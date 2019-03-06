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影／追憶永遠的時尚傳奇：「老佛爺」卡爾．拉格斐

2019-03-06 16:11聯合新聞網 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

追求時尚不代表是盲目跟從流行，我們也是可以從中學英文的！「時尚界老佛爺」卡爾．拉格斐不久前逝世於巴黎，他對全球時裝流行趨勢的影響力龐大無比。今天的影片介紹了他狂放不羈的創意，卻又一絲不苟的個性，我們一起來認識這位不朽的傳奇人物吧！

影片中除了分享這位「老佛爺」的生平與成就，還提到了不少時尚用語，例如：香奈兒的經典軟呢外套在英文裡，我們稱之為 tweed jacket，而女生衣櫥必備的黑色小洋裝則是 little black dress，像這些經典，或是可以休閒卻不失端莊的造型搭配，該怎麼用英文表達呢？

分享

◎ casual 休閒風格

如同自其字面意思，casual 就是輕便、休閒風，像是平時出門，不需要為了某特定場合而搭配的造型。

I love casual wear because it’s comfortable and you can be yourself!

（我愛穿休閒風的衣服，因為很舒服而且可以自在做自己！）

◎ smart casual 休閒又不失端莊

看到 smart 可別被它騙了，smart 雖然是大家熟悉的單字，有「聰明」的意思，不過它在服裝領域裡，指的是「時髦；有朝氣、俐落」。這種穿搭風格通常在友人聚會、派對，或者（非正式）工作場合都是可以被接受的。

People usually wear smart casual for the restaurant in the evening time.

（人們晚上的時候通常都是以休閒又不失端莊的穿著風格來餐廳用餐。）

◎ classic style / timeless 經典；不受時代牽連

經典風格 classic style 相信大家都不陌生，即簡單、典型，而 timeless 有自古至今永不退流行的意思。

If you’re in doubt, just go with the classic style—simple design and basic colors.

（如果你不知道要穿什麼，走經典路線就對了－－簡約設計和基本色彩。）

◎ vintage style 復古風

Vintage 有老式、古典的意思，也就是上個年代較為流行的服飾，像是著名電影《大亨小傳》裡面的穿搭造型。

The vintage style has been really popular for some time now.（復古風格已經流行了好一段時間。）

延伸閱讀

職場英文，穿出專業形象！

【時尚英文】上班族這樣穿型不型

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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