18到25歲年輕人海外遊學 多為增加第二外語能力

2018-04-30 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



根據國際及兩岸司教育司統計數據指出，去年(106年)台灣留學人數達6萬3千多人，較105年增加9%，顯示海外留遊學風氣正逐年增加。EF國際文教機構進一步分析表示，海外留學停留在1年到2年左右，通常以取得學位為主要目標，民眾若希望在費用或時間上安排能更有彈性，通常都會選擇短期的海外遊學方案。

暑期遊學季將至，不少民眾開始規劃到海外短期遊學。EF台灣區總經理楊愛麟表示，「短期遊學通常分為遊學團及半自助遊學兩種形式，民眾可考量自身個性及出國經驗來評估需求。」；通常半自助遊學適合獨立性強、應變能力佳、有國外生活經驗，或是在當地已有人可協助生活的人；遊學團則較適合年紀小的人。

楊愛麟說，遊學團從出發開始，就會有台灣老師隨行，到當地後，學校課程以外的外出活動，也會再加入國外領隊陪同。民眾若是對海外遊學感到陌生，可先尋找專業的遊學機構，規畫課程及住宿安排，以減少對陌生環境的不安感，讓遊學體驗更有保障。

EF國際文教機構也分析，短期遊學不再是學生專屬，有越來越多的職場人士以短期遊學做提自己充電。楊愛麟說，「不同的年齡層，參加海外遊學的心態不盡相同，職場人士會希望透過短期遊學，跨出舒適圈，讓自己心態歸零，同時以海外交友方式，拓展自己的社交圈。」。

舉例來說，18到25歲的年輕學生，大多希望透過海外遊學，增進第二外語能力，並且預先為進入職場做準備；18歲以下參加遊學的人，大多是由父母規劃，希望提早培養孩子的國際觀及增加未來競爭力；至於忙碌的上班族或父母，通常選擇最省時省力的半自助遊學方案，不用做過多的事前規劃，透過留遊學機構安排，馬上就能出發。

此外，隨著旅遊風氣盛行，越來越多民眾傾向人生一定要有一次當背包客的旅遊機會，楊愛麟建議，「若想讓旅遊更有意義，短期遊學是一個選擇，跟著自己的閨蜜好友，一同規劃遊學行程、體驗海外學習及生活，絕對可讓旅遊更有意義，成為人生中最美好的回憶之一。」。