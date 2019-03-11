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墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

寫作教室／暖冬，那一次的失約

2019-03-11 13:13聯合報 聯合報寫作教室講師／王一亘撰寫

寫作教室。圖片來源／ingimage
寫作教室。圖片來源／ingimage
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教書多年，我時常思索教育的意義是什麼？寫作的意義又是什麼？

上篇提及那場臨危授命的演講中，孩子的閃閃淚光倒映著我自己的過去。四、五年前，我第一次經歷生命中的死別。那時的痛徹心扉儼然躍於眼前。我告訴孩子們，那年暖冬，我和朋友約好共進晚餐，然而他無預警的失約。當時，我苦等了好幾個小時，內心自然是怒火中燒。隔天他為了向我道歉，特地花了很長的車程，來陪我共進早餐。但他卻沒有解釋為何再一次失約，得不到答案的我，嘴上不饒人，心還在賭氣。餐後，我沒有好好說再見，轉身離去。不想，當天傍晚我和其他同事在歡聲笑語的KTV中唱歌，在音樂的動次動次節奏裡，我接到了毫無預警的電話。對方說，他走了，心肌梗塞。我的世界，瞬間冰冷徹骨，鴉雀無聲。

故事至此，我提醒孩子們，悲傷的故事雖然容易打動人心，但，想要內容引人入勝還需要「製造反差」。也就是說，我們在陳述較為沉重複雜的內容，文筆的語氣需要和緩輕鬆。因此，上述的故事始於「暖冬」，結尾的反差則在面對死亡的感受是冰冷。亦或是，其中轉折處的反差在於身體所處的KTV是喧囂熱鬧，對比消息傳來後的震撼讓心理空間呈現鴉雀無聲。

故事結尾，同樣可以運用反差的技巧。當年的我，有好長一段時間耽溺在心臟撕裂且如火焚燒的痛苦之中，隨之而來的是宛如刀割的自我譴責。我閱讀著別人的故事，在別人的經驗中流著自己的淚。我寫著自己的經驗，在書寫裡深呼吸。

演講隔一天，正好又是一年一度的冬至。離開前，我輕輕對他說：「回家好好吃碗暖呼呼的湯圓吧！只要心中有愛，無論天上人間，都是團圓。」我擁抱著這個需要被接住的小孩，也擁抱曾經渴望被接住的自己。

回家路上，我的思緒還停留在和孩子們的互動裡，我忽然意識到：如果那個擁抱裡我們接住了彼此，不正是我當老師的初衷？寫作不難，因為文字從來不為煽情，而是透過書寫來整合與自我覺察。

暖冬書寫寫作教室
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