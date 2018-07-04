世足狂熱！ 2018 世足主題曲
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打開電視看比賽之前，先來杯啤酒配世足賽主題曲，一起唱：喔喔喔喔喔喔～這次的世足賽主題曲〈Live It Up〉充滿令人興致高昂的歌詞，要大家記得及時狂歡享樂，因為人生只有一次，不輕狂枉青春哪！
世足賽進行得如火如荼，你跟上潮流了嗎？坐在沙發前興奮地跟著歡呼的同時，也要來學點足球相關的英語！
球員職位
足球隊通常由 11 人組成，通常可以分為：goalkeeper（守門員）、forward / striker （前鋒）、defender（後衛）、midfielder（中場），而可以進一步細分。
◎ goalkeeper 守門員
守門員是防守的重要角色，為場上唯一能用手碰球的球員。
◎ defender 後衛
後衛主要為防止對手進攻，並支援隊友。可再區分為以下四種：
1. center back 中後衛
2. sweeper 清道夫
3. fullback 純後衛
4. wingback 邊後衛 / 翼衛
◎ midfielder 中場
中場球員的位置在前鋒與後衛之間，最主要的功能是控制球權，將球從後衛傳給前鋒。
1. defensive midfielder 防守中場 / 後腰
2. center midfielder 中路中場 / 正中場
3. attacking midfielder 進攻中場 / 前腰
4. wide midfielder 邊路中場
◎ forward / striker 前鋒
前鋒的位置離對方的球門最近，位置主要在前場，最主要的職責就是進攻並得分。
1. center forward 中鋒
2. second striker 第二前鋒 / 影子前鋒
3. winger 邊鋒
足球場上會聽到這些話
◎ Pass the ball! 傳球！
◎ Foul! 犯規！
◎ Goal! 射門得分！
◎ What's the score? 比分如何？
◎ Which team do you support? 你支持哪一隊？
◎ The match ended in a tie. 比賽最後打成平手。
◎ The referee gave a penalty. 裁判判他罰球。
◎ The player was sent off at the end. 那個球員最後被判出場。
→ send off 就是「將球員罰下場」的意思。
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