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影／當我們戴上「有色」眼鏡 世界會變怎樣？

2019-01-30 16:53聯合新聞網 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

我們從小被教導要尊重世界上的各種族群，但如果我們刻意戴上「有色」眼鏡，這世界會變成什麼樣子呢？一起跟著 Ruby 從幽默詼諧的角度思考這個議題吧！

雖然我們都知道要尊重不同族群、種族（race），但有時難免會因為一些「刻板印象」而替某些族群「貼標籤」，或因優越感（superiority）作祟而出現一些「歧視」言論或行為。刻板印象、貼標籤、歧視...的英文怎麼說，你都知道嗎？今天就跟著希平方一起探索一下吧！

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◎ stereotype

作為名詞，意思是「刻板印象、成見」。例如：

The novel challenges our long-standing racial stereotypes about Filipinos.（這部小說挑戰我們長期對菲律賓人的種族刻板印象。）

作為動詞，意思是「對...有刻板印象、對...有成見」。例如：

It’s easy for us to falsely stereotype people from different races.（我們很容易對其他種族的人抱持錯誤刻板印象。）

◎ label

名詞 label 是「標籤」的意思，除了指商品上實際看到的「標籤」，也可以用來指「形容某人的一些字詞或言論」。常見慣用法有像是：

● attach a label to someone

● rip off the label

People might attach a label to you, but don’t let other people’s labels define who you truly are.（人們可能會給你貼標籤，但別讓別人給的標籤定義真實的你是什麼樣子。）

另外，也可以直接將 label 作為動詞使用，意思就是「貼標籤」，常見的慣用法有像是：

● label somebody (as) something

The director has been labeled as racist after his controversial speech.（那名導演在那場爭議性演說之後被貼上了種族主義者的標籤。）

◎ discriminate

意思是「有差別地對待、歧視」的意思。例如：

The video has been criticized for discriminating against foreign workers.（這部影片因為歧視外籍勞工而飽受批評。）

這個字的名詞是 discrimination，例如：

Stop putting him down like that. Those words could be counted as racial discrimination.（別再那樣貶低他。那些話可以算是種族歧視了。）

學完這些用法之後，相信下回再要討論到種族相關的議題時，就更知道該如何用英文表達囉！

延伸閱讀

黑人、白人、黃種人...把這些標籤通通撕掉吧！

刻板印象麥擱來！－－老外看亞洲人

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方種族歧視

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