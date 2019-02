影/台灣人最愛說的 「英文厭世語錄」

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

「你是中邪喔?」「你發瘋囉?」這些超經典、超厭世的經典語錄,想必你一定有聽過或是說過吧?不過它們的英文要怎麼說呢?快到影片中找答案吧!

工作時,難免會遇到惱人的同事!有些人「說話不算話」、有些人喜歡「雞蛋裡挑骨頭」,還有些人找到機會就想「混水摸魚」。要描述這些行為時該如何用英語表達呢?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

常見的惱人行為

◎ point the finger at somebody

這個表達法的字面意思是「把手指指向某人」,延伸出「指責、把罪責怪到他人身上」的意思。例如:

He was quick to point the finger at his coworkers but never accepted responsibility himself.(他總是很快把罪責怪到他同事身上,但從來沒有自己承擔過責任。)

◎ nitpick

這個表達法源自「從頭髮中挑出(pick)頭蝨卵(nits)這項工作」,後來用來表示「吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭」。例如:

She started to nitpick everything I was doing without giving any constructive feedback.(她開始對所有我在做的事情雞蛋裡挑骨頭,也不給任何建設性的回饋。)

◎ find faults with somebody / something

這個表達法的字面意思是「找某人 / 某事的過錯」,也就是「找碴、挑毛病、挑錯處」的意思。例如:

It’s stressful to work with someone who’s always finding faults with you.(跟那些老愛找你碴的人一起共事壓力好大。)

◎ slack off

Slack 作為動詞時,有「鬆懈、懈怠」的意思,所以片語 slack off 指的就是「打混、混水摸魚」。例如:

Stop slacking off! Everyone is pulling their weight except you.(別在混水摸魚了!除了你之外大家都在做自己份內的事。)

◎ boss around

Boss 作為動詞時,有「對...發號施令」的意思,所以片語 boss around 指的就是「對...發號施令、對...呼來喚去」。例如:

He’s not liked by others because he likes to boss people around.(他人緣不好,因為他喜歡對別人呼來喚去。)

◎ push around

這裡的 push around 不是字面上「推來推去」的意思,而是跟 boss around 類似,用來表示「對...發號施令」。例如:

You don’t have the right to push me around like that.(你沒有權利那樣對我發號施令。)

◎ go back on one's word

Go back on 的意思是「違背(承諾)、改變(決定)」,所以 go back on one’s word 這個表達法的意思就是「出爾反爾、說話不算話」。例如:

I can’t believe she has gone back on her word again and decided not to give me the raise!(我不敢相信她居然又再次說話不算話,決定不給我加薪!)

學會這些表達法之後,下次在辦公室遇到惱人的行為時,相信就知道該如何表達囉!

