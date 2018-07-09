寫作教室／寫作大絕招：逆向思考的妙用

2018-07-09 07:40 聯合報 聯合報寫作教室講師塗佳霖／撰寫



圖片來源/ingimage 分享 facebook 春秋戰國名辯之學風靡一時，代表人物惠施曾這樣說道：「有棵歪七扭八生滿木瘤的劣質大樹，無法用繩墨規矩製作器物，就算長在路邊，也不會有木匠看它一眼。」就一般世俗觀點而言，這番言論委實犀利透澈，但莊子如是回應：「與其煩惱這棵大樹能否製作器物，不如將它種植在廣闊無際的原野，讓人閒散地在樹邊漫步、自在地在樹下睡覺，那才再好不過！」妙哉！轉換生命視野、拋開平庸執念，道家的「無用之用」竟如此逍遙豁達。

兩千多年後，莘莘學子在測驗型寫作場域振筆疾書，絕大多數受制有限時間與升學壓力，不免會像惠施一樣用傳統思維構思闡述以策萬全，但當英雄「們」所見略同，反倒落入陳腔濫調的窠臼！此時，若能以「逆向思考」打破慣性思路，從與眾不同的角度切入主題，文章立意取材方能不落俗套並進一步創造驚奇。試以下表說明：