瑞典學院性騷擾醜聞 今年諾貝爾文學獎延到明年

新聞故事：負責評審頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院本月4日宣布，今年將不頒文學獎，延後到明年，亦即明年將有2018及2019年諾貝爾文學獎得主共兩人，這是二戰後諾貝爾文學獎首度未按時頒發。近半年來瑞典學院飽受性騷擾醜聞困擾，導致院士對立。瑞典學院表示，需要時間恢復外界對學院的信任。 諾貝爾文學獎獎章。 美聯社 分享 facebook

學院在3日的每周例行院會中作出這項決定，學院代理常任秘書長歐森在聲明中表示：「我們認為，在公布下一位文學獎得主前，有必要花時間恢復公眾對學院的信任。這項決定乃出於對歷年得主、未來得主、諾貝爾基金會及大眾的尊重。」諾貝爾基金會迅速回應：「相信學院會盡最大努力，恢復身為頒獎機構的威信。」

《瑞典每日新聞》去年11月報導，瑞典學院院士、詩人福洛斯坦森的丈夫阿爾諾被至少18名女性指控性騷擾及性侵，犯行長達20年，但他否認所有指控。阿爾諾是瑞典文化界聞人，和妻子合開工作室也被指控學院有不正當金錢往來，且7度外洩文學獎得主名單。

瑞典學者威特布萊斯壯說，阿爾諾素行不良在文化圈是公開的秘密，她認為所有院士都知情，只是裝聾作啞。這起醜聞日趨白熱化，院士嚴重對立，多人指責學院首位女性秘書長莎拉．丹紐絲處置不當，她上月初被迫請辭。包括福洛斯坦森在內的多名院士亦宣布辭職。

瑞典學院院士共18席，依照傳統為終身職，不能請辭，但可選擇不與會。1989和2015年各一位不參與會議和離開學院，現在加上因性醜聞爆發後宣布請辭的6位院士，只剩10人，低於學院規定至少12人才能補選的門檻，瑞典國王卡爾16世古斯塔夫表示，將修改學院章程，讓院士可以請辭及替補。

諾貝爾文學獎迄今有7年未頒獎，除了戰爭因素，1935年因「沒有適當人選」而從缺。

文／莊蕙嘉、陳韻涵