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擺脫傳統教學 台英語線上平台推新功能

2018-04-30 21:15中央社 台北30日電

教育部「Cool English英語線上學習平台」今天推出新版內容，除了吸引國小、偏鄉孩子透過雲端平台學習，更將基礎內容加深，讓國高中的學生一同加入英文學習行列。

由教育部委請國立台灣師範大學建置的「CoolEnglish英語線上學習平台」推出4大亮點課程，包括VOA電影英文、遊戲區的打歌學英文、英語村及文法區的線上挑錯系統。

來自新北市鶯歌區尖山國中的尤靖宜說，剛開始以為這個網站跟一般英語學習網站差不多，但是進入平台後，發現許多不同的課程方式，最吸引她的是透過動畫、有聲故事書，讓她對英文產生興趣。今年最期待的是文法線上挑錯練習，希望可以加深她的英語寫作能力。

屏東縣崁頂鄉南榮國中老師周嘉瑜說，她最推薦的是打歌學英文，透過在歌曲中學英文，不但可加深聽力，且因為線上音樂影片搭配英文歌詞，中間如果有聽不懂的地方還可以暫停，等看清楚後，再繼續。

師範大學英語學系陳浩然教授表示，今年「CoolEnglish英語線上學習平台」註冊人數大幅提高，從28萬增加至68萬人。

他認為，因為平台的設計擺脫傳統的學英文模式，加入英語村的遊戲、歌詞填空等新功能，讓學生能有趣的學英文。

教育部動畫

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