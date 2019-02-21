韓國歐巴告白 為什麼說「台灣腔」中文很重要

2019-02-21 15:53 聯合新聞網 綜合報導



韓國YouTuber京欽因為喜歡台灣，常常造訪台灣也經常拍攝影片向韓國人介紹各種台灣的不思議文化。韓國土生土長的他一口流利的中文全靠自學，雖然他自稱「文法、發音、聲調通通亂七八糟」，但還是透過解釋「為什麼想學台灣腔」與大家分享學習外文的重要觀念。

來自韓國的YouTuber解釋為什麼想學「台灣腔」中文。圖擷自 YouTube: 京欽 KyeongHeum 分享 facebook

1.動力

京欽表示學習任何外文都需要動力，多益980分的他說自己一開始學英文時的動力是追求高分，但是後來發現「分數很高但是對話不行，講不出來」，因而發現這樣的方向是錯誤的。於是他將方向調整為腔調，認為「著重腔調，使用語言的能力會自然而然的提升」，也將這個觀念套用在學習中文上，所以「將追求台灣腔設為目標」。

京欽形容台灣腔給他「暖暖的」第一印象，覺得很好聽。圖擷自 YouTube: 京欽 KyeongHeum 分享 facebook

2.好聽

台灣腔給他「暖暖的」第一印象，覺得很好聽，讓他想要學台灣腔。為此他還認真解釋「並沒有覺得其他口音不好聽」。

3.好玩

「模仿腔調是一件很有趣的事」，京欽說自己在學英文的時候認識了很多不同國籍的外國朋友，從新加坡英文到澳洲腔英文、英國腔英文都聽過，覺得同一件事不同的腔調表達感覺很不一樣。學英文時特別喜歡Singlish（新加坡英語），現在則因為喜歡台灣想要有台灣腔。

對他來說，他知道出生韓國的自己講話「一定帶有韓國腔」，強調自己並不是要把口音變成台灣人，只是強調可以從追求台灣腔的過程中，學習到學外文最重要的事：能不能表達自己的想法、能不能了解別人的意思，只要可以互相溝通就是成功正確的方式。