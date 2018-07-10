好讀周報／夢想移民火星

文／記者莊蕙嘉

在浩瀚的宇宙中尋找環境條件接近地球的「雙胞胎星球」，一直是人類的努力目標。

系外行星分5層級

目前天文學家尋找系外行星，由小至大區分，有5個層級：和地球大小相當的星球，質量是地球2.5至10倍的「超級地球」，等於海王星大小的星球，大小和木星相當的星球以及「超級木星」。其中會有類似地球生物存在的，只有跟地球大小相近，且在適居帶內的行星。

天文學家表示，大部分的星星大小約介於太陽系第四大的海王星，和第五大的地球之間，可是在太陽系並沒有其他這種大小的星體存在，只好向外發展，尋找系外行星。

今年找到7顆類地球

今年2月，比利時列日大學天文學家表示，在距離地球40光年處的一顆紅矮星附近，發現7顆大小和質量都類似地球的行星，而且其中有3顆位於宜居帶，也就是溫度適中，擁有孕育生命的海洋，能讓水保持穩定液態。

這已經是科學家歷來發現距離地球最近的「類地球行星」之一，但是以人類目前最先進的太空船速度來算，飛到那裡也得花68萬年，若要說近，其實還遠的很。

3D圖了解星系形成

不過太空中的星星那麼多，科學家深信，一定還有距離我們更近、而且和地球更像的星球。歐洲太空總署(ESA)上月25日發表一分星系圖，根據蓋亞(Gaia)任務傳回的資料，建構出銀河系多達17億顆星星的3D圖，對於星系考古學有相當大的幫助，讓學者能更了解銀河系及其他星系形成與演化的過程。

蓋亞任務的兩座太空望遠鏡，2013年12月由火箭載運升空，在日地系統的利薩如軌道(一種類周期性振動軌道)上，以緩慢的速度運行。兩座望遠鏡掃描太空，每分鐘可捕捉10萬顆星星。科學家利用望遠鏡蒐集的資料製作3D星系圖，可顯示星星的體積、它們如何運行、以及它們與地球的距離。

洞察號探勘火星深處

美國太空總署（NASA）除發射TESS，另外也發射無人太空船「洞察號」（InSight），預定在火星的埃律西昂平原著陸。太空船將運用攜帶的設備，探勘火星深處。

根據以前太空船傳回的資料，火星地表以前曾經有水，現在是兩極和地表下存在水冰，土壤也飽含水分。科學家希望蒐集更多火星可能適宜人居的證據，也許在未來，我們真的能「移民火星」！（摘自聯合報）