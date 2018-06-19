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數感實驗室／灰姑娘的腳到底有多大？

2018-06-19 08:50賴以威（數感實驗室）

《仙履奇緣》中飽受家庭虐待的灰姑娘，受到仙女的幫忙，換上華麗禮服、乘坐高貴南瓜馬車參加舞會，令王子一見鍾情後，她留下了玻璃水晶高跟鞋。王子忘不了灰姑娘，拿著玻璃鞋四處尋人，最終只有灰姑娘剛好穿得下玻璃鞋，順利成為王子妃。

真是個浪漫動人且展現王子毅力恆心的故事。

只是，為什麼整座城鎮只有灰姑娘剛好穿得下鞋子呢？現實生活中只有兩種極端的可能——灰姑娘的腳太大，或者太小了。

今天我們來分析看看，灰姑娘的腳是什麼尺寸呢？

《仙履奇緣》故事的細節較少，因此我們得做多一點假設。首先，假定灰姑娘所住的城鎮人口數約22000人，且人口分布男女比恰為1:1，也就是說，女性人口為11000人。

再假設灰姑娘城鎮的人口分布呈典型低金字塔，年齡介於0~72歲之間，藉此可以大致模擬人口金字塔圖；再來，當王子拿著玻璃鞋尋找灰姑娘時，他推測灰姑娘的年紀落在15~24歲，根據人口金字塔圖，可大致推算該年齡層女性約有2190人。

這麼多人中，灰姑娘的腳尺寸獨一無二。

數學來分析，1/2190 = 0.045%，代表那1個人佔了群體的0.045%。根據常態分佈，在極右端或極左端佔0.045%的人，應該距離平均數有正負3.32個標準差。

那麼，腳掌長度的平均值跟標準差又是多少？

假設腳掌大小與身高呈正相關，身高在理想情況下應為常態分佈，則腳掌大小應該也為常態分佈。2012年的資料顯示，台灣成年女性平均身高約161.5公分；衛生福利部國民健康署1996年國人身高調查中，成年女性身高標準差約為5.6公分。根據資料估算，腳掌大小約是身高的1/7倍，腳掌長度的平均值為23.1公分，標準差也只有1/7，約是0.8公分。也就是說，灰姑娘的腳應至少大於25.7公分或小於20.4公分，才能獨一無二到讓王子順利找到她！要注意的是，這個計算的結果依據城鎮人數大小與人口分布型態有所變化。如果15~24歲的女性人數愈多，那麼灰姑娘的腳就必須要更大或更小，才能讓整個村莊裡剛好只有她一人穿得下玻璃水晶鞋。

灰姑娘的腳到底有多大？ 數感實驗室／賴以威提供
灰姑娘的腳到底有多大？ 數感實驗室／賴以威提供
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話說回來，腳大小與身高大小有所關連。如果想找出灰姑娘，也許不必每個人都試穿玻璃鞋，只要找出15~24歲的女性比較高挑或嬌小的一群女孩，就能提高找灰姑娘的效率了！

本篇文章與數感實驗室謝宜辰共同完成。

金字塔高跟鞋數學

賴以威（數感實驗室）

數學不僅是抽象運算，還跟現實生活緊密結合。數感（numeracy）泛指「對數學的直覺理解能力」。數感的培養不僅限於學校教育，必須在日常生活就養成將「數字」納入思考範圍的習慣。更多內容請上數感實驗室 Numeracy Lab

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