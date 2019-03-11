親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

好讀周報／小姊妹受困荒野44小時 靠燕麥棒機智保命

2019-03-11 13:25好讀周報

警方公布卡里科姊妹的生活照。 美聯社
警方公布卡里科姊妹的生活照。 美聯社
分享

文／陳韻涵

8歲的莉亞．卡里科（Leia Carrico）和5歲的凱若琳．卡里科（Caroline Carrico）本月1日在美國北加州荒野地區找鹿，不慎迷失林間；兩人靠著以前受過的野外求生訓練和隨身攜帶的燕麥營養棒，在寒冷且偶有陣雨的州荒野度過44小時，直到3日才被搜救人員找到，兩人稍微脫水和感冒，但精神很好。

卡里科的母親密斯媞．卡里科（Misty Carrico）美東時間1日下午3點發現女兒失蹤後，協請鄰居和親友在附近搜索約3小時無果，報警尋求專業協助；當局動員170多名執法部門與軍事單位人力，包括兩個直升機搜救團隊和12個警犬單位尋人，擴大搜索範圍，挨家挨戶查看並檢查車輛內外是否有兩姊妹的蹤影。

皮爾西消防志工搜救團隊循著兩姊妹的靴印以及她們沿途留下的燕麥棒包裝紙追查，於美東時間3日上午10時30分左右，在理查遜國家公園附近的林地找到她們。搜救隊員高喊兩姊妹的名字，她們聽見後回應，兩人當時蜷縮在一個灌木叢下方。

消防隊長蹲身詢問凱若琳的照片在社群媒體上廣泛流傳；圖片中可見凱若琳身穿粉紅雨靴、牛仔褲和粉色毛衣，頭戴羊毛帽，褲子雖然有髒，但她和姊姊的精神狀況不錯且沒受傷，只有稍微脫水和感冒。

洪堡郡警長漢沙形容搜索區域是一個龐大、樹木繁茂的地帶，小姊妹失蹤期間，當地寒冷且有零星陣雨。當地氣象預報指出，當天稍晚會暴風雨，兩姊妹幸運在暴風雨來臨前數小時獲救。

警長弗里德利說：「那些零碎的燕麥棒包裝紙顯示女童失蹤的地點，並指引我們循著碎紙和靴印找到兩人。」

卡里科姊妹曾參加非營利青年組織「四健會」（4-H Club）野外求生課程，不僅使用燕麥棒包裝紙留下指標，並飲用黑果木葉子上的潔淨水解渴。四健會是美國農業部的推廣單位，四健會的四個H分別代表頭（Head）、心（Heart）、手（Hands）和健康（Health），宣揚年輕人在青春時期發揮潛能的理念。

妹妹凱若琳與搜救人員交談。 美聯社
妹妹凱若琳與搜救人員交談。 美聯社
分享

好讀周報精選

好讀周報

●專為青少年設計的輕鬆刊物
●以推廣閱讀、寫作為核心內容的周報
●勇奪世界報業協會「年輕讀者獎」
每周一出刊／每份15元／訂閱優惠
專線：0809-080-186

