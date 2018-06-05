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防彈少年登上「告示牌」舞台 K-pop紅遍全球

2018-06-05 11:54好讀周報

南韓夯團「防彈少年團」（BTS，全名BANGTAN BOYS）上月21日成為第一個登上美國「告示牌音樂獎」頒獎典禮舞台演出的南韓團體，造成轟動。BTS等韓星在全球掀起韓流旋風，不僅讓南韓的音樂、文化及飲食行銷全球，也帶動外國人學韓語的風潮，甚至吸引各國青少年加入南韓娛樂圈。

美國創作歌手凱莉·克萊森以「全球最大男團」介紹BTS七位成員出場，BTS在絢麗的舞台燈光閃耀下現身，表演第3張正規專輯《Love Yourself 轉'Tear'》主打歌《FAKE LOVE》（虛假的愛）。BTS的「ARMY」粉絲軍團有人尖叫歡呼，有人跟著旋律哼唱，還有不少人感動落淚。

ARMY粉絲在告示牌表演會場外，拉布條熱情歡迎偶像。 美聯社
ARMY粉絲在告示牌表演會場外，拉布條熱情歡迎偶像。 美聯社
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BTS去年成為首度贏得告示牌音樂獎的韓團，在歐美國家一炮而紅，受邀登上《艾倫秀》等主流脫口秀節目，並在紐約時報廣場跨年獻唱。今年，BTS打敗加拿大當紅歌手小賈斯汀和美國樂壇甜心亞莉安娜等巨星，蟬聯告示牌音樂獎「最佳社群網站藝人獎」（Top Social Artist）殊榮。此獎項頒給告示牌「社群50」（Social 50）排行榜中，透過社群媒體與粉絲互動最頻繁的明星或團體。BTS在得獎感言中，以英文及韓文感謝ARMY讓他們再度獲獎。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，BTS等韓團在南韓等亞洲地區有大批死忠粉絲追隨，但韓國流行音樂（K-pop）直到近幾年才進軍美國市場。BTS、SHINee、少女時代、Twice等K-pop歌手或團體，以及透過串流平台Netflix播送的韓劇在全球各地掀起韓流，甚至讓韓國流行文化成為引領全球流行文化的火車頭，繼而帶動美妝保養和食物行銷，也激起人們學習韓文的動力。

對於生活在西方國家的亞裔青少年來說，K-pop在西方流行幫助他們認同自己的亞裔身分。華裔舞者趙威爾在南韓出生，但小時候就隨著家人移民紐西蘭，之後又搬到澳洲墨爾本。他說：「無論身在何處，韓國永遠是家。對於長期離家如此遙遠的我來說，K-pop是我與故鄉的連結，它讓我認同了自己的身分，不只是一位藝術家，而是從小旅居海外的韓國人。」

亞裔澳洲人劉莎拉一度否認自己的亞裔背景，覺得自己和當地白人格格不入，但隨著K-pop流行，南韓文化產物、商品和食物漸漸成為西方社會的一部分，且西方人也對K-pop產生好奇，這才讓她覺得自己也是「正常的」，並逐漸真正接納自己的亞裔身分。

看成功

善用YouTube及社群 弭平偶像音樂隔閡

流行文化學者認為，K-pop興起的時間恰逢音樂產業轉型，南韓音樂產業善用影音分享平台YouTube及各種社群媒體，奠定K-pop行銷且屹立不搖的地位。

首爾聖公會大學鑽研流行文化的教授申鉉準認為，「K-pop弭平了全球偶像音樂的隔閡。約莫15年前，網路擊潰了音樂產業，南韓音樂產業曾經面臨一蹶不振的窘況，但K-pop幫助它起死回生。K-pop產業亟欲把偶像銷往亞洲各地，再向世界各國拓展。因此，他們特別喜歡也擅長使用YouTube等新興平台與網路。」

韓國演唱會群創募資平台MyMusicTaste行銷與公關經理史黛西．南認為，社群媒體對K-pop在全球各地的知名度有極大的影響：「論壇幫助K-pop成長茁壯，尤其是YouTube和Tumblr等社群影音平台。全球粉絲都能線上瀏覽『有字幕』的南韓音樂、音樂短片或節目，這些肯定與K-pop興起息息相關。」

史黛西說：「K-pop音樂影片的品質只是吸引西方粉絲的原因之一，K-pop歌手不如西方歌手般單一極化，韓星純真且健康的形象，是吸引大批西方國家粉絲的原因。」Vox新聞網分析，韓團與美國流行歌手或團體最大的不同在於，韓團獨具特色的混合旋律、華麗流暢的舞蹈、團員們之間的絕佳默契和整齊劃一的動作，以及唱片公司多產的價值。

韓流存在至少20年，卻直到5到10年前才在國際舞台上發光發熱，不過隨著時間推移，南韓音樂產業也面臨現代音樂浪潮的壓力。她說：「沒有人知道韓流和K-pop會持續多久，各產業持續設法確保K-pop不是曇花一現。」巡迴世界辦演唱會是確保韓流持續升溫的方式，BTS、Big Bang、B.A.P和SEVENTEEN都曾在全球巡演。

史黛西說，西方粉絲對於韓星演唱會的反應相當獨特，因為他們沒有太多管道可以實際接觸到韓國明星：「西方人對於南韓粉絲擁護偶像的『應援』方式大開眼界，這些是西方歌星所沒有的待遇，包括應援口號及應援色，一定要搭配應援色的螢光棒或氣球等演唱會配件。」她還說，「西方人習慣站著看演唱會，嗨的時候就跟著一起舞動，但南韓粉絲較含蓄，通常不會這麼做，大多只會和著唱。」

哈韓瘋

貝克漢兒子參加選秀 英美作曲家轉向創作

K-pop風靡全球，不僅吸引美國作曲者替韓星寫詞，也吸引各國青少年男女投身南韓演藝圈，包括英格蘭足球隊退役「黃金右腳」貝克漢的13歲小兒子克魯茲．貝克漢。

兒子克魯茲11歲就曾推出聖誕單曲。 圖／取自IG
兒子克魯茲11歲就曾推出聖誕單曲。 圖／取自IG
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歐美媒體報導，貝克漢小兒子克魯茲赴南韓參加10人男團「The Man」的選秀試鏡，引起熱議。對此，舉辦海選的南韓經紀公司STARDIUM表示，並未留意貝克漢家族成員參加，但會在3日活動截止後，審慎過濾上百名南韓及外國試鏡者，試圖找出克魯茲。南韓媒體報導，克魯茲參與試鏡的消息可望讓他順利獲選，屆時他將成為獨特且前所未有的英國籍南韓新星。

青少年勇闖南韓演藝圈之外，英美作曲家也對美國節奏藍調（Rhythm & Blues，R&B）的發展限制感到厭倦，轉而替寶兒（BoA）、SHINee、TVXQ和EXO等韓星創作歌曲，包括梅森和貝爾等。

韓流

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