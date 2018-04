影/只要兩分鐘 用毛巾摺出超可愛泰迪熊

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

泰迪熊可愛魅力無法擋,不過你知道其實不用出門買,你自己就可以用毛巾做一隻嗎?快跟著影片一起,用簡單方法把平凡的毛巾變成一隻隻可愛、當裝飾也很不錯的熊熊們吧。

在動手折出某樣物品的時候,你可能會聽到像這樣的句子:Fold the paper over so you divide it in half. 或是 The fold divides the paper into halves.,你有覺得第二句好像有兩個動詞,所以怪怪的嗎?其實這句中你以為的動詞 fold 它並不是動詞喔,它其實是名詞「折痕」的意思。英文中有許多我們太習以為常的字,其實都有不同詞性的用法,今天我們舉出了幾個常見的字,希望大家下次看到這些字之後能夠更靈活地運用它們!

◎ fold

(動詞)折疊、對折:Can you teach me how to fold a panda?(你可不可以教我怎麼折一隻熊貓?)

(名詞)折、折痕:Those folds can help you cut the paper more easily.(那些折痕可以幫你更輕鬆地剪開紙張。)

◎ shape

(名詞)形狀:Look! The shape of that cloud looks like a kitten.(看!那朵雲的形狀看起來像一隻小貓。)

(動詞)成形、使成形:You can shape your nose by highlighting your bridge.(你可以透過打亮你的鼻樑來形塑出你的鼻子。)

◎ tidy

(形容詞)整潔的、整齊的:My room is way tidier than my brother’s.(我的房間比我弟弟的還要整齊得多。)

(動詞)使整齊、整理(常與副詞 up 搭配):We were taught to tidy up our playroom after playing when we were very little.(我們小的時候就被教導要在玩完之後整理我們的遊戲室。)

◎ long

(形容詞)長的、遠的:How long is it from the airport to our hotel?(從機場到我們的旅館有多遠?)

(動詞)渴望(用法為 long for something 或是 long to do something):I’ve been longing to live in a house of my own.(我一直都渴望能住在自己的房子裡。)

◎ bear

(名詞)熊:Did you see the opening of the soccer game? They brought in a real bear there!(你有沒有看到那場足球賽的開場?他們帶來了一隻真熊!)

(動詞)忍受:I believe no one can bear an untidy roommate.(我相信沒有人可以忍受髒亂的室友。)

◎ flat

(形容詞)平的、平坦的:It used to be a flat piece of land here, but recently a lot of skyscrapers have been built.(這裡以前是一塊平坦的土地,但最近有許多摩天大樓被建造起來。)

(副詞)平直地:You’ll have more space in your luggage if you lay all of your clothes flat.(如果你把你所有衣服平放,你的行李裡面就會有更多空間。)

◎ representative

(形容詞)代表性的、典型的:Representative members are allowed to post comments in the chat room.(代表會員可以在聊天室裡張貼留言。)

(名詞)代表人、代理人:Cassandra was chosen to be the representative of the team to compete in the final stage of the contest.(Cassandra 被選為隊上代表去參加決賽。)