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法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

影／情侶看見彼此九十歲的樣子 會有什麼反應呢？

2019-02-27 15:50希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

肌膚老化難免都會讓人感到害怕與抗拒，但皺紋記錄著我們的歲月痕跡，其實也算是一種美麗！今天的影片主角在彩妝師們鬼斧神工的化妝技術下，見到了彼此九十歲的樣子，令兩人都讚嘆不已！到底他們變成什麼樣子了呢？

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你是不是也和影片主角一樣對結果充滿了驚嘆，甚至不由自主地落淚了呢？沒關係，我們一起轉移注意力，學一學在讓自己脫口「歐買尬」的情境裡，除了 Oh my God! 以外，還有哪些說法可以表達內心的澎湃的情緒呢？

◎ My, (oh, my)

可以用來表達較為「正面」的驚嘆情緒。

My, oh, my, what a fabulous dress this is! You look stunning!（哇賽，這洋裝也太漂亮了吧！你美翻了！）

My, the pasta is delicious! Can I have the recipe, please?（媽呀，這義大利麵超好吃！可以給我食譜嗎？）

◎ Oh, boy 或是 Boy

別看它字面意思是「噢，男孩」，其實也是用來表達較為「正面」的驚嘆，或者驚嚇的情緒。另外，如果使用 Boy，後面常會搭配倒裝句，讓語氣更強烈喔！

Boy, does time fly when you’re having fun. （天哪，快樂的時光真的是過得特別快。）

“Honey, the doctor told me we’re having triplets!” said Mary. “Oh, boy…” said Mary’s poor husband.

（瑪麗說：「親愛的，醫生說我懷三胞胎耶！」瑪莉可憐的老公說：「噢，天啊...」）

◎ Oh, my gosh/ Gosh

這句話大家應該再熟悉不過了！沒錯，它其實就是 Oh, my God 的變形；有些時候為了對基督徒們表示禮貌，會避免使用 God 這個字眼，所以用 gosh 來代替。

“Hey, you want to help me vacuum and do the laundry?”

“Gosh, I just got home… Can I at least take a nap first?”

（「欸，你要不要幫我吸地加洗衣服？」「老天哪，我才剛到家...可以讓我至少先小睡一下嗎？」）

◎ Goodness gracious (me)

當你內心有複雜的情緒，又喜又憂，或者是覺得很煩，對某事稍稍不開心時都可以派它上場喔！

Goodness gracious, Angela! You forgot your keys again!? （我的老天爺啊，Angela！妳又忘記帶鑰匙了嗎！？）

Goodness gracious me, look at the time! It is past midnight already! （我的媽呀，看看這時間！不知不覺已經半夜了耶！）

練習完這些句子後，是不是覺得自己「歐買尬」的等級又更高了呢？以後如果有碰到其它讓你內心驚呼的場景，就可以試著套用以上短句來表達你的內心戲喔！

延伸閱讀

永遠只說 I'm angry! 不夠看？！為你的心情加點顏色吧

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