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數感實驗室／照顧小寶寶的時間與費用

2018-07-08 09:52賴以威（數感實驗室）

圖片來源/ingimage
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上週從媽媽們的離職比例與「為了生計」的復職比例中，看見現代父母在工作與家庭的兩難。時間資源有限，既要賺錢，又想陪伴照顧子女。本週我們從「時間」的角度來看此議題。

以15到49歲的媽媽們來說，要是真的將照顧子女工作攬在身上，平均每天得花上3.3小時。相較於照顧老人家 (2小時)，做家事 (1.8小時)，照顧子女明顯是最花時間的任務。有趣的是，統計數字顯示，家裡有1位小朋友時，媽媽的實際照顧時間高達3.8小時，但如果有第二、第三位的家庭，媽媽照顧時間反而下降成3.2小時左右。唯獨5位以上小朋友的家庭，照顧時間才會高於1位小朋友的情境，飆升到4.3小時。這背後的原因並不清楚，可能是新手媽媽得花很多時間來學習如何照顧，也可能是時間資源有限，有2個小朋友時，便只能尋求更多的外援，用金錢（或拜託）來換取時間，平均來說反而省下一天約半小時的照顧時間。至於職業婦女，就算得白天工作辛苦，晚上回家或周末，平均起來每天也得花上2.5小時照顧小朋友。

看完時間來看費用。有約13%的父母在家裡有3歲以下小寶寶的時候，選擇交給了褓姆、托嬰中心或幼稚園。平均來說，送褓姆的每月支出16,479元，送私立托嬰或幼稚園要16,724元，只有公立托嬰或幼稚園可以把月開銷壓低在一萬元以下，平均是8,313元。

令人感嘆的是，這13%的父母照顧子女的平均月開銷是16,007元，非常接近褓姆跟私立托育機構的費用，這表示雖然公托便宜，卻只有極少一部分的家庭能搶到公托。搶不到小寶寶公托的家庭如果沒有長輩的奧援，就只能每天倒數，期待小寶寶長大的那天。因為到3歲後，小朋友私立托育機構的費用下降到10,311元，公立機構的費用更降到3,761元，機構數目也增加許多。

那麼，到底有多少家庭能順利將小朋友送進公立托育機構呢？且待我們下回分曉。

資料來源：行政院主計處婦女婚育與就業調查

托嬰托育數學數感實驗室

賴以威（數感實驗室）

數學不僅是抽象運算，還跟現實生活緊密結合。數感（numeracy）泛指「對數學的直覺理解能力」。數感的培養不僅限於學校教育，必須在日常生活就養成將「數字」納入思考範圍的習慣。更多內容請上數感實驗室 Numeracy Lab

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