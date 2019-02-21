國際小學堂／國名一字之差 希臘、馬其頓吵了27年

2019-02-21 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ／報導



希臘民眾1月在國會大廈外示威，抗議馬其頓更名後仍有馬其頓三字，盜用希臘文化遺產。圖為示威者高舉希臘馬其頓地區旗，旗上有象徵古希臘、16道光芒的「維吉納太陽」。 （法新社） 分享 facebook

北約廿九個成員國六日在布魯塞爾總部與馬其頓簽署「加入北約議定書」。議定書簽署後，馬其頓可以用受邀國身分參加北約各項活動。議定書此後還需獲得北約廿九個成員國分別批准，走完上述程序後，馬其頓將正式成為北約第卅個成員國。

此情此景在數月之前幾乎不可能發生，直到希臘國會一月廿五日同意鄰國馬其頓改名為「北馬其頓」，終結這兩國廿七年來的紛爭，馬其頓才終於可望加入歐盟和北約。兩國到底在爭什麼？法新社簡要回顧兩國恩怨。

馬其頓國名 希臘拒絕接受

一九九一年南斯拉夫聯邦解體，原為六個加盟共和國之一的馬其頓宣布獨立，但希臘拒絕接受「馬其頓」這個國名，因為希臘北部也有一大片「馬其頓地區」，是古希臘亞歷山大大帝帝國的起源。希臘認為，「馬其頓」這個詞是希臘文化遺產和國家認同的一部分，不容別國使用，而且希臘擔心，鄰國用這個詞當國名，是想併吞希臘馬其頓地區。馬其頓國際承認之路隨即被希臘阻斷。

希臘打壓 馬其頓入聯波折

馬其頓最後是以暫定名稱「前南斯拉夫馬其頓共和國」申請加入聯合國，才於一九九三年獲准加入。美俄等多數國家後來承認馬其頓在憲法中的國名「馬其頓共和國」。

一九九四年，希臘對馬其頓實施貿易禁運，不准內陸國馬其頓使用距離最近且最重要的貿易口岸——希臘海港塞薩洛尼基。希臘還要求馬其頓去除國旗中的古希臘象徵「維吉納太陽」，並刪除部分憲法條文。

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馬其頓改國旗 短暫融冰

一九九五年，希臘與馬其頓在紐約簽署協議，同意擱置國名爭議，並將貿易與政治關係正常化。兩國接著互相在對方國家首都設立聯絡辦事處，馬其頓也更改國旗上的太陽象徵，新國旗首次在聯合國升起。二○○一年，馬其頓當局與國內阿爾巴尼亞族叛軍發生武裝衝突時，希臘表態支持馬其頓。

入歐盟、北約 兩國再槓上

馬其頓二○○四年申請加入歐盟，二○○五年成為歐盟成員候選國，但歐盟成員國希臘不滿馬其頓國號，便動用否決權，不讓馬其頓加入。二○○八年，馬其頓受邀以暫定名稱加入北約，但又被希臘否決。

二○一一年，馬其頓政府在首都史高比耶豎立亞歷山大大帝的巨型雕像，希臘認為馬其頓此舉是盜用希臘文化遺產，把這位希臘英雄「據為己有」，兩國關係急速惡化。

改名北馬其頓 希臘終於滿意

二○一七年五月，薩耶夫當選馬其頓總理，隨即承諾解決國名爭議，以利加入歐盟和北約。去年一月，希臘與馬其頓重新展開談判，這次是由聯合國主辦。兩國民族主義者都強烈反對談判。

去年六月十七日，希臘和馬其頓在兩國交界的普瑞斯帕湖希臘一側簽署協議，馬其頓同意改名為北馬其頓，換取希臘支持自己加入北約和歐盟。根據兩國法律，該協議須得到兩國議會批准，並在去年秋天舉行的馬其頓公投中獲得選民支持。

馬其頓九月公投顯示，九成選民同意更改國號，不過投票率僅三分之一。馬其頓國會十月在表決中，以微弱多數通過展開更改國號程序，十二月二讀通過四項憲法修正案，今年一月十一日三讀通過。依法修憲案須獲國會三分之二議員同意，馬其頓國會共一百廿席，其中八十一席投下贊成票，只比三分之二多一票。

一月廿五日，希臘國會也以微弱多數批准馬其頓更改國號。