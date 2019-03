影/打破夢想鴻溝 你能成為任何模樣

幾乎每個人從小到大都有個夢想,雖然不知道長大後是不是真的可以實現,卻也很勇敢的去做這個夢。然而,世界上卻有很多人因為社會環境因素抑或成長背景,而不被允許有這樣的特權。一起來了解今天短片裡,小女孩們對於現代女性的夢想,因為傳統思維而受限的看法吧!

放眼世界後,焦點回歸到自己身上,若是有機會與這些小女孩聊天,分享自己的夢想,或是哪天與外國朋友聊到這部分,可以怎麼用英文說呢?

◎ I have always wanted to... 我一直都很想...

「have/has always wanted to」為現在完成式;always 的意思是「總是、一直」,加上完成式更可以表現出從過去到現在都有這樣的想法。

I’ve always wanted to be a pilot.(我一直都很想成為一名機師。)

My brother has always wanted to travel the world.(我哥哥一直都很想環遊世界。)

◎ I’m planning on.../ I’m planning to… 我計畫要...

當我們使用這樣的句型時,表示我們對於想做的事情已經有了明確的步驟計畫去實行。有注意到兩者間的差異嗎?一個用介係詞 on 來承接,另一個則是用不定詞 to;當我們用 on 時,因為是介係詞,後面記得要接上名詞或動名詞 V-ing,而不定詞 to 後面則是接上原形動詞喔!

I’m planning on staying in Spain for three months to learn Spanish.

(我計畫在西班牙待三個月,學習西班牙文。)

I’m planning to register for the GMAT exam and start my master’s degree in business.(我計畫要登記報名 GMAT 的考試,並且念商研所。)

看到這裡,發現自己還真沒想過人生目標或夢想?沒關係,It is better late than never! 晚來總比沒來好!一起來看看相關句型有哪些吧!

◎ set a goal for... 為...設定目標

Goal 這個字對於足球迷來說想必不陌生,當它運用在球類運動中,像曲棍球及足球等,表達的是「球門、射門」,而在這裡這是「目標」的意思喔。

It is important to set a goal for ourselves and work toward that goal.

(為自己訂定目標,並且朝那個目標邁進是很重要的。)

I need to set a goal for the new year and stick to it.

(我要為新的一年設下新目標,而且要堅持下去。)

◎ be determined to... 決心要...

當我們使用這樣的句型時,表示內心有強烈的動機要去做某事,注意這裡是以不定詞 to 來承接的,所以後面要記得使用原形動詞。

I am determined to lose weight and eat healthier in 2019.

(我決心要在 2019 年減肥,並且吃得更健康。)

My sister is determined to achieve her dream of becoming a superstar.

(我妹妹決心要實現夢想,成為一位超級巨星。)

