好讀周報／冰箱探索宇宙

文／記者莊蕙嘉

美國太空總署（NASA）展開新的探測任務！一枚「凌日系外行星巡天衛星」（TESS）日前在美國佛州卡納維爾角發射升空，目的在探測太陽系外的行星，尋找有生命存在、或是適宜人居的星球。

TESS的全名是Transiting Exoplanet Survey Satellite，這枚衛星由美國太空探索科技公司（Space X）的獵鷹9號火箭載運升空。發射過程順利，火箭第一節也於發射數分鐘後順利降落在無人船上。

TESS將取代克卜勒太空望遠鏡，觀測太陽系外行星。克卜勒太空望遠鏡於2009年發射，進入環繞太陽的日心軌道，迄今已發現超過4500顆潛在行星及已確認的太陽系外行星。

可惜的是，克卜勒太空望遠鏡2013年發生反應輪故障，無法設定觀測方向，因此NASA修正任務內容，新的K2任務改為觀測其他區域，尋找紅矮星附近的宜居星球。不過，克卜勒的燃料即將用盡，因此任務將由TESS接手。

搜尋區域 克卜勒400倍大

TESS搜尋的區域是克卜勒的400倍大，涵蓋20萬顆星球，它將用兩年的時間來執行任務。首先，TESS將花60天建立一個環繞地球的軌道並測試設備，接著為期兩年的任務才正式展開。

畫分13區 每區域觀測27天

在第一年，它將觀測地球南半球的天空，第二年則改為觀測北半球天空。在每一年的觀測工作中，它將天空畫分為13個區域，每個區域觀測27天。

4個鏡頭 可偵測到紅外線

這個觀測衛星的大小和一台冰箱差不多，有4個高畫素的廣角攝影鏡頭，鏡頭有錐形保護罩，擋掉太空輻射的傷害。

這些攝影鏡頭能偵測各種波長，包括肉眼看不到的紅外線在內。鏡頭能觀察眾多距離較近、體積較小且溫度較低的紅矮星，尋找它們附近有沒有系外行星。根據以往的探測經驗，紅矮星周圍可能有位於宜居帶（habitable zone）的系外行星，許多天文學家也相信，有紅矮星的地區很可能有適宜人類居住的系外行星。

TESS尋找太陽系外新行星的方法，叫做「凌日法」（transit）。凌日法是觀測系外行星數種方法的其中一種，簡單地說，當一顆行星從母恆星前方橫越時，恆星的視覺亮度會略為下降，而觀察及計算這顆恆星的光度變化，就能推測出行星相對於恆星的大小，以及它的質量。

最終任務 尋找「超級地球」

NASA期待TESS能找到超過1500顆系外行星，其中最好能有300顆是與地球大小相當的系外行星，甚至是兩倍大的「超級地球」。專家認為，以TESS的實力，有望找到數千顆新的系外行星。

麻省理工學院卡弗理天文物理與太空研究所教授、TESS計畫主持人里克指出：「探索系外行星的最大問題之一就是，如果有太空人在星球的宜居帶發現一顆行星，在生物學家的眼中是否同樣感興趣？」他也說：「我們期待TESS能發現更多行星，它們的大氣組成能透露生命存在的線索，並由未來的專家來分析。」

NASA天文物理科主任赫茲說：「TESS協助探索我們在宇宙中的這個區域，直到20年前，我們對於太陽系以外的星球還一無所知。我們逐漸擴增對宇宙的認識，TESS將幫助我們繼續擴展下去。」

小檔案 NASA 巡天衛星 升空由美國太空探索科技公司的「獵鷹9號」火箭載運升空。 配備4部攝影機，皆配備1680萬畫素偵測器，取代2009年發射進入軌道的克卜勒太空望遠鏡。 費用新台幣100億元。 任務尋找新行星。計畫觀測超過20萬顆星星，發現2萬顆新行星，並在2年內完成繞行地球軌道

資料來源╱法新社