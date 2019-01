影/瘋狂洗手、把東西排整齊 與強迫症共存的生活

「強迫症」是怎麼樣呢?瘋狂洗手、把東西都排整齊嗎?其實事情遠比這複雜。

你想像中的「強迫症」是怎麼樣呢?瘋狂洗手、把東西都排整齊嗎?其實事情遠比這複雜。這位女孩拍了這部影片,告訴大家患有強迫症的人會如何度過一天。一起來看看吧!看完影片後,再來想想這個空格中可以填什麼呢?

I'm 27, and I am scared to death if I leave my bathroom door __________. (A) open (B) opened (C) opening (D) opener

解答翻譯

正解:

(A) open、(B) opened

I'm 27, and I am scared to death if I leave my bathroom door open / opened.

(我 27 歲,如果我把浴室門開著我會嚇死。)

題目詳解

首先,要了解 leave 這個動詞除了「離開」的意思,還有「使...處於某狀態」的用法喔。「狀態」的部分可以用「形容詞」、「現在分詞 / 過去分詞」、「介係詞片語」、「地方副詞」等等來呈現。

那 open 這個字除了當動詞「打開」,也常當形容詞「開著的」。而 opened 則可以是 open 的過去分詞,常被拿來當形容詞,意思是「被打開的」。

因此,這裡的 leave my bathroom door open / opened 字面上就是「使 我的浴室門 開著 / 被打開」。

(C) opening 當形容詞時是「開始的、開場的」的意思,(D) opener 則是「開瓶器、開罐器」,皆不合語意。

以下再多舉幾個類似的 leave 例子:

Leave your mom alone today. She needs some time to herself after such a long day at work.

(今天別去吵你媽。她工作很辛苦,需要一些私人時間。)

Why did you leave all the windows closed? It’s stuffy in here.

(你為什麼讓所有的窗戶都關著?這裡面好悶。)

Where is my power bank? I remember I left it in the top right drawer last week.

(我的行動電源在哪裡?我記得上個星期我把它放在右上方的抽屜裡啊。)

Did anyone leave an umbrella behind last night?

(有任何人昨天晚上把傘丟下忘了拿走嗎?)

【更多學英文資源,詳見《希平方》】