親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

18到25歲年輕人海外遊學 多為增加第二外語能力

2018-04-30 22:17聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

根據國際及兩岸司教育司統計數據指出，去年(106年)台灣留學人數達6萬3千多人，較105年增加9%，顯示海外留遊學風氣正逐年增加。EF國際文教機構進一步分析表示，海外留學停留在1年到2年左右，通常以取得學位為主要目標，民眾若希望在費用或時間上安排能更有彈性，通常都會選擇短期的海外遊學方案。

暑期遊學季將至，不少民眾開始規劃到海外短期遊學。EF台灣區總經理楊愛麟表示，「短期遊學通常分為遊學團及半自助遊學兩種形式，民眾可考量自身個性及出國經驗來評估需求。」；通常半自助遊學適合獨立性強、應變能力佳、有國外生活經驗，或是在當地已有人可協助生活的人；遊學團則較適合年紀小的人。

楊愛麟說，遊學團從出發開始，就會有台灣老師隨行，到當地後，學校課程以外的外出活動，也會再加入國外領隊陪同。民眾若是對海外遊學感到陌生，可先尋找專業的遊學機構，規畫課程及住宿安排，以減少對陌生環境的不安感，讓遊學體驗更有保障。

EF國際文教機構也分析，短期遊學不再是學生專屬，有越來越多的職場人士以短期遊學做提自己充電。楊愛麟說，「不同的年齡層，參加海外遊學的心態不盡相同，職場人士會希望透過短期遊學，跨出舒適圈，讓自己心態歸零，同時以海外交友方式，拓展自己的社交圈。」。

舉例來說，18到25歲的年輕學生，大多希望透過海外遊學，增進第二外語能力，並且預先為進入職場做準備；18歲以下參加遊學的人，大多是由父母規劃，希望提早培養孩子的國際觀及增加未來競爭力；至於忙碌的上班族或父母，通常選擇最省時省力的半自助遊學方案，不用做過多的事前規劃，透過留遊學機構安排，馬上就能出發。

此外，隨著旅遊風氣盛行，越來越多民眾傾向人生一定要有一次當背包客的旅遊機會，楊愛麟建議，「若想讓旅遊更有意義，短期遊學是一個選擇，跟著自己的閨蜜好友，一同規劃遊學行程、體驗海外學習及生活，絕對可讓旅遊更有意義，成為人生中最美好的回憶之一。」。

