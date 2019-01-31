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好讀周報／她的挑戰：零塑膠 兩年實現目標

2019-01-31 09:46聯合報 好讀周報

住在倫敦的梅曼特，以身作則從家裡開始執行零塑膠的生活。 圖／截自YouTube
住在倫敦的梅曼特，以身作則從家裡開始執行零塑膠的生活。 圖／截自YouTube
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文／編譯徐榆涵

英國衛報報導，住在倫敦的梅曼特（Bettina Maidment）自11月初以來就未清空過家裡廚房的垃圾桶，「你其實可以減少你的垃圾量」，她一邊指著廚房回收桶和食物堆肥箱一邊說著，「我有兩個孩子，他們非常反對塑膠，畢竟我是他們母親，但這其實一點也不難」。

38歲的梅曼特是「哈克尼零塑膠」（Plastic Free Hackney）活動創辦人，旨在推行倫敦東區擺脫一次性塑膠。她以身作則從家裡開始做起，只花了兩年的時間實現零塑膠的生活目標。

梅曼特表示，一切能從牛奶盒開始做起，然後改用竹牙刷，除臭劑、清潔劑、洗手液都能自己製作，她打開冰箱，玻璃罐和可重複用的容器排排站好，看不見任何塑膠罐的存在。

她說自己的目標為灌輸她3歲和6歲兒子這個觀念：「他們（塑膠）可以用得越少越好。」

梅曼特承認，她對街頭充斥著塑膠和垃圾有強烈的危機意識。

「我的興趣是在網上被激發的，我看到其他人如何做到這點，然後我也跟著減少日常浪費」，她開設自己的Instagram帳號紀錄使用零塑膠的過程。

英國環保團體地球之友2月份在臉書和Instagram上推出#周五零塑膠（#plasticfreefriday）活動，有1.1萬人響應。

英國政府去年12月通過決議，將加倍塑膠袋收費，從原本的5便士上漲為10便士（約新台幣4元），且擴及所有商家，最快在2020年1月上路。

根據聯合國去年6月發布的報告顯示，人類每年製造90億噸塑膠，卻僅9%被回收，這份報告被視為對各國政府打擊一次性塑膠措施最全面的評估研究。

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