朝高中技職發展

2019-03-12 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top