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寫作教室／寫作大絕招：逆向思考的妙用

2018-07-09 07:40聯合報 聯合報寫作教室講師塗佳霖／撰寫

圖片來源/ingimage
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春秋戰國名辯之學風靡一時，代表人物惠施曾這樣說道：「有棵歪七扭八生滿木瘤的劣質大樹，無法用繩墨規矩製作器物，就算長在路邊，也不會有木匠看它一眼。」就一般世俗觀點而言，這番言論委實犀利透澈，但莊子如是回應：「與其煩惱這棵大樹能否製作器物，不如將它種植在廣闊無際的原野，讓人閒散地在樹邊漫步、自在地在樹下睡覺，那才再好不過！」妙哉！轉換生命視野、拋開平庸執念，道家的「無用之用」竟如此逍遙豁達。

兩千多年後，莘莘學子在測驗型寫作場域振筆疾書，絕大多數受制有限時間與升學壓力，不免會像惠施一樣用傳統思維構思闡述以策萬全，但當英雄「們」所見略同，反倒落入陳腔濫調的窠臼！此時，若能以「逆向思考」打破慣性思路，從與眾不同的角度切入主題，文章立意取材方能不落俗套並進一步創造驚奇。試以下表說明：

題目／模式

捨不得 104年會考 6級分樣卷3

傳統思維

取材親人離世，立意多感悲傷掙扎。

逆向思考

敘寫自己憑藉書籍遨遊錦繡乾坤的快樂，對比得知藏書將被悉數捐贈而產生的抗拒與不捨，理解捐書緣由後延伸出分享與付出、有捨就有得的感悟。

題目／模式

從陌生到熟悉 105年會考 6級分樣卷5

傳統思維

取材大部分為面對人物環境或學習技術能力的歷程。

逆向思考

從練習體操而意外受傷入題，敘述面對挫折陌生、無助的感受，以及屢經打擊後的自我轉變，並能進一步闡發熟悉挫折後的正向生命體悟。

題目／模式

在這樣的傳統習俗裡，我看見…… 106年會考 6級分樣卷2

傳統思維

取材婚禮者，多看見當下的美好祝福與新人的甜蜜愛戀。

逆向思考

描寫協助張羅舅舅婚禮所見種種蘊含幸福寓意的儀式，與婚後夫妻倆不斷爭執的衝突形成對比，帶出對婚嫁禮俗意義的思辨，並能進一步闡明禮俗僅是形式，終得仰賴自己賦予意義之體會。

兩相比較，相信你已清楚的感受到「逆向思考」下令人耳目一新且積極深刻的中心思想及材料取得，有別於眾人深陷傳統的思考框架而千篇一律，它就像墨濃夜幕中陡然出萃的一顆銀亮寒星，閃熠奪目。

初學之際要兼顧嚴謹、創新的長篇書寫並非易事，同學平日不妨先從成語、寓言、典故進行邏輯鍛鍊。或許，此番論述正如「蚍蜉撼樹」那樣，無法撼移你的寫作慣習，我也要試上一試───奮力一搏，才有機會在你心靈栽植那株逍遙的文思之樹！

會考作文寫作教室

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