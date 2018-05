會考生活英語/旅遊篇 最新火車時刻表

2018-05-15 00:25 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授/編審、英語教學博士張迪/編寫



Easy English for the World

生活英語+國中會考【旅遊篇】59

★單字

timetable [ˋtaImˏtebL] n.時刻表、時間表

railroad [ˋrel͵rod] n. 鐵路、鐵路公司(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. every half hour 每半小時

2. go from地點to地點 從某一地到某一地

A railroad company released the newest timetable for train services from Taipei to Kaohsiung.

某鐵路公司公佈了從台北到高雄的最新火車時刻表。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

This is/the newest timetable/for train services.

這是/最新的時刻表/火車班次。

動手做做看:將長句分成短字詞

The train goes from Taipei to Kaohsiung every half hour.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. How often do trains go from Taipei?

(A) Every hour

(B) Every half hour

(C) Every quarter hour

2. Which train does not stop in Taichung?

(A) The 9:00 train

(B) The 9:30 train

(C) The 10:00 train

3. When is the earliest train to Kaohsiung?

(A) The 10:00 train

(B) The 9:30 train

(C) The 9:00 train

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

The train goes/from Taipei to Kaohsiung/every half hour.

火車/從台北到高雄/每半小時。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (C)