公民時事題／火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-03-06 16:23 聯合新聞網 台南女中陳正益老師╱撰寫



台電高雄興達發電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一、時事掃描：

火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

南部反空汙大聯盟反對高雄興達火力電廠三、四號機組延役，連日走訪南部縣市長要求表態，昨天更帶著連署書向台南市長黃偉哲陳情，呼籲支持興達電廠除役，停止「南電中送」；加上台中市長盧秀燕有意用換照迫使台中火力電廠老舊機組除役，並停止「中電北送」，火力電廠的除役風暴正在形成，衝擊全台電力調度。

【2019年1月26日聯合新聞網】

二、命題趨勢：

環境議題涉及的公益與私益的議題，非營利組織與社會運動等都是第一冊社會學單元的內容，在歷屆學測試題中屬熱門考題，考題型式相當多元，可從非營利組織的內涵、類型，或是與公益一課相結合，考推動公益的難處，亦或是團體的分類方式。

三、牛刀小試：

高雄的興達電廠燃煤機組被環團指為台南及高屏地區的空汙來源之一，環保團體近日向高雄、屏東、台南三縣市陳情，要求縣市長支持燃煤機組於今年除役。根據上述環保團體的作法與下列何者最為類似？

(A)某菸商團體向國會議員遊說希望不要通過課徵菸捐的法律

(B)某建設公司拜會新任市長，希望市政府儘速通過其環評案

(C)某研究生針對家鄉興建石化廠的經濟與環境改變進行調查

(D)某婦女團體對接連發生的虐童致死案呼籲政府要加重刑責

答案：(D)

解析：

根據題幹所述是環團針對空汙問題（公益）向政府陳情希望改變作法。(A)、(B)皆屬商人為了私益的遊說行為。(C)學生針對其論文的研究調查，無關公益與否。(D)婦女團體針對虐童致死案向政府陳情希望加重刑責來避免不幸事件再次發生，是基於公益的行動。

四、歷年考古題:

國健署2017年宣布對免稅菸品課徵每包20元的健康福利捐，主要目的之一是為了進一步降低菸害帶來的外部性。下列各項針對特定族群的政府政策中，哪一項的政策效果與前述政策最相似？【107學測試題】

(A)設置不分區立委的婦女保障名額 (B)每周提供國小學童飲用免費牛奶

(C)免費提供身心障礙人士復康巴士 (D)免費提供高齡國民施打流感疫苗

解答：(D)