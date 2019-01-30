寫作教室／寫作是一場公民訓練

2019-01-30 17:09 聯合報 聯合報寫作教室講師／何政輝撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

課堂上，有些特定素材是我的常備藥。例如，櫻花的「愛在家」系列，就是其中之一。

影片一開頭，父母親無端爭執，孩子應是國小生，試圖用幾招粗淺的方式阻止這場紛爭，可惜徒勞無功。孩子躲進滿水的浴缸，掩耳逃避滿室的喧鬧。後來，雙方僵持不下，母親憤而離家，孩子只穿著一條內著，急奔下樓，跟媽媽說了一句話，媽媽旋即回心轉意，陪孩子上樓。

「那孩子跟媽媽說了什麼？」我把影片切斷，提問講台下的同學。答案在相互激盪之下，五花八門天馬行空。

作為寫作教育工作者常在想，我們到底能給孩子什麼？想給孩子什麼？答案很簡單：讓他們心裡能夠有足夠的能量，真實面對這個世界。

孩子只說了：「媽媽，我有一題數學不會寫。」

「什麼？這是什麼爛答案！」同學邊罵，卻藏不住會心微笑。

同學的會心微笑，是寫作教學切入口：他們突然發現解決事情也可以如此容易，如此平常，卻如此有效。我不斷在尋找學生闇於察覺的內心感受，這感受不限於知性或感性，透過寫作課的多元議題（人與人、人與群體、社會之間延伸的相關問題），嘗試讓學生了解彼此的對話。過程中，抒發己見、協調共識，並根據立場的差異中，發現自我的盲點。

我稱之為一場「公民訓練」。

這樣的寫作課自當沒有範圍：人際的互動、多元的尊重、科技的發達、傳統戲曲的沒落、社會習俗的流傳……這些都共同在思考人類如何應對世界變化的一種能力，及審視自我框架的一個機會。未來的寫作趨勢正是考驗學生如何面對生活周遭的總總，能否提出合理的想法或想像。

因此，敘利亞的難民問題、海洋垃圾與台灣塑膠政策、公民不服從……在國小到高中都是可以與孩子對話的課題。現在測驗學科裡標準答案的訓練已夠扎實，但我們都知道有些議題沒有對錯，而寫作課提供給學生一個「沒有正確答案」的思考平台，激盪出完整的自我表述，開拓對人類社會的深廣視野。