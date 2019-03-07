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影／「太over」台式英文老外聽不懂 道地英文怎麼說？

2019-03-07 10:04希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

台灣人說英文常常有種特別的方式，雖然表面是英文，但實際上卻不是英文母語人士常說或常用的！常見的例子有哪些呢？實際上又會怎麼說呢？跟著希平方一起看看吧！

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◎ 台式英文一：He’s so man!（他好有男子氣概！）

要形容一個人很有男子氣概，中文有時會說「好 man」，但實際上 man 沒有形容詞的用法；要形容「有男子氣概的」，英文會用 manly 這個詞，像是：a manly voice（有男子氣概的嗓音）。

因此，如果要表示「他好有男子氣概！」，正確的說法應該是：He’s so manly! (O)，而不會是 He’s so man! (X)。例如：

A: Wow. Look at that guy over there. He’s so manly!（哇嗚。你看那裡的那個男生。他好有男子氣概喔！）

B: You’re right! I bet he works out every day.（你說的沒錯！我敢肯定他每天都去健身。）

◎ 台式英文二：She’s so fashion!（她好時尚。）

要表示一個人很時尚，中文有時會說「好 fashion」，但 fashion 其實不能作為形容詞；要形容「時尚的、時髦的」，英文會用 fashionable 這個詞，像是：fashionable clothes（時髦的衣服）、a fashionable woman（一位時尚女士）。

因此，如果要表示「她好時尚！」，正確的說法應該是：She’s so fashionable! (O)，而不會是 She’s so fashion! (X) 。例如：

A: She’s so fashionable!（她好時尚！）

B: Indeed. She has a great taste in shoes.（真的。她對鞋子有很好的品味。）

◎ 台式英文三：That’s so handsome!（那太帥了。）

要形容很「帥」，許多人會直接聯想到 handsome（帥氣、英俊）這個形容詞，不過這個詞其實只能用來形容「外表」，而不會用來形容行為喔！因此如果要表示某個行為很帥，不會出現 That’s so handsome! (X) 這樣的表達法，正確的說法會是：That’s so cool! (O)。例如：

A: That’s so cool!（那太帥了！）

B: Absolutely! I wonder how he did that magic trick.（完全同意！我好想知道他是如何變出那個魔術的。）

◎ 台式英文四：You are too over.（你太超過了。）

Over 雖然也有「超過、超出」的意思，像是：It’s over the budget.（這超出預算了。）但卻不能用來表示一個人的行為太超過，因此不能用 You are too over. (X) 來表示「你太超過了。」；正確的表達法是：You went too far. (O) 或 You’ve gone too far. (O)。例如：

Hold your tongue. You’ve gone too far.（管好你的嘴。你太超過了。）

類似的表達法還有像是：

You’ve crossed the line.（你越界了。）

You don’t know when to stop, do you?（你不知道適可而止，是不是？）

◎ 台式英文五：Go to the next ppt.（去下一張投影片。）

雖然 PowerPoint 可以用 ppt 來簡稱，但一張一張的投影片，英文不會說 ppt，而是會用 slide 這個詞。因此，要表示「去下一張投影片」的時候，英文不會說 Go to the next ppt. (X)，而是會說：Go to the next slide. (O)。例如：

This leads to my next point. Let’s go to the next slide.（這引導出我的下一個論點。我們去下一張投影片吧！）

◎ 台式英文六：Give you.（給你。）

中英文是兩種不同語言，有時候不一定能逐字對照翻譯，這裡就是這樣的狀況。當某人跟你索取某件東西，而你要表達「給你」的時候，英文不會說 Give you. (X)，而會說 Here you are. (O)、Here it is. (O) 或 Here you go. (O)。例如：

A: Can I have a look at your new phone?（我可以看一看你的新手機嗎？）

B: Sure. Here you are.（當然。給你。）

看完這些例子之後，記得要把正確的說法記起來，下次可別再用錯囉！

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