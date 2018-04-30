傳統的榮耀！紐西蘭女總理 毛利斗篷穿上國際

圖片故事：紐西蘭女總理賈辛達．亞登（Jacinda Ardern）19日披著毛利（Māori）傳統斗篷，穿梭於白金漢宮大英國協領袖會議上的倩影，引起騷動。 紐西蘭女總理賈辛達．亞登19日披著毛利傳統斗篷謁見英國女王伊莉莎白二世(圖)。毛利斗篷中以紐西蘭國鳥「奇異鳥」羽毛製成的斗篷最為珍貴。 美聯社 分享 facebook

紐西蘭國家博物館（Te Papa）的毛利特別收藏管理員塞克斯（Mark Sykes）說，總理穿的羽毛斗篷（Kahu huruhuru）是毛利酋長和顯要的特有服飾，用以展現名望、尊重及權力。

塞克斯說，亞登的選擇是世界各地毛利人引以為傲的時刻。塞克斯說：「毛利人穿著斗篷是為了保暖、保護，也象徵此人的身分和權力。我認為，這展現了她是毛利人、所有紐西蘭人乃至每個人的領袖。這令我感到驕傲。她穿得很好，且非常漂亮。」

這張引人注目的照片在紐西蘭的社群媒體上瘋傳，許多人留言盛讚這張照片翻轉了傳統的性別角色：一位懷孕的女性世界領導人穿著代表她國家的權威斗篷。

紐西蘭女總理賈辛達．亞登19日披著毛利傳統斗篷謁見英國女王伊莉莎白二世。毛利斗篷中以紐西蘭國鳥「奇異鳥(圖)」羽毛製成的斗篷最為珍貴。 美聯社 分享 facebook 毛利斗篷有超過10種款式變化，普遍以傳統斗篷（Korowai）稱之，而羽毛斗篷在1800年代中期變得有名，又以紐西蘭國鳥「奇異鳥」（Kiwi）羽毛製成的斗篷最為珍貴。紐西蘭國家博物館表示，在毛利人的世界中，鳥類負責傳遞諸神給人類的神聖訊息，而鳥羽被珍視且神聖。

英國女王伊麗莎白二世及她的夫婿菲利普親王1954年訪問紐西蘭時獲贈兩件，而其他皇室成員訪問紐西蘭時，也會穿著這兩件斗篷。亞登此行出訪英國所披戴的羽毛斗篷由倫敦的毛利部落「Ngāti Rānana」出借。

現代的羽毛斗篷通常由在公路上命喪掠食動物魔爪的鳥類羽毛製成，因為許多紐西蘭的原生種鳥類，如紐西蘭鴿子（Kereru）和紫水雞（Pukeko）屬於瀕危且受保護的物種。

37歲的亞登是紐西蘭首位在任期內懷孕的女總理，她19、20日出席大英國協高峰會時說：「這（懷孕）並沒有改變我對工作的態度，雖然我上樓變得有點慢，但我覺得這就快結束了。」亞登的預產期在6月，屆時她計畫請6周產假。

文／陳韻涵