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影／外國朋友不會亞洲蹲？ 給他看超鬧教學就對了！

2018-05-09 13:42希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

你知道嗎？對我們來說習以為常的蹲式馬桶，對外國人來說竟然很困難？！甚至這種蹲著的姿勢，還被外國人稱為亞洲蹲（Asian squat），快看看這部無厘頭的影片教導外國朋友如何使用亞洲式的蹲式馬桶！

不管是在捷運、遊樂區、百貨公司...等，幾乎每個公共場合的廁所都會有廁所標語，但常常會看到用 Google Translate 產出的拙劣翻譯，讓外國朋友是一頭霧水，甚至還會鬧出許多笑話。今天就來和大家介紹常見的廁所英文標語，跟著希平方一起學習精準用字！

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不要把別的東西沖進馬桶

大部分的廁所馬桶都只能夠沖衛生紙，所以廁所會貼上很多標語提醒大家不可以將垃圾、衛生棉等物品沖進馬桶。

◎ Please flush toilet paper only.（請只將衛生紙沖進馬桶。）

Toilet paper 字面上是「廁所紙」，其實就是代表在廁所會用到的「衛生紙」。

◎ Please do not flush anything except toilet paper.（請勿將衛生紙以外的東西沖進馬桶。）

◎ Please do not flush feminine products (sanitary pads), trash, or disposable wipes.（請勿將女性用品（衛生棉）、垃圾或丟棄式紙巾沖進馬桶。）

Feminine product 是指「女性用品」，包含衛生棉、棉條等物品，而 sanitary pad 的 sanitary 是形容詞「衛生的」的意思，pad 是指「墊、護墊」之意，兩個字合在一起就是「衛生棉」。

Disposable 是「用完即丟的、一次性的」的意思，wipe 則是「擦拭巾、紙巾」的意思，因此 disposable wipes 指的就是一次性的「擦拭巾、濕紙巾」等。其他丟棄式的東西還有：

Disposable razor 丟棄式刮鬍刀

Disposable chopsticks 免洗筷

記得沖水

◎ Flush toilet after using.（用完廁所要沖水。）

Flush 就是「沖水」的意思，而 flush toilet 也就是「沖馬桶」囉！

◎ If at first you don’t succeed, keep flushing!（如果第一次沒沖乾淨，繼續沖啊！）

這句標語是要提醒大家，如果沖第一次沒沖乾淨，要繼續沖，不要就這樣走掉啊！

保持乾淨

◎ Do not step on toilet seat.（不要踩在馬桶坐墊上。）

◎ Please leave this toilet clean for next user.（為了下一個使用者，請將廁所保持乾淨。）

◎ If you sprinkle when you tinkle, please be neat and wipe the seat!（如果噓噓的時候灑出來了，請保持乾淨，擦拭坐墊！）

這是一個比較有趣的標語，運用押韻特色讓大家會心一笑，也提醒大家如廁後記得保持乾淨。

Sprinkle 是「灑」的意思，這邊也就是指上廁所時灑出來了。這個字還可以這樣用：

Sprinkle beef with rose salt. It will be tastier.（在牛排上灑上玫瑰鹽。它會更好吃。）

Tinkle 是一個比較不正式的用法，或小朋友才會用的字，類似英文的 pee，可以想成是中文的「尿尿」或「噓噓」。

記得洗手

◎ Don’t forget to wash your hands.（別忘了洗手。）

上完廁所髒髒的，大家要記得洗手捏！


延伸閱讀

生理期、衛生棉相關英文請看：【只有女生才懂的痛】生理期相關英文

有沒有發現廁所的標語用的都是祈使句用法呢？這篇專欄教你祈使句怎麼用：怎麼有句子是動詞開頭？祈使句的奧妙

【更多精采內容，詳見《希平方》】

廁所英語能力

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。
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