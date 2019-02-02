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春節選書／讓社會不再冷漠 十本書教你利他貢獻力

2019-02-02 09:11宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

有人無私地為大家提燈，用振奮人心的行動，改變社會，溫暖世界，讓許多人迷途的人因而...
有人無私地為大家提燈，用振奮人心的行動，改變社會，溫暖世界，讓許多人迷途的人因而尋找到正確的方向和依歸。 示意圖。圖為新北市歡樂耶誕城／新北市觀旅局提供
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面對眾聲喧嘩、世道擾攘，你會望見有人無私地為大家提燈，用振奮人心的行動，改變社會，溫暖世界，讓許多人迷途的人因而尋找到正確的方向和依歸。十本讓你熱血沸騰的好書，不只讓我們找到利他貢獻力，還能成為有情有愛、願意捲起袖子為身邊的人向前衝的暖男、暖女。

一、行善是他力之風

經營之聖稻盛和《你的願望必會實現》告訴年輕朋友：人生道路上，只要懷著光明的希望，持續不斷地努力，絕對能夠開拓出一條道路。因此，能替人類、社會做出貢獻，是人類最崇高行為，這樣利他行善的純粹之心，的確具有強大的力量，一如宇宙中人與人相互的關愛，慈悲萬事萬物的「氣」（宇宙的意志），能因為我們思善、行善的意念，引來「他力之風」相助，帶領我們看件真正成功的自己。

二、用書寫撫平創傷

世越號沉船事件，作者藉由書寫抵抗悲傷的侵襲，讓文字成為彼此療傷慰藉的支持。不願意真相隨著日子走遠而集體失憶，金琸桓以世越號事件為底蘊，《那些美好的人啊》不是要針砭誰是誰非，反而用溫暖的筆觸，十篇短篇小說讓我們從沉船事件重新認識身邊的自然萬物，如廣袤的山與海。無常創傷帶來的集體傷痛，除了用美好的人情慰安，我們還能做些甚麼讓悲傷不再發生，沉船內學生的眼睛、罹難者和罹難者家屬，事不關己的一般人，在絕望與希望之間，在痛苦與快樂的邊緣，人性的希望和溫暖是撫平傷口的勇氣。

三、為自己說話的勇氣

金智英在眾人「理所當然」的期待下，辭掉工作當起平凡的家庭主婦，不久後的一連串看似失控有離奇的事件，讓丈夫帶著她進行心理諮商，這本書的情節宛如韓國女性的人生現場直播，從女主角金智英站出來為自己說話的勇氣，看見集體社會意識犧牲抑或是制約、壓抑女性的自主人生？當你不再習以為常或是理所當然的時候，金治英的生命故事不也是尋凡女性經歷過，甚至漠視的人之所以為人的價值。當她說出：「我是金智英，1982年生，這是我的故事，或許也是妳們的真實人生……」原來，一次有意識的改變與發聲，你改變的是整各社會對女性觀點的顛覆，也讓許多對自己現況無能為力的女性能多愛自己一點，才有機會找到愛人的勇氣。

四、共好見學的價值

吃虧的生意為什麼反而會賺錢？如何找到不景氣下的隱形商機？流通教父徐重仁逆向思考走一條「自損的道路」，這樣的經營心法是先讓別人獲利，最後反而把市場做大？即便是錙銖必較商場，競爭如戰場， 徐重仁不願意從顧客身上找利益，反而是想把產品、服務做好，員工和顧客照顧好，社區、城市一起繁榮，當大家都好的價值觀與使命感，企業不只有實質的獲利，還能找到永續經營的「逆市突圍」與社會共好互利的大智慧。原來「先讓利」的氣魄就是共好見學的價值。

五、給出位置讓他們發聲

林立青位藍領階級發聲，《做工的人》讓我們又哭又笑，卻也從中省思老動者的權益與社會階及的迷思。

《如此人生》從做工的人出走，跨及他們所處的生活百態。社會的幽微、人造的階級，林立青真誠的文風，讓我們再次看見台灣社會資源分配與勞動階級之間，我們視而不見的真實風景。當你寫出來了，你越能同理同一塊土地上的他者，其實都是「我們」。無須大聲疾呼要正視社會邊緣化的問題，更多的願意同理與支持他們的真心，給出機會、讓出位置，讓他們昂首說話，勇敢做自己，甚至願意分享自己的故事。真正的利他貢獻其實很簡單，願意珍惜他人的長處，支持每個人謀生與生活的樣態，就能減少彼此的誤解和歧視。

六、進擊的利他創業

《做公益也能賺錢》兩個作者，背景迥異。多背一公斤」（1 kg more）的余志海是愛聚公益創新機構的創辦人，是一位年輕的社會創業家。商界出身的謝家駒，退休後開始致力推動社會企業，與志同道合的熱心人士組成「社會創業論壇」推動社會創業精神。

一個躍過三十而立的拚搏，一個年逾耳順之年的清明；一個事業剛剛起飛，準備大刀闊斧；一個離開職場，準備頤養天年。他們的相遇來自於共同的價值與信念，就是對社會創業的熱忱：做一份既做好事又賺錢的事業，憑藉熱情和理想，找到自己的夢想所在，現在就去做。兩位的創業故事告訴我們：真正的利他貢獻力是能做好事又能賺錢，裡子面子兼顧的兩全其美。

