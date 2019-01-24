挺挺動物小學堂／只要知識正確 你也是拯救動物的小幫手！

2019-01-24 13:48 聯合新聞網 文章提供／動物當代思潮



由挺挺網絡社會企業主辦的2018年「挺挺動物小學堂」，為師生與親子帶來六堂認識我們身邊動物的相關知識，希望透過深入淺出的內容，讓大小朋友更加了解大自然裡的野生動物與家中的同伴動物。

本堂講師李榮峰經常應邀赴校園為孩子的生命教育開講。圖／台灣NOE行動組織 分享 facebook

本系列最後一節的小學堂，將由「台灣NOE行動組織」向大家介紹：只要有下列正確知識，你也可以是拯救動物的小幫手喔！

所謂的NOE行動組織，是一個合法立案的民間團體，每年平均協助約400個動物受虐／受困案件，團隊裡的所有成員，都是利用工作之餘，來協助各地的受虐動物案件調查、受困動物救援。

「讓所有動物都能在友善的環境下生活，是我們每個人的希望；我們想用行動去真正做到，讓這個社會的每一個明天，都比今天還要更好。」主講人李榮峰說。

綽號李火山、身材魁梧又渾身刺青的李榮峰，一上台就安撫小朋友說：「看到我請不要害怕，雖然我長得不好看，但是你們可以把我當成《航海王》裡的喬巴，只是不小心吃到『流氓果實』。」他指了指頭頂上戴的喬巴招牌帽說，他選擇這個角色是有意義的，因為喬巴是《航海王》裡唯一人與動物的「米克斯」。

他說：「大家知道米克斯（mix）就是『混合』的意思，但我必須告訴大家，所有的動物都是米克斯，哈士奇、臘腸狗也是米克斯，包括人類也都是米克斯的後代，都是經過祖先好幾代混種混出來的。」

他藉此強調，當我們知道這點之後，就不要再有品種的迷思，因為商人正是抓住大家迷戀品牌／品種的弱點來賺錢。生命本來不分貴賤，但是當生命有很高的利潤空間時，就會有人用不人道的殘忍手法來繁殖。

「凡是不符合動物福利、甚至接近虐待的方式來對待生命，我們就稱它為不公不義的事，需要靠大家一起來關心。下面我會把查緝非法繁殖的真實狀況，一一告訴大家。」

在台灣，民間團體沒有任何執法權，也沒有定罪、開罰的權利。但考量台灣攸關動物保護的資源缺乏，也為了替動物伸張正義，因此NOE主要業務，是全力協助政府明查暗訪、收集證據、找出虐待動物的加害者，再交付執法單位後續執行。

李榮峰說：「當你身邊有人想買一隻品種動物時，我希望你們可以把手機拿出來，輸入關鍵字『 非法繁殖 』，按圖片，就會出現很多動物，然後秀給你的朋友看，請他看完之後，再決定要不要購買。」

非法繁殖業者，是NOE這個單位多年來非常努力查緝的重點目標，他舉出實例說，有地下繁殖場在小小25坪空間，養了180多隻的馬爾濟斯，每4隻關在一個兩尺半的鐵線籠裡，就如同把4個成人關進一間廁所裡生活一樣，飼料也只有一碗而已，狗狗不但因為飢餓搶食，還要在這麼髒亂擁擠的惡劣環境懷孕生子。

180隻狗如果同時吠叫會很大聲，因此這些非法業者怕人檢舉，就做出非常可怕的事情，他們會把這些動物的聲帶動手術去除，讓牠們叫不出聲音來。所以這樣的血汗工廠，第一名的血汗勞工是狗媽媽。

大家網路搜尋「 非法繁殖 」，就可以看到可憐的狗媽媽，牠們像機器一樣不斷生小狗，每次生產餵小狗喝奶，有時乳頭會被咬傷感染，或是泌乳時阻塞發炎，久了造成腫瘤等乳房病變，但血汗繁殖工廠裡的血汗勞工生病了，非法業者是不會將牠送醫的，而是放著不再給牠東西吃，讓牠活活餓死。

血汗工廠裡的血汗勞工第二名是狗爸爸，李榮峰舉的實例是哈士奇，正常狀態下，健康的哈士奇很活潑、精力旺盛，但非法繁殖場的哈士奇，髖關節看起來黑黑的、都是褥瘡，這是長期臥病在床的病人才會有的現象。這樣的哈士奇因為沒有生育能力了，所以被非法業者關在籠子裡，直接關到死。

李榮峰說：「我們救下牠的時候，已經只剩一口氣，緊急送醫之後，沒多久牠就斷氣了，基本上是多重器官衰竭，也就是被活活餓死。」更驚悚的畫面是一張狗骨頭的照片，狗狗的骨骸還栓在鐵鍊子上面，渾身布滿了蛆。

任何搜尋引擎打「 非法繁殖 」皆可發現這些慘絕人寰的照片，每一張都是鐵證如山的新聞報導，證明這些不良業者手中的種公、種母，非但沒有受到應有的待遇、沒有良好的飼養環境，而且違反動物福利，嚴重虐待動物。

他說：「在《動保法》裡，生病不予就醫就是虐待，這樣的環境底下，這些狗爸爸、狗媽媽生了小狗，民眾再去花錢買牠，我不是想指責喜歡品種犬的飼主，那是大家不知情所犯下的錯誤，但了解之後，如果你拿手機給朋友看，他還是想買，那這種朋友也不用交了。」

我們日常無論是買手機、買鞋子、買包包，都會貨比三家，講究產品的來源，李榮峰說：「你買東西都這麼講究了，為什麼走進寵物店裡買動物，就不會去問這隻狗來自哪裡？牠的繁殖環境好不好呢？我們貨比三家是為了得到更好的產品，更何況生命？而且這隻狗是要陪你一輩子的！」

除了黑心繁殖環境惡劣、慘無人道，這些狗狗的父母親還常常近親交配，結果生出來的小狗，極有可能是不良品。例如：一隻狗養了半年，叫牠名字都不理你，還以為牠超有個性，其實真正原因是牠聽不見；或是覺得狗狗好乖，從來都沒叫過，那也不是牠很聽話，而是因為牠的基因有缺陷，無法發出聲音；還有人養了大型狗之後，發現有一天牠竟然走不動了，後肢無力、癱瘓了。

這樣的情況層出不窮，持續地一再發生，都是因為不良繁殖場為了賺錢，不斷讓狗近親交配，再把不良品賣給大家。在台灣，絕大多數非法繁殖出來的動物都有問題，不管民眾花多少錢買，都是助長黑心繁殖的幫兇。

李榮峰說：「我們團隊這麼多年查緝非法繁殖場，每天都要面對這個社會最汙穢的一面，我們為什麼還要做這些事情？因為這是價值觀的問題，會嚴重影響我們的下一代。如果你告訴你的孩子，什麼東西只要喜歡，都可以花錢去買；如果每一個人活在世上，想的都是自己，那就是自私。」

「我們今天已經進步到可以關心黑熊、關心石虎、關心野生動物，而不是只有愛家裡的貓狗而已，我們可以愛所有的生命，這才表示我們真的有在進步，表示我們是文明人，已經理解生命不是只有喜歡，還需要尊重。」

李榮峰表示，這樣日以繼夜的查緝，是查不完的，但凡生命，只要有買賣，就會有傷害，因此他才會不斷全台巡迴，做教育宣導，為的就是希望透過正確知識與觀念的傳遞，可以改變更多人。他說，任何單位有相關的生命教育需求，都可與NOE聯繫，一起期許，讓下一代除了喜歡動物，還能學會更懂得尊重生命。