遊學

相關新聞

圖擊隊／無現金校園

2018-04-30 16:01

影／症狀有啥？怎麼傳播？ 90秒認識麻疹病毒

2018-04-30 15:45

英中對照／哪個國家是快樂天堂？

2018-04-27 15:20

科技產品 進攻你家廚房

2018-04-26 15:31

建築的法證之眼

2018-04-26 15:30

影／成功人士必備！ 高度自律人的6種好習慣

2018-04-26 10:51

火車上開文學課！李昂透露筆名的秘密

2018-04-26 10:47

影／只要兩分鐘 用毛巾摺出超可愛泰迪熊

2018-04-25 12:39

影／糟糕約會：花癡的約會對象

2018-04-25 12:32

諮商故事／走過分手的幽谷

2018-04-24 15:30

不用等長大！少年諾貝爾獎 3研究將美夢成真

2018-04-24 15:10

日發現稀土全球可用數百年 專家：開採難度高

2018-04-24 15:07

NASA衛星升空 尋找適居星

2018-04-24 15:04

會考生活英語／生活篇 她又遲到了

2018-04-24 14:53

矽谷機器人營 知識樂趣熔一爐

2018-04-23 23:50

桃市「虛擬英語村」 用VR、AR學英文

2018-04-23 23:26

影／準備求職面試 八個步驟教你正確回答問題

2018-04-23 09:28

會考寫作攻略／突破小我 思考超越自身之外

2018-04-23 08:37

鎖定孕婦 俄推「胎教藝術課」

2018-04-23 00:48

吸引學生族 博物館宅配抵家

2018-04-23 00:37

數感實驗室／大樂透的系統包牌

2018-04-20 15:58

影／為什麼有口臭？到底該如何重拾好口氣呢！

2018-04-20 14:16

國際小學堂／最大2咖不入自貿區 非洲44國枯等

2018-04-20 00:47

國際小學堂／迦納經濟狂飆！ 全靠3寶

2018-04-20 00:47

英中對照／鯨魚的命運 愛物vs.食物

2018-04-19 16:58

會考倒數30天 激勵兒子學習的「胡蘿蔔」

2018-04-19 14:49

強權破壞自己打造的戰後秩序

2018-04-19 13:23

條條大路通羅馬 小心到了以後會爆胎

2018-04-19 13:02

教部校園推磐石獎 學者：閱讀最重要就是兩件事

2018-04-18 23:38

Google什麼都有卻很片段 李偉文帶孩子主題式閱讀

2018-04-18 08:51

到史前館 體驗考古學家的悲歡

2018-04-18 00:02

化武攻擊平民至少80死 敘利亞內戰變戰爭

2018-04-17 13:23

女醫護員衝入相撲場急救 反被裁判廣播驅趕

2018-04-17 13:22

什麼玩譯／一級玩家 緬懷遊戲機時代

2018-04-17 13:19

圖擊隊／無人車時代

2018-04-17 13:06

會考生活英語／家庭篇 接到公司的電話

2018-04-17 11:12

金州勇士籃球營 與球星一對一

2018-04-16 23:49

影／為什麼很多帥哥跟正妹都很渣？

2018-04-16 13:06

數感實驗室／星座決定你會不會被詐騙？

2018-04-13 16:18
看更多

熱門文章

驚爆！吳茂昆當部長前 就是拔管跨部會小組成員

2018-04-30 13:05

不再沉默！大學發起全民連署 管中閔也轉發

2018-04-30 07:57

台大遴委會：教育部若無合法理由 拒重啟遴選

2018-04-30 11:28

管中閔：不再被遴選 不選北市長

2018-04-29 23:50

獨／管中閔哽咽：92歲老母抓著我掉淚 叫我別當校長了

2018-04-30 02:13

拔管後首度！ 教育部長吳茂昆明赴台大演講

2018-04-30 21:30

拔管風波藍委要求立院備詢 吳茂昆突請假宣布休息

2018-04-30 15:09

管中閔遴選案遭駁 顧立雄講6遍：這不歸我主政

2018-04-30 09:48

抵制！所有吳茂昆主持會議 全教總4課審委員絕不出席

2018-04-30 16:17

獨／管中閔重話：執政者貪得無厭 這就是台灣價值？

2018-04-30 02:16

管中閔臉書轉貼連署表支持 名單竟出現賴清德

2018-04-30 11:55

清大前後四任校長挺大學自主 交大校長也發公開信了

2018-04-30 16:03

黃武雄：教部給了台大自主 校務會議卻封殺提案

2018-04-30 15:05

陪伴孩子面對會考 過來人家長給建議：忘了模擬考

2018-04-30 07:24

跨部會小組成員賴鼎銘：僅諮詢卻被無限上綱 啞口！

2018-04-30 13:45

管中閔：政治力否決大學聘任 台灣自由民主有何意涵？

2018-04-30 16:41

影╱寧跟媒體會談也不進立院 藍委直衝部長室嗆聲

2018-04-30 16:14

遭質疑「拔管黑手」 吳茂昆駁：我不是走狗

2018-04-30 17:23

清大站出來 挺台大黃絲帶運動

2018-04-29 23:38

教部「拔管」惹眾怒 台大地質系開第一槍！

2018-04-30 21:28

吳茂昆願坐下當面溝通 教團：先認錯再說

2018-04-30 19:12

教育部長缺席 國民黨立委直闖教育部長辦公室找人

2018-04-30 15:47

網傳笑話 秒懂台大校長遴選案

2018-04-30 21:55

吳茂昆千字聲明：捍衛大學獨立自由立場未改變

2018-04-30 15:14

教育部拔管 馬英九諷：北洋政府也沒這樣專斷跋扈

2018-04-30 11:22

政治力介入拔管？徐國勇：講的人恐有政治力在心中盤旋

2018-04-30 10:09

【即時短評】高教屈服於政治力 大學恐教出更多宋高宗

2018-04-30 10:17

偏鄉生苦無交通車 「孩子被迫無照騎機車 政府當不知情」

2018-04-29 23:26

看問題／台大一旦破窗…不要「鳥籠大學自治」

2018-04-30 00:23

跨部會小組周志宏也獲北大聘任 洪孟楷：要逼人罵髒話？

2018-04-30 18:42

拔管延燒 國立台灣大學系統籲政治退出校園運作

2018-04-30 16:25

台南私校被爆 要教師無償周末輪班守衛

2018-04-30 11:12

吳茂昆：學術沒真正民主 民粹選校長走偏了

2018-04-30 00:16

全教總籲教長下台 吳茂昆：願面對面溝通

2018-04-30 17:09

獨派社團支持駁回管案 台大生：荒腔走板的大學自治

2018-04-30 12:02

影／台大拒絕重啟遴選 吳茂昆：回歸校務會議討論

2018-04-30 14:57

詩人渡也評拔管：蔡英文與黃信介有天壤之別

2018-04-30 10:20

討論遴選駁回後續因應 台大下周六開校務會議

2018-04-30 18:58

媒體問拔管 顧立雄：你再問一遍？

2018-04-30 10:37

影／曾銘宗：管中閔任獨董是台大核准 教部是白癡

2018-04-30 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top