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

好讀周報／遊太空近了！飛龍二號試飛 計畫在月球打造基地

2019-03-11 13:25

寫作教室／暖冬，那一次的失約

2019-03-11 13:13

國際小學堂／英脫歐在即… 跨國企業掀逃難潮

2019-03-07 23:38

影／「太over」台式英文老外聽不懂 道地英文怎麼說？

2019-03-07 10:04

公民時事題／火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-03-06 16:23

影／追憶永遠的時尚傳奇：「老佛爺」卡爾．拉格斐

2019-03-06 16:11

紐時賞析／空襲查德勾起老問題 法國離得開非洲嗎？

2019-03-06 15:48

公民時事題／美中貿易戰正酣 伊凡卡五商標再獲陸批准

2019-03-06 15:16

紐時賞析／名聞全球的德國高速公路要限速？ 大腳油門反對

2019-03-06 10:44

「鋼鐵人3」幕後推手 鼓勵學子多發問

2019-03-05 23:26

會考生活英語／【餐飲篇】晚自習後吃什麼？

2019-03-05 08:41

數感實驗室╱年終慶95折、滿五千送五百 連續折扣技怎算？

2019-03-04 16:39

好讀周報／7年用掉6千罐氣瓶為護海洋 他讓世人看到海底之美

2019-03-04 15:53

好讀周報／募款養小熊 設IG開直播近2萬人訂閱

2019-03-03 11:53

好讀周報／給錢助脫貧？芬蘭實驗2年 失業者仍沒找到工作

2019-03-03 08:57

影／台灣人最愛說的 「英文厭世語錄」

2019-02-28 16:26

紐時賞析／海洋愈來愈吵 危及海洋生態系

2019-02-27 16:32

影／情侶看見彼此九十歲的樣子 會有什麼反應呢？

2019-02-27 15:50

紐時賞析／我們為何要傷害機器人？

2019-02-27 15:37

寫作教室／寫作現場實錄 「冬至，回不去的團圓」（上）

2019-02-27 08:49

紐時賞析／為什麼醫院應該讓你好眠？

2019-02-26 15:44

會考生活英語／【校園篇】學校生活

2019-02-26 09:58

數感實驗室／從《證明．無解》歌詞 看數學感性的一面

2019-02-26 09:00

寫作教室／把握對象事物本質 微觀與宏觀的映襯

2019-02-25 09:14

紐時賞析／「造成破壞性影響」北韓告誡人民 提防智慧手機

2019-02-22 16:40

紐時賞析／人類可以用更少的土地 生產更多糧食嗎？

2019-02-22 16:03

國際小學堂／國名一字之差 希臘、馬其頓吵了27年

2019-02-21 23:43

韓國歐巴告白 為什麼說「台灣腔」中文很重要

2019-02-21 15:53

好讀周報／與智慧手機、平板為伍 科技無所不在的α世代

2019-02-21 11:55

紐時賞析／鯨魚不只發出聲音 座頭鯨為什麼歌唱？

2019-02-21 10:15

紐時賞析／義大利民粹主義者 為達文西跳腳

2019-02-21 09:59

影／如何整理房間？ 怦然心動的人生整理魔法

2019-02-21 08:38

影／世界各地新年都吃什麼？小朋友先來幫你試吃！

2019-02-20 11:44

數感實驗室／大多數學生覺得難？ 看待數學的正確心態

2019-02-19 12:49

會考生活英語／【節慶篇】 歡慶元宵節

2019-02-19 08:56

紐時賞析／夢想中的職業？ 當作家好賺嗎？

2019-02-14 09:44

影／反性侵、反霸凌較多女性挺身而出？ 男性該如何做

2019-02-14 08:57

影／到底該用 try to do 還是try doing？ 這樣分辨好簡單

2019-02-13 16:45

國際小學堂／委內瑞拉危機 小國倒楣的代理人戰爭

2019-02-12 16:25
看更多

熱門文章

大學最熱門的課程是什麼？ 成大一半以上學生都修

2019-03-11 14:15

首次教師評鑑校長 中正大學逾6成教師不認同校長續任

2019-03-11 11:42

如何準備申請大學備審資料？ 這位高中校長提中肯建議

2019-03-11 13:12

本土劇一哥陳昭榮念電機悟出商業經 轉戰電商開啟第二人生

2019-03-11 09:33

新課綱高中體育班課程 增訂不同類型高中版本

2019-03-10 22:23

甄選達人／模擬問答一百題 英文也考不倒

2019-03-11 09:32

弱勢生甄選 頂大錄取率達7成

2019-03-10 23:36

授課數完全科科等值！高職實習分組教師每周減兩節

2019-03-10 22:20

防假留學真打工 立委批：教育部只等出事才不准招生

2019-03-11 11:53

文大火災後 全台大學還有214棟無照校舍

2019-03-10 23:26

夜店鬥毆警局長下台 立委問教部：學校霸凌也換校長？

2019-03-11 11:56

讓人愛上寫作的課…「環境教育寫作班」觀察力變強

2019-03-10 23:32

國三生注意 國中會考3月14日至16日報名

2019-03-10 18:42

大學產學合作收入要課稅 立委憂扼殺產學發展

2019-03-11 13:19

科科等值最後拼圖…高中職實習授課時數 降為16小時

2019-03-10 23:28

文資鑑定 讓老校舍「動彈不得」

2019-03-10 23:26

校園三層防空汙 教室將裝淨化系統

2019-03-10 23:26

豐原高中學生校外教學疑食物中毒 增至115人

2019-03-11 15:23

高教工會首波校長評鑑 中正教師6成不挺校長續任

2019-03-11 14:15

內壢高中為台灣爭光 機器人競賽獲獎揮國旗

2019-03-10 22:24

校外教學學生疑染諾羅 豐原高中晚間14人就醫

2019-03-10 21:27

雲林國中會考由斗六高中主辦 14日受理報名

2019-03-10 21:31

藝術無價 畫家陳忠藏捐16幅畫作給東光國中

2019-03-11 14:15

台科大團隊開免費線上課程 教你學好英語發音

2019-03-11 15:18

寫作教室／暖冬，那一次的失約

2019-03-11 13:13

弘光科大國際雕塑展 高房價同性議題都是創作內容

2019-03-11 11:45

好讀周報／小姊妹受困荒野44小時 靠燕麥棒機智保命

2019-03-11 13:25

好讀周報／遊太空近了！飛龍二號試飛 計畫在月球打造基地

2019-03-11 13:25

我們正在製造一個讓年輕世代絕望的社會

2019-03-11 10:04

大學科系怎麼選？完美志願不存在 但一定要自己做決定！

2019-03-11 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top