影/當我們戴上「有色」眼鏡 世界會變怎樣?

2019-01-30



我們從小被教導要尊重世界上的各種族群,但如果我們刻意戴上「有色」眼鏡,這世界會變成什麼樣子呢?一起跟著 Ruby 從幽默詼諧的角度思考這個議題吧!

雖然我們都知道要尊重不同族群、種族(race),但有時難免會因為一些「刻板印象」而替某些族群「貼標籤」,或因優越感(superiority)作祟而出現一些「歧視」言論或行為。刻板印象、貼標籤、歧視...的英文怎麼說,你都知道嗎?今天就跟著希平方一起探索一下吧!

◎ stereotype

作為名詞,意思是「刻板印象、成見」。例如:

The novel challenges our long-standing racial stereotypes about Filipinos.(這部小說挑戰我們長期對菲律賓人的種族刻板印象。)

作為動詞,意思是「對...有刻板印象、對...有成見」。例如:

It’s easy for us to falsely stereotype people from different races.(我們很容易對其他種族的人抱持錯誤刻板印象。)

◎ label

名詞 label 是「標籤」的意思,除了指商品上實際看到的「標籤」,也可以用來指「形容某人的一些字詞或言論」。常見慣用法有像是:

● attach a label to someone

● rip off the label

People might attach a label to you, but don’t let other people’s labels define who you truly are.(人們可能會給你貼標籤,但別讓別人給的標籤定義真實的你是什麼樣子。)

另外,也可以直接將 label 作為動詞使用,意思就是「貼標籤」,常見的慣用法有像是:

● label somebody (as) something

The director has been labeled as racist after his controversial speech.(那名導演在那場爭議性演說之後被貼上了種族主義者的標籤。)

◎ discriminate

意思是「有差別地對待、歧視」的意思。例如:

The video has been criticized for discriminating against foreign workers.(這部影片因為歧視外籍勞工而飽受批評。)

這個字的名詞是 discrimination,例如:

Stop putting him down like that. Those words could be counted as racial discrimination.(別再那樣貶低他。那些話可以算是種族歧視了。)

學完這些用法之後,相信下回再要討論到種族相關的議題時,就更知道該如何用英文表達囉!

