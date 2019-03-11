好讀周報／小姊妹受困荒野44小時 靠燕麥棒機智保命

警方公布卡里科姊妹的生活照。 美聯社 分享 facebook

文／陳韻涵

8歲的莉亞．卡里科（Leia Carrico）和5歲的凱若琳．卡里科（Caroline Carrico）本月1日在美國北加州荒野地區找鹿，不慎迷失林間；兩人靠著以前受過的野外求生訓練和隨身攜帶的燕麥營養棒，在寒冷且偶有陣雨的州荒野度過44小時，直到3日才被搜救人員找到，兩人稍微脫水和感冒，但精神很好。

卡里科的母親密斯媞．卡里科（Misty Carrico）美東時間1日下午3點發現女兒失蹤後，協請鄰居和親友在附近搜索約3小時無果，報警尋求專業協助；當局動員170多名執法部門與軍事單位人力，包括兩個直升機搜救團隊和12個警犬單位尋人，擴大搜索範圍，挨家挨戶查看並檢查車輛內外是否有兩姊妹的蹤影。

皮爾西消防志工搜救團隊循著兩姊妹的靴印以及她們沿途留下的燕麥棒包裝紙追查，於美東時間3日上午10時30分左右，在理查遜國家公園附近的林地找到她們。搜救隊員高喊兩姊妹的名字，她們聽見後回應，兩人當時蜷縮在一個灌木叢下方。

消防隊長蹲身詢問凱若琳的照片在社群媒體上廣泛流傳；圖片中可見凱若琳身穿粉紅雨靴、牛仔褲和粉色毛衣，頭戴羊毛帽，褲子雖然有髒，但她和姊姊的精神狀況不錯且沒受傷，只有稍微脫水和感冒。

洪堡郡警長漢沙形容搜索區域是一個龐大、樹木繁茂的地帶，小姊妹失蹤期間，當地寒冷且有零星陣雨。當地氣象預報指出，當天稍晚會暴風雨，兩姊妹幸運在暴風雨來臨前數小時獲救。

警長弗里德利說：「那些零碎的燕麥棒包裝紙顯示女童失蹤的地點，並指引我們循著碎紙和靴印找到兩人。」

卡里科姊妹曾參加非營利青年組織「四健會」（4-H Club）野外求生課程，不僅使用燕麥棒包裝紙留下指標，並飲用黑果木葉子上的潔淨水解渴。四健會是美國農業部的推廣單位，四健會的四個H分別代表頭（Head）、心（Heart）、手（Hands）和健康（Health），宣揚年輕人在青春時期發揮潛能的理念。