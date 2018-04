影/準備求職面試 八個步驟教你正確回答問題

面試攻防戰到底該準備哪些東西呢?可以講自己的缺點或抱怨前主管、同事嗎?趕快來看看面試小撇步吧!

1 keys to getting a job (影片時間0:06)

keys 在這裡的意思不是「鑰匙」,而是「關鍵」。要特別注意的是,如果要說「某事的關鍵」,key 後面的介系詞是 to 而不是 of。其他類似的用法還有:

answer to the question: 問題的答案

E.g., Does anyone know the anwer to the question?

有人知道問題的答案嗎?

ticket to the game: 球賽的門票

E.g., I have two tickets to the game. I can give one to you.

我有兩張球賽的門票,可以給你一張。

way to success: 成功的方法

E.g., Great passion is the way to success.

擁有豐富的熱誠是成功的方法。

2 tailor your answers (影片時間0:45)

tailor 當名詞使用時意思是裁縫師或服裝店(尤指男裝),當動詞用時除了裁縫之外還有調整、使適合的意思,例如 tailor exams to a person 的意思就是「調整考試以適合每個人」。

3 job hunting (影片時間1:28)

job hunting 直翻是「工作狩獵」,也就是「找工作」意思。想要說「找工作」但又不想用 looking for a job 的時候就可以用 job hunting 或 hunting for a job。

除了hunt之外,還可以用以下方式來表達「尋找」:

search for

E.g., I’m searching for some books by Jane Austen.

我在找一些珍·奧斯汀寫的書。

fish for (compliments)

E.g., I don’t like him. He is always fishing for compliments from others.

我不喜歡他,他每次都一直要別人稱讚他。

4 janitor (影片時間1:57)

janitor 指的是門衛或管理人(看門人),英式英語則是 caretaker,通常是在學校或公寓大樓工作,比較像工友,跟 security guard(保全)有點不一樣喔!

5 busboye (影片時間2:00)

busboy 乍看之下是「公車男孩」,但是這個字的意思其實是餐廳幫手或餐廳侍者助手,工作就是整理桌子或洗碗盤之類的雜事(簡單講就是打雜的啦~)。其他還有 busgirl, bus person, busser 等,指的都是餐廳幫手,但只限於美式用法,英式英文通常會翻成 commis waiter 或是 waiter’s assistant。

6 franchise (影片時間2:02)

franchise 可以當動詞或是名詞,動詞就是授予特權或經銷權,名詞就是專營權。這句話裡面的 Red Lobster franchise 指的則是一間美國的連鎖餐廳。

E.g., His restaurant was so successful that he decided to franchise it.

他的餐廳很成功,於是他決定售出專營權。

E.g., That seafood business has expanded through the sale of franchises.

那間海鮮店透過出售聯營經銷權而擴大事業。

文/ Paris Tsai

