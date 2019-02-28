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誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

影／台灣人最愛說的 「英文厭世語錄」

2019-02-28 16:26希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

「你是中邪喔？」「你發瘋囉？」這些超經典、超厭世的經典語錄，想必你一定有聽過或是說過吧？不過它們的英文要怎麼說呢？快到影片中找答案吧！

工作時，難免會遇到惱人的同事！有些人「說話不算話」、有些人喜歡「雞蛋裡挑骨頭」，還有些人找到機會就想「混水摸魚」。要描述這些行為時該如何用英語表達呢？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

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常見的惱人行為

◎ point the finger at somebody

這個表達法的字面意思是「把手指指向某人」，延伸出「指責、把罪責怪到他人身上」的意思。例如：

He was quick to point the finger at his coworkers but never accepted responsibility himself.（他總是很快把罪責怪到他同事身上，但從來沒有自己承擔過責任。）

◎ nitpick

這個表達法源自「從頭髮中挑出（pick）頭蝨卵（nits）這項工作」，後來用來表示「吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭」。例如：

She started to nitpick everything I was doing without giving any constructive feedback.（她開始對所有我在做的事情雞蛋裡挑骨頭，也不給任何建設性的回饋。）

◎ find faults with somebody / something

這個表達法的字面意思是「找某人 / 某事的過錯」，也就是「找碴、挑毛病、挑錯處」的意思。例如：

It’s stressful to work with someone who’s always finding faults with you.（跟那些老愛找你碴的人一起共事壓力好大。）

◎ slack off

Slack 作為動詞時，有「鬆懈、懈怠」的意思，所以片語 slack off 指的就是「打混、混水摸魚」。例如：

Stop slacking off! Everyone is pulling their weight except you.（別在混水摸魚了！除了你之外大家都在做自己份內的事。）

◎ boss around

Boss 作為動詞時，有「對...發號施令」的意思，所以片語 boss around 指的就是「對...發號施令、對...呼來喚去」。例如：

He’s not liked by others because he likes to boss people around.（他人緣不好，因為他喜歡對別人呼來喚去。）

◎ push around

這裡的 push around 不是字面上「推來推去」的意思，而是跟 boss around 類似，用來表示「對...發號施令」。例如：

You don’t have the right to push me around like that.（你沒有權利那樣對我發號施令。）

◎ go back on one's word

Go back on 的意思是「違背（承諾）、改變（決定）」，所以 go back on one’s word 這個表達法的意思就是「出爾反爾、說話不算話」。例如：

I can’t believe she has gone back on her word again and decided not to give me the raise!（我不敢相信她居然又再次說話不算話，決定不給我加薪！）

學會這些表達法之後，下次在辦公室遇到惱人的行為時，相信就知道該如何表達囉！

延伸閱讀

那些年，我們都討厭的人...『抓耙子』、『馬屁精』英文怎麼說？

10 大說話風格，『囉哩叭唆』英文怎麼形容？

"You're bossy."不是指「領袖魅力」？這 10 個英文單字代表你被討厭！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

雞蛋希平方

希平方

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