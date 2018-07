世足狂熱! 2018 世足主題曲

打開電視看比賽之前,先來杯啤酒配世足賽主題曲,一起唱:喔喔喔喔喔喔~這次的世足賽主題曲〈Live It Up〉充滿令人興致高昂的歌詞,要大家記得及時狂歡享樂,因為人生只有一次,不輕狂枉青春哪!

世足賽進行得如火如荼,你跟上潮流了嗎?坐在沙發前興奮地跟著歡呼的同時,也要來學點足球相關的英語!

球員職位

足球隊通常由 11 人組成,通常可以分為:goalkeeper(守門員)、forward / striker (前鋒)、defender(後衛)、midfielder(中場),而可以進一步細分。

◎ goalkeeper 守門員

守門員是防守的重要角色,為場上唯一能用手碰球的球員。

◎ defender 後衛

後衛主要為防止對手進攻,並支援隊友。可再區分為以下四種:

1. center back 中後衛

2. sweeper 清道夫

3. fullback 純後衛

4. wingback 邊後衛 / 翼衛

◎ midfielder 中場

中場球員的位置在前鋒與後衛之間,最主要的功能是控制球權,將球從後衛傳給前鋒。

1. defensive midfielder 防守中場 / 後腰

2. center midfielder 中路中場 / 正中場

3. attacking midfielder 進攻中場 / 前腰

4. wide midfielder 邊路中場

◎ forward / striker 前鋒

前鋒的位置離對方的球門最近,位置主要在前場,最主要的職責就是進攻並得分。

1. center forward 中鋒

2. second striker 第二前鋒 / 影子前鋒

3. winger 邊鋒

足球場上會聽到這些話

◎ Pass the ball! 傳球!

◎ Foul! 犯規!

◎ Goal! 射門得分!

◎ What's the score? 比分如何?

◎ Which team do you support? 你支持哪一隊?

◎ The match ended in a tie. 比賽最後打成平手。

◎ The referee gave a penalty. 裁判判他罰球。

◎ The player was sent off at the end. 那個球員最後被判出場。

→ send off 就是「將球員罰下場」的意思。

