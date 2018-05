會考生活英語/活動篇 約去游泳

2018-05-22 09:26 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授/編審、英語教學博士張迪/編寫



Easy English for the World

生活英語+國中會考【活動篇】60

★單字

center [ˋsɛntɚ] n. 中心(國中基本1200字)

open [ˋopən] v. 開放(國中基本1200字)

★實用字詞

1. sports center運動中心,當專有名詞時大寫

2. open是開放、開幕,前面若加上re-(再次、重新)這個字首,就是再次開放、重新開幕

3. ask人to do+事 要求某人做某事

Zoe is asking Jack to go swimming with her this weekend when the swimming pool reopens.

柔伊約傑克本週末游泳池重新開放時去游泳。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Maybe we can/go swimming/at the Sports Center.

或許我們可以/去游泳/在運動中心。

動手做做看:將長句分成短字詞

The swimming pool at the center will reopen in mid-May.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When will they go swimming?

(A) This Friday

(B) This Saturday

(C) Next Saturday

2. When will the pool reopen?

(A) In early May

(B) In mid-May

(C) In late May

3. How much is a student ticket?

(A) NT$100

(B) NT$101

(C) NT$110

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

The swimming pool at the center/will reopen/in mid-May.

中心的游泳池/將重新開放/在五月中。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (C)