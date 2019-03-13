金馬獎最佳動畫短片得主 黃勻弦讓捏麵人技藝躍上大螢幕

2019-03-13 09:30 聯合新聞網 文章提供／遠見



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我是彰化高商廣告設計科、朝陽科技大學視覺傳達設計系畢業，去年和伙伴蔡易錦共同製作的偶動畫短片《當一個人》，拿到金馬獎最佳動畫短片。其實玩「偶」這件事，是從我三歲就開始玩了。

我們家是做捏麵人的小販，從小我就對動手捏出想像的人物或東西，充滿熟悉。只是對我們家來說，捏偶就是一門掙錢生意，並不是藝術。

年幼時利益導向 只做通俗作品

捏麵人小販的生活，充滿了不確定和漂泊，小販必須追逐人潮，哪裡有節慶或市集，爸媽就帶著我們趕往。但就算如此，生意還是很不穩定。

記得小時候有一次過年時，兄妹一起拿到一顆糖，我和哥哥非常珍惜地互相交換，每個人含幾秒鐘，直到那顆糖最後化在我的嘴裡。現在回想有點噁心，但我們家那時就是這麼窮。

捏人偶是用來賺錢的營生，作品能不能被客人喜歡、賣不賣得掉，就變成攸關下一頓飯有沒有著落的關鍵。在這裡面，就算你有很多自己對捏偶的想像，也沒有什麼個人創作的餘裕。

還記得，我幼稚園時陪著爸媽一起擺攤，也幫著捏了好幾個作品一起賣。小孩的手沒那麼靈巧，捏出來的東西歪七扭八，也不精細，和爸媽哥哥的作品完全不能比。

或許小孩子有自己那個年齡的審美眼光，有好幾次，和我差不多大的小小孩在攤位上盯了許久，最後選了我的作品。但小小孩的爸媽卻皺著眉頭，心底也許想：「同樣價格為什麼要買這麼醜的東西？」比較有禮貌的大人，會指著其他比較漂亮的捏麵人說：「這個也很好看啊！我們買這個好不好？」說話直接的家長，則當面說：「這醜死了，不要買。」拉著小孩就走了。

被客人批評這件事，就算到我長大成人、自己開始捏自己想像的自創人物，一直都沒變。之前去創意市集擺攤或在百貨公司設櫃時，不時也會聽到：「這什麼鬼？好醜！」「捏這什麼？你腦袋裝大便嗎？」「手工做的了不起哦？」

我很小就知道，能賣出去的東西才是好作品；直到我進到朝陽科大，才知道，原來捏偶也可以是一門藝術。

學習「創作」 不再害怕批評意見

朝陽科大視覺傳達設計系的徐洵蔚教授，對我的影響非常大。那是第一次有人告訴我，原來我可以「創作」。

過去在廣設科，學習是被老師勒令「要畫得很工整」「要畫得很像」。到了大學，徐老師鼓勵我，「你自己想要做什麼？」做的不像沒關係、看起來奇怪也很好。更重要的是，我想要透過我捏出來的人偶，傳達什麼故事。從小到大，捏麵人對我來說就是一個人偶而已，或許角色有其背景故事，但捏麵人就只是捏麵人。

徐老師打破我的設限，不只要我創作，更要從創作中說自己的故事，我發現自己熟悉的捏麵人偶可以透過不同的媒材呈現，從單一尊人像，變成多元互動的場景、串接成一部動畫，我的人偶世界開始變立體。

我的畢業製作，就是透過人偶做成「停格動畫」，透過我最熟悉的捏偶，搭配場景創作，讓不同的偶在一個空間中，透過一秒24格的漸進式動作畫面，串連成想說的故事。

例如這次得到金馬獎的《當一個人》，就是透過人偶，說一個「人年老後的生活」。一個蝸居的老人，回想自己參與過的台灣經濟起飛年代的打拚，以及對逝去家人的思念，然後在與媽祖的對話中，重新獲得溫暖。

動畫中的偶，是我最熟悉的捏麵人，場景包括我從小熟悉的廟宇與市街，故事擷取周遭生活經驗與觀察，這是我第三部創作的動畫作品。

我一直知道自己做的東西不錯，但直到得獎時，我才終於感受到，自己找到自己的路，而且是一條可以持續下去的路。我高興的是，我不是因為很會畫或很像誰而獲得認可。

不管是台灣的教育、或大眾的批評，常常會讓一些想創作的人，遇到很多挫折。目前我也在大學擔任業師，我請學生捏偶，學生竟然反問，「要怎麼開始做？」「用手壓下去就好。」但學生很怕做錯做壞，居然連壓都不敢。

我彷彿看到過去的我，台灣的教育環境讓人很怕「失敗」，明明學了多年、技術很好的大學生，竟然連壓都不會壓。我去市集辦親子活動，幼稚園小朋友都比他們大膽！

創作，沒有對或錯，被批評也是一定的。感謝當年朝陽科大的徐老師，打破我給自己的框架，讓我走出創作的路。