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影／世界各地新年都吃什麼？小朋友先來幫你試吃！

2019-02-20 11:44希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

逢年過節美食當前，各式各樣的菜色佳餚都有，逗得每個人食指大動，垂涎好幾尺！不過在這普天同慶的日子，世界各國的人們都吃些甚麼呢？讓我們跟著小朋友來一探究竟吧！

環遊世界一圈後，回到親愛的台灣，我們的美食也是不落人後的！但是，煮紅燒糖醋排骨的「豬肉」英文該怎麼講？是 pig meat 嗎？那蔥爆牛的「牛肉」呢？年年有餘的「魚肉」？還有最愛的烤「雞」？趕快把口水擦乾淨，跟著希平方來破解這個謎題！

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◎「豬肉」怎麼說？

一般當我們指的是動物的「豬」時，才會用 pig；可口的培根、火腿則是稱為 bacon 以及 ham。若是要表達「豬的肉」，會以 pork 來統稱「豬肉」。台灣常見的豬肉相關菜名有：

● sweet and sour pork 糖醋排骨

● pork belly 五花肉

● pork knuckle 豬蹄膀

This year is the Year of the Pig, so a lot of people try not to eat pork during the Lunar Year celebration. （今年是豬年，所以過年期間，很多人都避免吃豬肉。）

◎「牛肉」怎麼說？

牛肉的概念也跟豬肉很相似，當我們指「牛」時，才會說 cow；若是希望表達「牛的肉」，會以 beef 來統稱「牛肉」。不過，鮮嫩多汁又奢侈的「小牛肉」不是 small beef，而是稱為 veal 喔！其他台灣常見的牛肉相關菜名還有：

● beef noodles 牛肉麵

● scallion beef stir-fry 蔥爆牛肉

Some people don’t eat beef because cows are sacred in their culture. （對有些人的文化來講，牛是很神聖的動物，所以他們不吃牛肉。）

◎「魚肉」怎麼說？

水中的魚兒百百種，牠們營養的「魚肉」就跟牠們的稱呼一樣，統稱叫做 fish 喔！只不過，當我們要指定想下肚的魚類，或是內心渴望的各種生魚片，就可以用該魚類的名字來表達。以下為常見的魚肉說法：

● tuna 鮪魚

● salmon 鮭魚

I always go to Sushi Express whenever I want to eat fish. Tuna sashimi is my favorite!（每次我想吃魚的時候，就會去爭鮮。我最愛鮪魚生魚片！）

◎「雞肉」怎麼說？

烤雞、炸雞、雞腿，全都給我包了！最愛吃的雞肉跟魚肉很類似，也是以牠本身的動物名稱 chicken 來表達當我們飢腸轆轆，想要啃的「雞肉」。以下為常見的雞肉相關名稱：

● chicken drumsticks 雞腿

● grilled chicken 烤雞

He always eats chicken for dinner; sometimes he makes grilled chicken, sometimes he makes chicken soup.（他晚餐總是吃雞肉；有時候他會做烤雞，有時候他會煮雞湯。）

更多雞肉相關部位，則可以參考這篇專欄：天『雞』不可洩漏！『雞翅』、『雞胸』的英文怎麼說？

另外，其實雞肉也可以稱作poultry，這個字指的是所有家禽類的肉，如：鴨肉、鵝肉、火雞肉等。

讀完之後，是不是又餓了呢？下次如果到外國超市挑選食材，或是向外國朋友介紹你的拿手好菜時，就知道要怎麼用英文表達囉！

延伸閱讀

純素主義者vs. 肉食主義者－－誰能活比較久？

國外用餐好麻煩？一次看懂英文菜單！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

生魚片希平方

希平方

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