七、傻瓜哲學x蘋果精神

《這一生，至少當一次傻瓜》寫的是出身青森縣津輕的木村阿公，有著莊子萬物合一的哲思，對自然真誠敬畏的心，擁抱土地的溫度，向老天借膽量的傻瓜哲學，堅持不施灑農藥，一生以栽種有機蘋果為己任的他，不施灑農藥、肥料，堅持憐惜園中的雜草與昆蟲的放養形式，用30年種出的「奇蹟蘋果」，證明蘋果樹能自然向下扎根，與天地共存。他的故事讓黑道大哥新有所感潸然落淚；讓厭世的青年找回失落的勇氣；讓日本民眾都希望自己能吃到木村先生的蘋果，找回堅持到底傻瓜的勇氣。

臺灣唯一入選世界30大重要建築！

八、有溫度的台灣地標

《公東的教堂》訴說公東的教堂是台灣最有溫度地標的歷史足跡。作者范毅舜從遙遠的拉圖雷特修道院返回臺灣後，發現台灣早在六十年前，有群白冷會修士、修女，帶著愛與信念飄洋過海而來的。這群行事低調又曖曖含光的異鄉人，從公東的教堂為起點，譜寫一段跨越國界和族群的教育故事，范毅舜的文字記錄資源匱乏的臺東，有段建築與生命行旅，因付出與奉獻編寫而成的美麗。以愛為出發點的教堂，看似樸素卻熠熠閃爍矗立在美麗的東海岸上。錫質平神父和修士、修女們，為台灣這塊土地無私奉獻超過一甲子的時光，素樸的心傳遞施比受更有福的暖度，給予我們重新找回付出己力的熱情。

九、感動千萬人的綠色聖經

當自然環境被我們的貪婪與無知破壞到無法共存時，讓‧紀沃諾只想好好地向土地致歉，忠實地位土地盡力，他許下一生只做一件事－－就是好好地種樹。一位獨居的牧羊隱士，讓曾經枯褐的荒野，靠堅定的意志力，替法國南部山區種回十萬株橡實，當蓊鬱的森林再現時，澆灌讀者一方心靈的綠洲。作者的習動，處發我們珍惜土地、關懷地球，舉手之勞地動手綠化環境，就能位下一代守護更蒼翠的山林，讓人類與自然和諧共處，永續共存地復育更多美麗的自然風光。

十、宮崎駿推薦x此生必讀

托爾斯泰《傻子伊凡》收集俄國的民間故事，帶領讀者思考：你要當呆傻的伊凡，還是聰明的魔鬼的智慧；你要聽從自己的心，還是理性的腦，才能回歸幸福的終點，傻看起來是輸，其實是贏，因為傻氣的給心，聰明的人猜心，給心是信任，猜心是質疑。因此，「智者有腦，傻瓜有種」就是大智若愚的智慧，無數願意付出與相信的傻瓜，成就歷史和世界的奇蹟。傻子伊凡讓你發掘潛藏於心，改變世界的傻瓜力量，都是憑藉雙手、相信善意、認真過活的平凡人，卻因貢獻利他的心，變成強大勇敢的了不起人物。

從十本書回望每個利他的身影，找到印度梵文的真理：偉人的行動之所以能成功，與其說是靠他行動的手段，不如說是憑藉純粹的心靈。原來，精采的人生必須歷經行善利他的磨練，讓我們看見美麗心靈，在身邊閃閃亮亮。

精采的人生須歷經行善利他的磨練，讓我們看見美麗心靈，在身邊閃閃亮亮。示意圖。圖為...
精采的人生須歷經行善利他的磨練，讓我們看見美麗心靈，在身邊閃閃亮亮。示意圖。圖為屏東綵燈節／屏東縣政府提供
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★怡慧老師推薦書

《你的願望必會實現：稻盛和夫寫給二十一世紀孩子們的書》(稻盛和夫/天下雜誌)

那些美好的人啊：永誌不忘，韓國世越號沉船事件》(金琸桓/時報出版)

《82年生的金智英》(趙南柱/漫遊者文化)

如此人生》(林立青,賴小路/寶瓶文化)

《走一條利他的路：徐重仁的9堂共好見學課》(徐重仁, 王家英/寫樂文化)

《做公益也能賺錢：青年創業與中年轉業的新選擇》(謝家駒、余志海/大田)

《這一生，至少當一次傻瓜─木村阿公的奇蹟蘋果》(石川拓治/圓神)

公東的教堂：海岸山脈的一頁教育傳奇》(范毅舜/時報出版)

《種樹的男人》(讓‧紀沃諾/果力文化)

《傻子伊凡：托爾斯泰寫給每個人的人生寓言》列夫・托爾斯泰(/漫遊者文化)

編輯小語

本期怡慧老師在專欄中推薦了許多與人文教育、社會現象、無私奉獻、生命價值觀等相關的書籍，而這些書也正是平時難親山近水的國高中生，較缺乏的素養入門書。上月剛結束大學學測，考生們可以藉過年連假閱讀這些春節選書，短暫放鬆身心，從書中體悟學習。

世越號稻盛和夫學測春節宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com
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