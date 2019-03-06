親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019年億萬富豪排行 台灣前5富豪身價全縮水

公民時事題／火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-03-06 16:23聯合新聞網 台南女中陳正益老師╱撰寫

台電高雄興達發電廠。 圖／聯合報系資料照片
台電高雄興達發電廠。 圖／聯合報系資料照片
分享

一、時事掃描：

火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

南部反空汙大聯盟反對高雄興達火力電廠三、四號機組延役，連日走訪南部縣市長要求表態，昨天更帶著連署書向台南市長黃偉哲陳情，呼籲支持興達電廠除役，停止「南電中送」；加上台中市長盧秀燕有意用換照迫使台中火力電廠老舊機組除役，並停止「中電北送」，火力電廠的除役風暴正在形成，衝擊全台電力調度。

【2019年1月26日聯合新聞網】

二、命題趨勢：

環境議題涉及的公益與私益的議題，非營利組織與社會運動等都是第一冊社會學單元的內容，在歷屆學測試題中屬熱門考題，考題型式相當多元，可從非營利組織的內涵、類型，或是與公益一課相結合，考推動公益的難處，亦或是團體的分類方式。

三、牛刀小試：

高雄的興達電廠燃煤機組被環團指為台南及高屏地區的空汙來源之一，環保團體近日向高雄、屏東、台南三縣市陳情，要求縣市長支持燃煤機組於今年除役。根據上述環保團體的作法與下列何者最為類似？

(A)某菸商團體向國會議員遊說希望不要通過課徵菸捐的法律

(B)某建設公司拜會新任市長，希望市政府儘速通過其環評案

(C)某研究生針對家鄉興建石化廠的經濟與環境改變進行調查

(D)某婦女團體對接連發生的虐童致死案呼籲政府要加重刑責

答案：(D)

解析：

根據題幹所述是環團針對空汙問題（公益）向政府陳情希望改變作法。(A)、(B)皆屬商人為了私益的遊說行為。(C)學生針對其論文的研究調查，無關公益與否。(D)婦女團體針對虐童致死案向政府陳情希望加重刑責來避免不幸事件再次發生，是基於公益的行動。

四、歷年考古題:

國健署2017年宣布對免稅菸品課徵每包20元的健康福利捐，主要目的之一是為了進一步降低菸害帶來的外部性。下列各項針對特定族群的政府政策中，哪一項的政策效果與前述政策最相似？【107學測試題】

(A)設置不分區立委的婦女保障名額 (B)每周提供國小學童飲用免費牛奶

(C)免費提供身心障礙人士復康巴士 (D)免費提供高齡國民施打流感疫苗

解答：(D)

考題台電學測
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／追憶永遠的時尚傳奇：「老佛爺」卡爾．拉格斐

