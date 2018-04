影/為什麼有口臭?到底該如何重拾好口氣呢!

2018-04-20



口臭真的是人類一大敵人。就算沒吃大蒜、韭菜,嘴巴那股揮之不去的怪味真的讓 hen 尷尬,但是口臭究竟是怎麼造成的呢?一起來看看吧!

1 aromatic (影片時間0:14)

這個字是 aroma 的形容詞,表示「芳香的」,通常是指精油、植物,或是菜餚的香氣,這種香氣聞起來會讓人放鬆、心情愉悅。而 aromatherapy 則是 aroma 加上 therapy 組成的,就是指常見的芳療。

Aromatic herbs like rosemary and parsley are often used in cooking in Western countries.

帶香氣的草本植物,像是迷迭香和巴西里在西方國家中都常入菜。

表達香氣除了 aroma 之外,還有 scent 和 fragrance。這兩個字都常用於形容香水、芳香劑、花朵等物品。

The special tea plant fragrance can relieve your pressure and fill you up with energy.

茶樹的特別香氣能幫助你釋放壓力,讓你再次充滿元氣。

2 odor (影片時間0:37)

odor 指難聞的氣味,通常指人體散發出的臭味,像是狐臭、汗臭、口臭。美式用語中,body odor 甚至可以縮寫成 B.O. 來表達喔!

Nobody can stand that strong smell of his body odor.

沒有人能忍受他強烈的體味。

再更臭一點的味道我們會用 stench 這個字,比腳臭更難忍受的腐臭味,魚腥味、腐敗味或是燃燒塑膠的刺鼻味。

I prefer supermarket to traditional market, because the stench of the dead fish and pork always disgusts me.

比起傳統市場我比較喜歡超級市場,因為那裡魚腥味和肉味總是令我作嘔。

再來這個你我都再熟悉不過的字:stinky 是指難聞的、有異味的,指食物發酵、發酸的味道。老外最怕的臭豆腐,以發酵的臭 (香) 味聞名,被稱為 stinky tofu.

The smell of stinky tofu is quite scary for someone who has never tried it before.

臭豆腐的味道對於沒吃過它的人來說有點可怕。

3 breath (影片時間2:13)

呼吸的名詞,這個字和它的動詞型 breathe 長得很像,在閱讀和寫作時注意結尾有 e 的才是動詞喔!這個字不難,但衍伸出的片語可是相當多元。如:

● take a deep breath 深呼吸

● hold your breath 憋氣

● out of breath 氣喘噓噓,上氣不接下氣

breath 也常被比作時間,就在呼吸一口氣之間:

● in the same breath 同時

● in one breath 一口氣

● in the next breath 下一刻

此外也有比較特別的用法,例如 breathtaking 就是指「壯觀的、驚人的」,用來形容景象驚人,美麗到讓人忘記呼吸,屏氣凝神地盯著。

The Grand Canyon is one of the most breathtaking sights in the world.

大峽谷是世上最壯觀的景觀之一。

4 subjectively (影片時間3:40)

subject 最常見的解釋莫過於「科目」了吧!但是除了這個之外,還有寫作文的「題目、主題」,和句子中的「主詞」,或是「實驗的對象」,通通的可以用 subject 表達。而 subjectively 則是從它的形容詞 subjective 而來,表達「個人、主觀的」,反義詞則是 objective「客觀的」。

A journalist shouldn't be subjective while reporting.

新聞工作者不應該在報導的時候流於主觀。

口臭最惱人的地方真的是自己很難發現,身邊的人又不好意思跟你講!了解了口臭的成因之後,也希望大家都能擁有清新的好口氣啦!

文/Janet

