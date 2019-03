影/「太over」台式英文老外聽不懂 道地英文怎麼說?

台灣人說英文常常有種特別的方式,雖然表面是英文,但實際上卻不是英文母語人士常說或常用的!常見的例子有哪些呢?實際上又會怎麼說呢?跟著希平方一起看看吧!

◎ 台式英文一:He’s so man!(他好有男子氣概!)

要形容一個人很有男子氣概,中文有時會說「好 man」,但實際上 man 沒有形容詞的用法;要形容「有男子氣概的」,英文會用 manly 這個詞,像是:a manly voice(有男子氣概的嗓音)。

因此,如果要表示「他好有男子氣概!」,正確的說法應該是:He’s so manly! (O),而不會是 He’s so man! (X)。例如:

A: Wow. Look at that guy over there. He’s so manly!(哇嗚。你看那裡的那個男生。他好有男子氣概喔!)

B: You’re right! I bet he works out every day.(你說的沒錯!我敢肯定他每天都去健身。)

◎ 台式英文二:She’s so fashion!(她好時尚。)

要表示一個人很時尚,中文有時會說「好 fashion」,但 fashion 其實不能作為形容詞;要形容「時尚的、時髦的」,英文會用 fashionable 這個詞,像是:fashionable clothes(時髦的衣服)、a fashionable woman(一位時尚女士)。

因此,如果要表示「她好時尚!」,正確的說法應該是:She’s so fashionable! (O),而不會是 She’s so fashion! (X) 。例如:

A: She’s so fashionable!(她好時尚!)

B: Indeed. She has a great taste in shoes.(真的。她對鞋子有很好的品味。)

◎ 台式英文三:That’s so handsome!(那太帥了。)

要形容很「帥」,許多人會直接聯想到 handsome(帥氣、英俊)這個形容詞,不過這個詞其實只能用來形容「外表」,而不會用來形容行為喔!因此如果要表示某個行為很帥,不會出現 That’s so handsome! (X) 這樣的表達法,正確的說法會是:That’s so cool! (O)。例如:

A: That’s so cool!(那太帥了!)

B: Absolutely! I wonder how he did that magic trick.(完全同意!我好想知道他是如何變出那個魔術的。)

◎ 台式英文四:You are too over.(你太超過了。)

Over 雖然也有「超過、超出」的意思,像是:It’s over the budget.(這超出預算了。)但卻不能用來表示一個人的行為太超過,因此不能用 You are too over. (X) 來表示「你太超過了。」;正確的表達法是:You went too far. (O) 或 You’ve gone too far. (O)。例如:

Hold your tongue. You’ve gone too far.(管好你的嘴。你太超過了。)

類似的表達法還有像是:

● You’ve crossed the line.(你越界了。)

● You don’t know when to stop, do you?(你不知道適可而止,是不是?)

◎ 台式英文五:Go to the next ppt.(去下一張投影片。)

雖然 PowerPoint 可以用 ppt 來簡稱,但一張一張的投影片,英文不會說 ppt,而是會用 slide 這個詞。因此,要表示「去下一張投影片」的時候,英文不會說 Go to the next ppt. (X),而是會說:Go to the next slide. (O)。例如:

This leads to my next point. Let’s go to the next slide.(這引導出我的下一個論點。我們去下一張投影片吧!)

◎ 台式英文六:Give you.(給你。)

中英文是兩種不同語言,有時候不一定能逐字對照翻譯,這裡就是這樣的狀況。當某人跟你索取某件東西,而你要表達「給你」的時候,英文不會說 Give you. (X),而會說 Here you are. (O)、Here it is. (O) 或 Here you go. (O)。例如:

A: Can I have a look at your new phone?(我可以看一看你的新手機嗎?)

B: Sure. Here you are.(當然。給你。)

看完這些例子之後,記得要把正確的說法記起來,下次可別再用錯囉!

