影/追憶永遠的時尚傳奇:「老佛爺」卡爾.拉格斐

2019-03-06 16:11 聯合新聞網 希平方



追求時尚不代表是盲目跟從流行,我們也是可以從中學英文的!「時尚界老佛爺」卡爾.拉格斐不久前逝世於巴黎,他對全球時裝流行趨勢的影響力龐大無比。今天的影片介紹了他狂放不羈的創意,卻又一絲不苟的個性,我們一起來認識這位不朽的傳奇人物吧!

影片中除了分享這位「老佛爺」的生平與成就,還提到了不少時尚用語,例如:香奈兒的經典軟呢外套在英文裡,我們稱之為 tweed jacket,而女生衣櫥必備的黑色小洋裝則是 little black dress,像這些經典,或是可以休閒卻不失端莊的造型搭配,該怎麼用英文表達呢?

◎ casual 休閒風格

如同自其字面意思,casual 就是輕便、休閒風,像是平時出門,不需要為了某特定場合而搭配的造型。

I love casual wear because it’s comfortable and you can be yourself!

(我愛穿休閒風的衣服,因為很舒服而且可以自在做自己!)

◎ smart casual 休閒又不失端莊

看到 smart 可別被它騙了,smart 雖然是大家熟悉的單字,有「聰明」的意思,不過它在服裝領域裡,指的是「時髦;有朝氣、俐落」。這種穿搭風格通常在友人聚會、派對,或者(非正式)工作場合都是可以被接受的。

People usually wear smart casual for the restaurant in the evening time.

(人們晚上的時候通常都是以休閒又不失端莊的穿著風格來餐廳用餐。)

◎ classic style / timeless 經典;不受時代牽連

經典風格 classic style 相信大家都不陌生,即簡單、典型,而 timeless 有自古至今永不退流行的意思。

If you’re in doubt, just go with the classic style—simple design and basic colors.

(如果你不知道要穿什麼,走經典路線就對了--簡約設計和基本色彩。)

◎ vintage style 復古風

Vintage 有老式、古典的意思,也就是上個年代較為流行的服飾,像是著名電影《大亨小傳》裡面的穿搭造型。

The vintage style has been really popular for some time now.(復古風格已經流行了好一段時間。)

