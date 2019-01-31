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好讀周報／誰在挑釁？ 影片還原美國學生未對長者不敬

2019-01-31 09:43好讀周報

高一學生桑德曼看著原民耆老菲利浦斯擊鼓唱歌，微笑不語。 路透
高一學生桑德曼看著原民耆老菲利浦斯擊鼓唱歌，微笑不語。 路透
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文／陳韻涵

美國華盛頓林肯紀念堂18日發生天主教男校學生、非裔團體和原住民耆老僵持的緊張狀況，最初的短片顯示學生桑德曼（Nick Sandmann）阻擋原民菲利浦斯（Nathan Phillips）去路；但兩人分別發表聲明，及更多更長的影片還原現場狀況，顯示學生遭非裔少年挑釁，菲利浦斯主動走向桑德曼試圖阻止學生團體和非裔團體的衝突擴大，而遭網民指責對長者不敬的桑德曼只是盯著菲利浦斯微笑不語。

肯塔基州柯文頓天主教高中一群學生當天赴華府參加反墮胎「為生命遊行」，「原住民遊行」也正巧在同地舉行。這群高中生結束遊行後，在路旁等客運準備返回肯塔基州，卻遭一群4名非裔少年羞辱。

64歲的越戰老兵菲利浦斯眼見非裔成員口出惡言，甚至有一名非裔分子朝白人學生的方向吐口水。奧馬哈部落出身的菲利浦斯穿過非裔群眾，走到學生人群中央，敲鼓吟唱，化解僵局；站在菲利浦斯跟前的桑德曼盯著菲利浦斯微笑不語，周遭少年在旁嬉鬧起鬨，高喊「築牆」和「（美國總統）川普2020」等口號。

一名政府官員20日替高一的桑德曼發表聲明，澄清桑德曼未挑釁任何人，且尋求和緩這種情況；官員選擇匿名以免模糊焦點。

桑德曼事隔幾天後，親自發表聲明表示：「我確實面帶微笑，因為我希望他知道，我不會生氣，受到脅迫或被挑釁而涉入更大的衝突。」

大學生凱亞．泰塔諾18日拍攝影片上傳Instagram，這段影片中聽不見非裔少年的叫罵聲，掀起各界撻伐高中生對長者不敬的聲浪。但更多真相浮上檯面後，許多急於論斷和批評的記者與網友反遭批評，或連忙刪除他們原先譴責學生的貼文。

柯文頓天主教高中發表聲明向菲利浦斯道歉，稱將調查並採取行適當措施。

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