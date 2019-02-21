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搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

好讀周報／與智慧手機、平板為伍 科技無所不在的α世代

2019-02-21 11:55聯合新聞網 好讀周報

科技產品在生活、健康和學習等各方面輔助並影響著α世代。示意圖／ingimage
科技產品在生活、健康和學習等各方面輔助並影響著α世代。示意圖／ingimage
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文╱陳韻涵

當今最年輕的α世代（Generation Alpha）在穿戴科技和語音助理的陪伴下成長，他們對科技產品不陌生且比上個世代的人們更早精通各項科技。科技產品在生活、健康和學習等各方面輔助並影響著α世代，培養年輕人形塑批判思考、解決問題的能力並保有創造力與彈性。

看數據

完全生於21世紀 人口多達20億

α世代指的是2010年至2025年出生、千禧世代的孩子，他們是第一批完全生於21世紀的人，又稱作「iGeneration」。

時至2025年，α世代人口可能多達20億人。這群α世代年輕人被視為迄今最能融入科技的一群。α世代知道如何操作智慧手機和平板電腦，他們與iPhone、iPad和應用程式為伍，不知道且無法想像沒有前述科技產品的生活。

看特質

不怕觸控按鈕 樂與AI互動

這群小朋友不怕科技或觸控按鈕，彷彿與生俱來即知這些按鍵的作用。

α世代在語音助理的陪伴下成長，如蘋果的Siri、亞馬遜的Alexa和Google助理。對他們來說，與人工智慧（AI）和語音助理互動、交談，是很自然的一件事。

年約8歲的α世代比他上一輩更懂科技。α世代成年時，AI可能成為主流，這群年輕人如何與AI互動，將會非常有趣且令人期待。

看醫療

願戴健康追蹤器 信任AI數據判斷

美國「電子工程師協會」調查全球各地育有α世代小孩的2千名千禧父母，結果發現，超過一半的千禧父母願意讓孩子穿戴內建各式健康數據的科技設備。

受訪的家長年齡介於20歲到36歲之間，其中400人來自美國、英國、印度、中國和巴西，他們至少育有一名8歲或更小的孩子。

與健康相關的AI科技將對α世代兒童的生活和未來產生巨大影響。現在不難看見，出生起便配戴AI健康追蹤裝置的孩子。

α世代兒童的父母相當信任AI診斷和治療，這些裝置的AI聊天機器人內建疾病數據庫、病例和症狀，幾秒內就能診斷出α兒童生了什麼病，準確度高達100%。

臉部識別和機器學習逐漸可以透過攝影發現罕見的健康問題。若能明智地使用，甚至可透過遠距諮詢輔助偏鄉醫療。

千禧父母同意「機器人外科醫生」替α兒童動手術，也信任醫師透過AI數據判斷的診療結果，甚至是攸關生死的決定。

看奉養

父母願接受AI照護 增進兩代生活品質

α兒童不必擔心年邁雙親，千禧世代可以接受AI社交機器人的照顧，協助他們獨立生活。

多虧了AI科技在診斷疾病方面的進步和準確性，α世代很可能不會罹患癌症。這將有助延長α世代的壽命，並透過改善整體健康狀況提高生活品質。

看教育

學習經驗截然不同 培養解決問題能力

α世代受惠於科技改變教育帶來的益處，如課堂上的新穎科技產品，賦予α兒童截然不同的學習經驗與機會。

學校、教育工作者和教育機構如果不隨時跟上最新科技及其衍生的教育方法，可能會難以因應α世代學生的需求。

α世代兒童透過實際操作和體驗習得知識，但學校仍須提供強化這類學習的環境。

在教育方面，α世代需要在各層面改變並採行新方式。大專院校應該實行具創造力的學習計畫，讓α世代學生得以深度學習。

校方還需準備夠靈活的課程，以便根據年輕α世代的好奇心迅速調整。

教導年輕α世代的正確方法，是培養他們的批判思維和解決問題的能力。對於α世代兒童來說，從不同角度看問題非常重要。

團隊合作將讓α世代學生透過不同的觀點，分析可能的替代方案，並根據個人批判思維做決定。

與先進AI為伍的α世代需要保有創造力，在人類競賽中迅速的思考。畢竟，α世代可能成為第一批移民火星或月球的世代。

英國調查

8歲就會依賴科技 YouTuber影響甚鉅

「熱線全球通訊」機構對英美兩國共8千名千禧父母，以及α兒童進行的調查顯示，「8歲」是千禧父母認為α孩子的科技知識超過他們同齡科技知識水平的分水嶺。

27%家長認為，他們的孩子珍視iPad或iPhone的程度，超越任何東西。

7歲的史卡列特說：「我真的很喜歡我的iPad，如果iPad被拿走了，我會尖叫央求媽咪。」

電子產品在α世代的禮物願望清單中名列前茅。7歲的西奧說：「我想要PS4，但爸媽不會讓我玩暴力遊戲。」

α世代雖然依賴科技產品，但這群年輕人對於未來的看法相當嚴肅。英國7歲男童亞契堅信，無論大人怎麼說，機器人不會殺死人類。

14%家長認為孩子受YouTubers的影響甚鉅。43%家庭認為，科技有助孩子的手眼協調能力。

美國調查

科技使用 影響父母 表達觀點 直接自信

談到科技，α世代的孩子非常直接且有自信的表達他們的觀點。

7歲半的紹爾說：「大部分的螢幕時間都花在電腦上。我從3歲開始打電動，我喜歡玩遊戲，但也可能已經上癮。」

31%的美國父母認為，科技產品對孩子的發展相當重要，其重要性大過於玩具、假期和寵物。另有25%的家長購買科技產品前，詢問孩子的意見，或考慮讓孩子使用而購買。

當被詢及未來，以及長大後想要從事什麼職業時，α世代的孩子說，想當飛行員、圖像小說家或科學家。

紹爾說：「我很常畫畫，長大想當一名圖像小說家。我通常在紙上畫畫，但我更喜歡在電腦上製作動畫。我不會用父母的手機，因為我自己有，這東西內有遊戲等應用程式和資訊，超酷。」

在科技使用方面，α世代影響著千禧世代。84%的美國父母下載Instagram和臉書，起初大多是因為他們的孩子在用這些社群媒體。

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