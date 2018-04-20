影／為什麼有口臭？到底該如何重拾好口氣呢！

2018-04-20 14:16 聯合新聞網 VoiceTube 看影片學英語



口臭真的是人類一大敵人。就算沒吃大蒜、韭菜，嘴巴那股揮之不去的怪味真的讓 hen 尷尬，但是口臭究竟是怎麼造成的呢？一起來看看吧！

1 aromatic （影片時間0:14）

這個字是 aroma 的形容詞，表示「芳香的」，通常是指精油、植物，或是菜餚的香氣，這種香氣聞起來會讓人放鬆、心情愉悅。而 aromatherapy 則是 aroma 加上 therapy 組成的，就是指常見的芳療。

Aromatic herbs like rosemary and parsley are often used in cooking in Western countries.

帶香氣的草本植物，像是迷迭香和巴西里在西方國家中都常入菜。

表達香氣除了 aroma 之外，還有 scent 和 fragrance。這兩個字都常用於形容香水、芳香劑、花朵等物品。

The special tea plant fragrance can relieve your pressure and fill you up with energy.

茶樹的特別香氣能幫助你釋放壓力，讓你再次充滿元氣。

2 odor （影片時間0:37）

odor 指難聞的氣味，通常指人體散發出的臭味，像是狐臭、汗臭、口臭。美式用語中，body odor 甚至可以縮寫成 B.O. 來表達喔！

Nobody can stand that strong smell of his body odor.

沒有人能忍受他強烈的體味。

再更臭一點的味道我們會用 stench 這個字，比腳臭更難忍受的腐臭味，魚腥味、腐敗味或是燃燒塑膠的刺鼻味。

I prefer supermarket to traditional market, because the stench of the dead fish and pork always disgusts me.

比起傳統市場我比較喜歡超級市場，因為那裡魚腥味和肉味總是令我作嘔。

再來這個你我都再熟悉不過的字：stinky 是指難聞的、有異味的，指食物發酵、發酸的味道。老外最怕的臭豆腐，以發酵的臭 (香) 味聞名，被稱為 stinky tofu.

The smell of stinky tofu is quite scary for someone who has never tried it before.

臭豆腐的味道對於沒吃過它的人來說有點可怕。

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3 breath （影片時間2:13）

呼吸的名詞，這個字和它的動詞型 breathe 長得很像，在閱讀和寫作時注意結尾有 e 的才是動詞喔！這個字不難，但衍伸出的片語可是相當多元。如：

● take a deep breath 深呼吸

● hold your breath 憋氣

● out of breath 氣喘噓噓，上氣不接下氣

breath 也常被比作時間，就在呼吸一口氣之間：

● in the same breath 同時

● in one breath 一口氣

● in the next breath 下一刻

此外也有比較特別的用法，例如 breathtaking 就是指「壯觀的、驚人的」，用來形容景象驚人，美麗到讓人忘記呼吸，屏氣凝神地盯著。

The Grand Canyon is one of the most breathtaking sights in the world.

大峽谷是世上最壯觀的景觀之一。

4 subjectively （影片時間3:40）

subject 最常見的解釋莫過於「科目」了吧！但是除了這個之外，還有寫作文的「題目、主題」，和句子中的「主詞」，或是「實驗的對象」，通通的可以用 subject 表達。而 subjectively 則是從它的形容詞 subjective 而來，表達「個人、主觀的」，反義詞則是 objective「客觀的」。

A journalist shouldn't be subjective while reporting.

新聞工作者不應該在報導的時候流於主觀。

口臭最惱人的地方真的是自己很難發現，身邊的人又不好意思跟你講！了解了口臭的成因之後，也希望大家都能擁有清新的好口氣啦！

文／Janet

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