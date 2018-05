影/外國朋友不會亞洲蹲? 給他看超鬧教學就對了!

你知道嗎?對我們來說習以為常的蹲式馬桶,對外國人來說竟然很困難?!甚至這種蹲著的姿勢,還被外國人稱為亞洲蹲(Asian squat),快看看這部無厘頭的影片教導外國朋友如何使用亞洲式的蹲式馬桶!

不管是在捷運、遊樂區、百貨公司...等,幾乎每個公共場合的廁所都會有廁所標語,但常常會看到用 Google Translate 產出的拙劣翻譯,讓外國朋友是一頭霧水,甚至還會鬧出許多笑話。今天就來和大家介紹常見的廁所英文標語,跟著希平方一起學習精準用字!

不要把別的東西沖進馬桶

大部分的廁所馬桶都只能夠沖衛生紙,所以廁所會貼上很多標語提醒大家不可以將垃圾、衛生棉等物品沖進馬桶。

◎ Please flush toilet paper only.(請只將衛生紙沖進馬桶。)

Toilet paper 字面上是「廁所紙」,其實就是代表在廁所會用到的「衛生紙」。

◎ Please do not flush anything except toilet paper.(請勿將衛生紙以外的東西沖進馬桶。)

◎ Please do not flush feminine products (sanitary pads), trash, or disposable wipes.(請勿將女性用品(衛生棉)、垃圾或丟棄式紙巾沖進馬桶。)

Feminine product 是指「女性用品」,包含衛生棉、棉條等物品,而 sanitary pad 的 sanitary 是形容詞「衛生的」的意思,pad 是指「墊、護墊」之意,兩個字合在一起就是「衛生棉」。

Disposable 是「用完即丟的、一次性的」的意思,wipe 則是「擦拭巾、紙巾」的意思,因此 disposable wipes 指的就是一次性的「擦拭巾、濕紙巾」等。其他丟棄式的東西還有:

Disposable razor 丟棄式刮鬍刀

Disposable chopsticks 免洗筷

記得沖水

◎ Flush toilet after using.(用完廁所要沖水。)

Flush 就是「沖水」的意思,而 flush toilet 也就是「沖馬桶」囉!

◎ If at first you don’t succeed, keep flushing!(如果第一次沒沖乾淨,繼續沖啊!)

這句標語是要提醒大家,如果沖第一次沒沖乾淨,要繼續沖,不要就這樣走掉啊!

保持乾淨

◎ Do not step on toilet seat.(不要踩在馬桶坐墊上。)

◎ Please leave this toilet clean for next user.(為了下一個使用者,請將廁所保持乾淨。)

◎ If you sprinkle when you tinkle, please be neat and wipe the seat!(如果噓噓的時候灑出來了,請保持乾淨,擦拭坐墊!)

這是一個比較有趣的標語,運用押韻特色讓大家會心一笑,也提醒大家如廁後記得保持乾淨。

Sprinkle 是「灑」的意思,這邊也就是指上廁所時灑出來了。這個字還可以這樣用:

Sprinkle beef with rose salt. It will be tastier.(在牛排上灑上玫瑰鹽。它會更好吃。)

Tinkle 是一個比較不正式的用法,或小朋友才會用的字,類似英文的 pee,可以想成是中文的「尿尿」或「噓噓」。

記得洗手

◎ Don’t forget to wash your hands.(別忘了洗手。)

上完廁所髒髒的,大家要記得洗手捏!

