影／當我們戴上「有色」眼鏡 世界會變怎樣？
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我們從小被教導要尊重世界上的各種族群，但如果我們刻意戴上「有色」眼鏡，這世界會變成什麼樣子呢？一起跟著 Ruby 從幽默詼諧的角度思考這個議題吧！
雖然我們都知道要尊重不同族群、種族（race），但有時難免會因為一些「刻板印象」而替某些族群「貼標籤」，或因優越感（superiority）作祟而出現一些「歧視」言論或行為。刻板印象、貼標籤、歧視...的英文怎麼說，你都知道嗎？今天就跟著希平方一起探索一下吧！
◎ stereotype
作為名詞，意思是「刻板印象、成見」。例如：
The novel challenges our long-standing racial stereotypes about Filipinos.（這部小說挑戰我們長期對菲律賓人的種族刻板印象。）
作為動詞，意思是「對...有刻板印象、對...有成見」。例如：
It’s easy for us to falsely stereotype people from different races.（我們很容易對其他種族的人抱持錯誤刻板印象。）
◎ label
名詞 label 是「標籤」的意思，除了指商品上實際看到的「標籤」，也可以用來指「形容某人的一些字詞或言論」。常見慣用法有像是：
● attach a label to someone
● rip off the label
People might attach a label to you, but don’t let other people’s labels define who you truly are.（人們可能會給你貼標籤，但別讓別人給的標籤定義真實的你是什麼樣子。）
另外，也可以直接將 label 作為動詞使用，意思就是「貼標籤」，常見的慣用法有像是：
● label somebody (as) something
The director has been labeled as racist after his controversial speech.（那名導演在那場爭議性演說之後被貼上了種族主義者的標籤。）
◎ discriminate
意思是「有差別地對待、歧視」的意思。例如：
The video has been criticized for discriminating against foreign workers.（這部影片因為歧視外籍勞工而飽受批評。）
這個字的名詞是 discrimination，例如：
Stop putting him down like that. Those words could be counted as racial discrimination.（別再那樣貶低他。那些話可以算是種族歧視了。）
學完這些用法之後，相信下回再要討論到種族相關的議題時，就更知道該如何用英文表達囉！
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