國際小學堂／愛恨美軍 沖繩老少兩樣情

2018-07-08 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ／報導



美國陸戰隊在沖繩漢森營演練巷戰，引爆炸藥後攻占民宅。 （路透資料照片） 分享 facebook

浦崎亞季子深知，在戰爭陰影下長大是什麼滋味。她就是在日本沖繩縣廣闊的美軍基地旁生活。

不過，她不認為美軍基地暗藏危險。

美軍基地 新生代生活空間

現年31歲的浦崎是饒舌歌手，藝名Awich，她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們把美軍基地當作另一個生活空間，而不是準備作戰的空間，我們不那樣看。」

美軍基地是浦崎童年放學後上英文課的地方，她在那裡嘗到巨無霸冰淇淋，聽到嘻哈音樂，還發現各種機會，不知不覺地，她認同了美國文化並引以為傲。

二戰世代 美軍暴行傷太深

不過，對許多經歷過二次大戰末期、1945年「沖繩島戰役」的老一輩居民而言，對駐日美軍這麼有好感簡直不可思議。

這場戰役持續了近三個月，是二戰最慘烈的戰事之一，導致沖繩群島近三分之一人口喪命，接著沖繩被美軍占領了27年。

2016年6月，沖繩民眾在那霸市要求美軍撤離，標語寫著「美軍陸戰隊，撤走」。 （歐新社） 分享 facebook

1972年，美軍將沖繩還給日本，不過仍有數萬美軍留在數十個軍事設施裡。

對老一輩來說，美軍基地跟強暴、抗議、軍事意外引起的憤怒息息相關，他們生怕年輕一輩忘了戰時和戰後他們度過的苦日子。

浦崎幼時接觸美軍的正面經驗，跟90歲島袋仁子的經驗完全相反。1945年，島袋17歲，加入另外221個同學和18位老師組成的「姬百合學徒隊」，負責照顧日本傷兵。

她原本以為戰事幾天內就會結束，不料持續了幾個月。她僅僅學過包紮，但傷兵不是斷肢，就是肚破腸流，傷勢嚴重到胡言亂語、神智不清。

雖然學徒隊的大多數人僥倖活了下來，但後來日本軍方解散學徒隊要她們逃走時，幾乎所有人不是被殺就是自殺，她們認為美軍一擄獲她們就會強姦。島袋說，那些女孩不怕死，寧願死也不願受辱。

島袋跟另外兩個同學躲在防空洞裡活了下來，最後當美軍發現她們時，她吼著要美軍殺了她，美軍堅決回絕了。

2015年，「姬百合學徒隊」倖存者島袋仁子發表演說，談她如何度過沖繩島戰役。 （美聯社） 分享 facebook

島袋被放到擔架上，抬到美國戰俘營，起初拒絕治療。她決定設法自我了斷，因為她的哥哥、姊姊和那麼多同學都死了，活下去就是苟且偷生。

島袋後來找到活下去的唯一理由，那就是聽說父母還活著，但受了重傷，需要照顧。

美軍撤離 沖繩長者的願望

雖然經歷了這些事，但她並不恨美國人，只是認為美軍駐守不會帶來安全，反而會讓沖繩容易被攻擊，希望美軍撤離。

島袋說：「據說沖繩這些基地是要保護我們的，但如果基地被用來發動戰爭，我們絕不原諒。」