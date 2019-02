影/世界各地新年都吃什麼?小朋友先來幫你試吃!

逢年過節美食當前,各式各樣的菜色佳餚都有,逗得每個人食指大動,垂涎好幾尺!不過在這普天同慶的日子,世界各國的人們都吃些甚麼呢?讓我們跟著小朋友來一探究竟吧!

環遊世界一圈後,回到親愛的台灣,我們的美食也是不落人後的!但是,煮紅燒糖醋排骨的「豬肉」英文該怎麼講?是 pig meat 嗎?那蔥爆牛的「牛肉」呢?年年有餘的「魚肉」?還有最愛的烤「雞」?趕快把口水擦乾淨,跟著希平方來破解這個謎題!

◎「豬肉」怎麼說?

一般當我們指的是動物的「豬」時,才會用 pig;可口的培根、火腿則是稱為 bacon 以及 ham。若是要表達「豬的肉」,會以 pork 來統稱「豬肉」。台灣常見的豬肉相關菜名有:

● sweet and sour pork 糖醋排骨 ● pork belly 五花肉 ● pork knuckle 豬蹄膀

This year is the Year of the Pig, so a lot of people try not to eat pork during the Lunar Year celebration. (今年是豬年,所以過年期間,很多人都避免吃豬肉。)

◎「牛肉」怎麼說?

牛肉的概念也跟豬肉很相似,當我們指「牛」時,才會說 cow;若是希望表達「牛的肉」,會以 beef 來統稱「牛肉」。不過,鮮嫩多汁又奢侈的「小牛肉」不是 small beef,而是稱為 veal 喔!其他台灣常見的牛肉相關菜名還有:

● beef noodles 牛肉麵 ● scallion beef stir-fry 蔥爆牛肉

Some people don’t eat beef because cows are sacred in their culture. (對有些人的文化來講,牛是很神聖的動物,所以他們不吃牛肉。)

◎「魚肉」怎麼說?

水中的魚兒百百種,牠們營養的「魚肉」就跟牠們的稱呼一樣,統稱叫做 fish 喔!只不過,當我們要指定想下肚的魚類,或是內心渴望的各種生魚片,就可以用該魚類的名字來表達。以下為常見的魚肉說法:

● tuna 鮪魚 ● salmon 鮭魚

I always go to Sushi Express whenever I want to eat fish. Tuna sashimi is my favorite!(每次我想吃魚的時候,就會去爭鮮。我最愛鮪魚生魚片!)

◎「雞肉」怎麼說?

烤雞、炸雞、雞腿,全都給我包了!最愛吃的雞肉跟魚肉很類似,也是以牠本身的動物名稱 chicken 來表達當我們飢腸轆轆,想要啃的「雞肉」。以下為常見的雞肉相關名稱:

● chicken drumsticks 雞腿 ● grilled chicken 烤雞

He always eats chicken for dinner; sometimes he makes grilled chicken, sometimes he makes chicken soup.(他晚餐總是吃雞肉;有時候他會做烤雞,有時候他會煮雞湯。)

更多雞肉相關部位,則可以參考這篇專欄: 天『雞』不可洩漏!『雞翅』、『雞胸』的英文怎麼說?

另外,其實雞肉也可以稱作poultry,這個字指的是所有家禽類的肉,如:鴨肉、鵝肉、火雞肉等。

讀完之後,是不是又餓了呢?下次如果到外國超市挑選食材,或是向外國朋友介紹你的拿手好菜時,就知道要怎麼用英文表達囉!

