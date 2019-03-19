工作太多讓你焦頭爛額？ 子彈筆記讓你保持專注力

2019-03-19 15:00 聯合新聞網 文章提供／天下雜誌



圖片來源／ingimage 分享 facebook 從小學，我就是令人頭痛的麻煩學生，在校成績奇差無比，三不五時就惹怒老師，家教甚至憤而辭職。我的行為實在讓人擔憂不已，因此暑假都待在特殊學校和心理醫師的辦公室。最後，我被診斷出患有「注意力缺失症」。

我最大的問題是缺乏注意力，並不是說我無法專注，我只是很難在對的時間點集中注意力在對的事情。我無法專注於當下，我的心思總會飄到下一件更有趣的事。當我分心時，等待我完成的工作不斷地累積，我擔心自己無法達到他人的期望，直到我再也無法承受。這些情緒日復一日折磨著我，我開始陷入自我懷疑，並產生恐懼。沒什麼比因為恐懼而生的可怕謠言，更容易讓人分心。

我羨慕那些成績優秀的同學，他們能專注於課業，筆記上寫滿了課堂筆記，內容鉅細靡遺。他們保持專注的祕訣是什麼？我開始運用一些方法拆解其中的奧祕，採用符合我大腦思考模式的做法，一次一個步驟，讓我的混亂生活逐漸步上軌道。

我不斷嘗試，也犯了許多錯誤，終於摸索出有效的做法，並把這些做法寫在老式的紙本筆記本裡，這本筆記本結合了計劃表、日誌、筆記、待辦事項清單、以及速描的功能。這是非常實用、而且可靈活應用的工具，幫助我的思考更有條理。漸漸地，我不再那麼容易分心、情緒崩潰，也愈來愈有生產力。我逐步消除自我懷疑與恐懼，儘管過程緩慢，卻意志堅定。

2007年，我在一家總部位於紐約時代廣場的時尚品牌擔任網站設計師。我之所以得到這份工作機會，是透過一位朋友介紹，當時她正為籌備婚禮而忙得焦頭爛額，辦公桌上堆滿了筆記本、便利貼、碎紙片，有些已經堆了幾公分高，就像是犯罪劇裡氣氛焦躁不安的祕密地圖室。

有一天，我看到她四處翻找雜亂的筆記，我有些笨拙地把我的筆記本拿給她看，告訴她我是如何使用筆記本的。

我笨口拙舌地指導了一番，告訴她我如何整理自己的思緒，包括我使用的記號、系統、範本、流程和清單等等，這讓我很沒有安全感。對我來說，這些都是我用來彌補自己有缺陷的大腦所設計的工具。

直到結束前，我都盡可能避免和她有眼神接觸。後來，我有些不知所措地抬頭，看到她張著嘴，我所有的不安立即一掃而空。在令人尷尬的短暫停頓之後，她說：「你應該要和其他人分享。」

幾年下來，我發現自己可以很有技巧地回答設計師、開發人員、專案經理、客戶經理等人針對我沿用至今的筆記方法所提出的任何問題，不會再像過去那樣怯於回答。

有人問「要如何管理日常的事務？」我告訴他們如何快速記錄任務、事件和註記。有人問「如何設定目標？」我解釋如何有組織地排定行動計畫，達成預定目標。有些人「希望筆記不要太分散」，我告訴他們如何整齊有序地將所有筆記和計劃表整合在同一本筆記內。

如果有人有特定的需求，只需要調整其中一種做法即可。我把整個系統形式化、簡化，刪減不必要的細節，只保留當中最有效的技巧，我將其取名為「子彈筆記」（Bullet Journal）。

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子彈筆記網路社群如雨後春筍般紛紛成立，大家都願意公開分享自己的做法，幫助其他人解決個人難題。退伍軍人分享自己如何運用子彈筆記錄軍隊生活，治療創傷後壓力症候群。

患有強迫症的人分享如何讓自己遠離強迫性的想法。我也聽到許多像我一樣患有注意力缺失症的人，分享自己如何改進課業成績、減少焦慮。儘管現今許多網路社群帶來負面影響，子彈筆記社群卻創造了正向與相互支援的虛擬空間，運用同一套系統個自解決不同的問題。

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數位時代通病：缺乏自我意識

這是數位時代常見的通病：自我意識的缺乏。不論你是資深的子彈筆記專家或是剛起步的新人，《子彈思考整理術》這本書是寫給所有在數位時代苦於尋找自我定位的人。這本書提供簡單的工具和技巧，幫助你更有組織力，讓你的日常生活更明確、有方向、有焦點。不過，讓你感覺有條理只是表象，還有更為深層以及更珍貴的意涵。

如今是史上連結最緊密的時代，但是我們缺乏人與人之間的接觸。我們被源源不絕的資訊洪流淹沒，被過度刺激而焦躁不安，過度工作而心有不滿，不斷接受訊息而感到倦怠。科技滲透至生活的各個角落，讓我們不斷分心。

子彈思考整理術提供了一個庇護所，幫助我重新定義並聚焦在真正重要的事情上。現在，無數人認為子彈筆記最重要的優點是讓他們重新取回生活的主導權。子彈筆記法已經幫助許多人放慢步調、重新調適、開發自我潛能。

書中分為兩大部份：首先介紹這套系統，告訴你如何將筆記本變成實用的組織化工具，然後我們會討論實作範例。書中介紹了不同哲學觀，告訴我們如何活出有意義的生活—有生產力、有明確目標。這是專為數位時代的人們所設計的類比系統，可以幫助你追蹤過去、管理現在、規劃未來。

終於等到！子彈筆記創始人瑞德‧卡洛首度來台分享

子彈筆記方法幫助你釐清超載思緒，設計你想要的人生

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百萬粉絲追蹤、掀起全球風潮，一套改變人生的思考整理方法學！子彈筆記原創者、暢銷書《子彈筆記思考術》作者瑞德‧卡洛（Ryder Carroll）將於4月展開亞洲巡迴，並於4/10(三)-4/13(六)於台灣展開一連串的系列活動，機會相當難得。

暢銷書《子彈筆記思考術》2018年11月上市後即登各大書店暢銷排行榜，榮登誠品財經商業暢榜第2名、博客來商業理財新書榜第1名，新書+限定燈塔筆記本套組也於博客來、誠品快速售罄，連蔡依林Jolin都曾分享說讚！

【本文節錄自《子彈思考整理術：釐清超載思緒，化想法為行動，專注最重要的事，設計你想要的人生》，天下雜誌出版，瑞德‧卡洛著，未經同意禁止轉載。】