數感實驗室／掉到地上的巨人

幾周前，我們寫過關於英國童話〈傑克與魔豆〉的魔豆生長速度到底有多快，知道魔豆1秒長高20公分；這種速度有多快呢？大約是玩123木頭人時，一回頭，魔豆就長的與一個600毫升的寶特瓶一樣高。

今天我們接著分析〈傑克與魔豆〉中的巨人，從豌豆樹上掉落至地面釋放出多少能量，這些能量又相等於規模幾的地震呢？

在開始計算之前，為了固定童話中並沒有提到的數值，因此得先進行假設。文中，傑克還是孩子，雖被獨自派出跑腿，卻傻傻的用一頭牛換幾顆小豆子，因此假設捷克只有初上小學的年齡（7歲，註一），身高約為120公分。傑克私闖入巨人家中，巨人太太為了保護傑克，她讓傑克躲在了鍋子中（註二）；此處再假設傑克恰能躲進鍋子中，因此巨人鍋子深度應為120公分。巨人的身高與巨人鍋子比例，應與普通人類與普通鍋子比例相同；也就是說，178：30 = 巨人身高：120，求得巨人身高為712公分（7.12公尺）。

巨人在許多童話繪本中的體型都較為壯碩，因此假設巨人的BMI值為25公斤/平方公尺；藉由剛剛得出的巨人身高，可再計算出巨人體重約為1267公斤。

最後假設，重力加速度為10公尺/秒平方，且巨人在墜下的過程中沒有任何能量耗損；因此，巨人的位能在墜落到平地時，將全部轉換成動能。

掉到地上的巨人 數感實驗室／賴以威提供 分享 facebook

根據以上假設，只要把位能算出來，就可以得出當巨人墜落到地面時，究竟會釋放出多少能量。位能的公式：質量(公斤) ×重力加速度(公尺/秒平方) ×高度(公尺)

也就是1267 × 10 × 10000= 126700000 焦耳(J)，約等於規模2.2的地震所釋放的能量。

雖然聽起來規模並不很大，但可別忘了，巨人是直接從天上掉下來撞擊地面的，所以住在傑克家附近的人們，那時候應該會非常有感吧！

本篇文章與數感實驗室謝宜辰共同完成

註一：此處用教育部統計處統計的台灣7歲孩童平均身高代替；下行提到的平均成年男性身高，為2014年所作之調查。鍋子深度以各大賣場最大深鍋為例。

註二：依據童話版本不同，捷克藏匿的位置也有所不同；此處使用鍋子是因為，鍋子較有通用的大小與規格。