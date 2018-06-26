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數感實驗室／吹垮小豬的磚房 需要多大的肺？

2018-06-26 08:09賴以威（數感實驗室）

童話《三隻小豬》大家一定耳熟能詳，故事中大野狼先吹垮稻草屋，再吹倒小木屋，最後卻無法順利摧毀豬小弟蓋的磚頭屋，失敗的大野狼只好從窗戶潛入磚屋，不幸墜入油鍋。暫且不管大野狼是扮演壞人的那方，倘若牠順利摧毀豬小弟的磚屋，就不會變成天婦羅了。

問題來了，如果大野狼要吹垮磚頭屋，牠的肺應該要有多大呢？

我們先來了解，多強的風才能吹垮磚頭屋。

根據中央氣象局所提供的蒲福風級表（註一），約10級以上的陣風即可破壞陸地上的樹木及房屋，12級為颶風（Hurricane）。實際可摧毀房屋的級風並不一定，還跟房屋堅固度、以及強風的持續秒數等因素有關。

讓我們暫且假設豬小弟的房子非常堅固，要到蒲福風級表上的最大級風——17級風才會被吹垮，並需要被吹倒的時間是1秒。17級風的風速每秒56.1~61.2公尺，以中間值為每秒58.65公尺（5865公分/秒）為依據。

再來，大野狼吹出的氣體量要能使房子的一面平均受力，假設房子為3×3×3立方公尺的正立方體，牆壁面積為9平方公尺（90000平方公分）。

有了這些數據，將嘴巴呼出的氣體體積，除以牆壁面積，即可求出風速，我們用式子來表示：

吹出氣體體積(立方公分/秒)÷牆面積(平方公分) = 風速(公分/秒)

為了呼出每秒5865公分的強風來吹倒面積90000平方公分的牆，大野狼得吐出527850000立方公分的氣體，也就是527850公升。

這是吐出來的氣體，大野狼的肺容量可不止52萬公升。因為肺容量包含肺活量（Vital Capacity）和肺殘餘量（Residual Volume），簡單來說，前者是自由吐出/吸入的容量，後者是當吐氣到極限時，仍無法吐出的氣體體積（註二）。人類的肺活量與肺殘餘量體積比例約為3:1；如果大野狼肺的體積配置與人類相似，那麼牠的肺部應該有527850×4/3=703800公升那麼大！

吹垮小豬的磚房，需要多大的肺？ 數感實驗室／賴以威提供
吹垮小豬的磚房，需要多大的肺？ 數感實驗室／賴以威提供
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總結來說，一般人的肺大小約4公升，能吹倒磚頭屋的大野狼，肺部大小為人類的17.6萬倍大！擁有這麼巨大的肺，大野狼根本走錯方向，不需要吹垮小豬的房子，只要被報導成為世界奇觀，就有吃享不盡的美食了！

本文與數感實驗室謝宜辰共同完成

註一：中央氣象局，蒲氏風力級數，

註二：肺活量大小較好測得，成年年輕男子約有3000毫升；但肺殘餘量只能用推估計算求得，大約為1000~1500毫升。

氣象局颶風數學

賴以威（數感實驗室）

數學不僅是抽象運算，還跟現實生活緊密結合。數感（numeracy）泛指「對數學的直覺理解能力」。數感的培養不僅限於學校教育，必須在日常生活就養成將「數字」納入思考範圍的習慣。更多內容請上數感實驗室 Numeracy Lab
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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