2019-03-06 16:11

紐時賞析／空襲查德勾起老問題 法國離得開非洲嗎？

2019-03-06 15:48

公民時事題／美中貿易戰正酣 伊凡卡五商標再獲陸批准

2019-03-06 15:16

紐時賞析／名聞全球的德國高速公路要限速？ 大腳油門反對

2019-03-06 10:44

「鋼鐵人3」幕後推手 鼓勵學子多發問

2019-03-05 23:26

會考生活英語／【餐飲篇】晚自習後吃什麼？

2019-03-05 08:41

數感實驗室╱年終慶95折、滿五千送五百 連續折扣技怎算？

2019-03-04 16:39

好讀周報／7年用掉6千罐氣瓶為護海洋 他讓世人看到海底之美

2019-03-04 15:53

好讀周報／募款養小熊 設IG開直播近2萬人訂閱

2019-03-03 11:53

好讀周報／給錢助脫貧？芬蘭實驗2年 失業者仍沒找到工作

2019-03-03 08:57

影／台灣人最愛說的 「英文厭世語錄」

2019-02-28 16:26

紐時賞析／海洋愈來愈吵 危及海洋生態系

2019-02-27 16:32

影／情侶看見彼此九十歲的樣子 會有什麼反應呢？

2019-02-27 15:50

紐時賞析／我們為何要傷害機器人？

2019-02-27 15:37

寫作教室／寫作現場實錄 「冬至，回不去的團圓」（上）

2019-02-27 08:49

紐時賞析／為什麼醫院應該讓你好眠？

2019-02-26 15:44

會考生活英語／【校園篇】學校生活

2019-02-26 09:58

數感實驗室／從《證明．無解》歌詞 看數學感性的一面

2019-02-26 09:00

寫作教室／把握對象事物本質 微觀與宏觀的映襯

2019-02-25 09:14

紐時賞析／「造成破壞性影響」北韓告誡人民 提防智慧手機

2019-02-22 16:40

紐時賞析／人類可以用更少的土地 生產更多糧食嗎？

2019-02-22 16:03

國際小學堂／國名一字之差 希臘、馬其頓吵了27年

2019-02-21 23:43

韓國歐巴告白 為什麼說「台灣腔」中文很重要

2019-02-21 15:53

好讀周報／與智慧手機、平板為伍 科技無所不在的α世代

2019-02-21 11:55

紐時賞析／鯨魚不只發出聲音 座頭鯨為什麼歌唱？

2019-02-21 10:15

紐時賞析／義大利民粹主義者 為達文西跳腳

2019-02-21 09:59

影／如何整理房間？ 怦然心動的人生整理魔法

2019-02-21 08:38

影／世界各地新年都吃什麼？小朋友先來幫你試吃！

2019-02-20 11:44

數感實驗室／大多數學生覺得難？ 看待數學的正確心態

2019-02-19 12:49

會考生活英語／【節慶篇】 歡慶元宵節

2019-02-19 08:56

紐時賞析／夢想中的職業？ 當作家好賺嗎？

2019-02-14 09:44

影／反性侵、反霸凌較多女性挺身而出？ 男性該如何做

2019-02-14 08:57

影／到底該用 try to do 還是try doing？ 這樣分辨好簡單

2019-02-13 16:45

國際小學堂／委內瑞拉危機 小國倒楣的代理人戰爭

2019-02-12 16:25

數感實驗室／用算式說新年快樂！

2019-02-12 15:51

會考生活英語／【娛樂篇】 生肖新年運勢

2019-02-12 08:37

春節選書／讓社會不再冷漠 十本書教你利他貢獻力

2019-02-02 11:16

影／瘋狂洗手、把東西排整齊 與強迫症共存的生活

2019-01-31 12:39

好讀周報／她的挑戰：零塑膠 兩年實現目標

2019-01-31 09:46
看更多

熱門文章

搶救高教人才 台大募款替中生代教師加薪

2019-03-05 22:37

留人攬才 台大要幫中生代教師加薪

2019-03-05 23:59

雲林營養午餐費加碼 「他們都吃得起麵包饅頭了」

2019-03-06 13:27

反擊海外大學搶才 台清交主動出擊搶學生

2019-03-05 23:58

推翻「金德版」 宜蘭會考改5級制

2019-03-06 00:14

影／「不會只是坐在那裡」 管中閔親赴台中主持招生

2019-03-05 17:16

育達科大菲籍生淪黑工 飛世協會喊冤非仲介坦承超時

2019-03-05 19:33

影／全台首創 AI人工智能改備審資料、作文

2019-03-05 19:34

歷經3任校長 10年前動土東華藝術院明年有望完工

2019-03-06 12:10

台大擴大希望入學計畫 明年上看錄取百位弱勢生

2019-03-05 18:24

人工智慧改備審資料 老師憂：弱化孩子能力

2019-03-05 23:25

5+2產業受關注…物聯網薪酬平均逾6萬 新農業平均可領46K

2019-03-06 09:09

陸客不來讀觀光科沒前途？學校：就業市場廣

2019-03-05 16:56

生日行善助弱 不一樣的80周年校慶彰商傳愛

2019-03-05 20:20

從小愛養小動物 高中生晉級生物奧林匹亞國手選拔賽

2019-03-06 11:49

彰化高商80周年校慶 師生家長捐款20萬送愛老憨兒

2019-03-05 18:30

桃市高中職博覽會38校展特色 竹市校園徵才釋3萬工作機會

2019-03-05 22:30

「鋼鐵人3」幕後推手 鼓勵學子多發問

2019-03-05 23:26

入列企業最愛大學生 雲科大去年奪79發明獎

2019-03-05 23:56

個人化適性學習 教育部布建教育雲大數據

2019-03-06 11:02

紐時賞析／名聞全球的德國高速公路要限速？ 大腳油門反對

2019-03-06 10:44

公民時事題／火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-03-06 16:23

台大擴大招弱勢生 個人申請擬增希望入學組

2019-03-05 17:55

至善高中成立觀光科 辦亞洲戲劇匯演讓大溪走向國際

2019-03-06 12:05

高屏兩國小城鄉交流 學童開心共學

2019-03-05 17:55

弭平數位落差 桃園光啟高中捐電腦助弱勢

2019-03-05 19:32

紐時賞析／空襲查德勾起老問題 法國離得開非洲嗎？

2019-03-06 15:48

影／追憶永遠的時尚傳奇：「老佛爺」卡爾．拉格斐

2019-03-06 16:11

公民時事題／美中貿易戰正酣 伊凡卡五商標再獲陸批准

2019-03-06 15:16

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 11:12

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top